Us Open: Alexander Zverev parla del prossimo match con Jannik Sinner “lui è un giovane con molta fame e sta giocando bene. Sono curioso di capire come andrà il match”

Alexander Zverev : “Sono felice di essere giunto nella seconda settimana, Jack ha disputato una delle miglior gare mai fatte, io ho commesso un errore e lui ne ha approfittato per vincere il set, il suo primo parziale è stato incredibile.

È un peccato il suo infortunio perché potevamo disputare un match incredibile. Sinner? Sarà un match davvero interessante, lui è un giovane con molta fame e sta giocando bene. Sono curioso di capire come andrà il match,a questo punto ogni avversario è durissimo e quindi sarà davvero una bella sfida.

Sicuramente è un fattore importante aver giocato meno nei primi turni, spesso nelle prime settimane dovevo recuperare da due set sotto ed ora fisicamente sto benissimo. Ogni gara che passa l’avversario sarà più duro.”

“Ormai più gare disputi e più noi tennisti cresciamo, ormai so cosa aspettarmi e questo è un fattore chiave della mia crescita. La polemica con Tsitsipas? Non sono stato il primo a parlarne, lo fece anche Krajinovic ad Amburgo, ma diciamo che sono stato il primo big a discuterne, già in passato più volte ne hanno discusso, oggi anche io sono andato in bagno ed in un minuto cronometrato sono tornato.

Queste regole sono state fatte negli anni ’80 ma vanno fatte modifiche, in questa situazione ma anche in altre. Non voglio parlare male di lui, da tempo si parla male di me e so che è una brutta sensazione. Non sta a me decidere ma l’Atp dovrebbe fare qualche modifica, questa è una delle regole che va cambiata”.