Challenger Tullin: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Marco Cecchinato guida il seeding nel Md.

Challenger TULLN , Austria (CL) /100 – Md

(1) Cecchinato, Marco vs (WC) Misolic, Filip

Qualifier vs Forejtek, Jonas

Ofner, Sebastian vs Qualifier

Qualifier vs (8) Gaston, Hugo

(4) Majchrzak, Kamil vs Rune, Holger Vitus Nodskov

Lehecka, Jiri vs Janvier, Maxime

(Alt) Haerteis, Johannes vs Horansky, Filip

Huesler, Marc-Andrea vs (6) Dzumhur, Damir

(5) Kovalik, Jozef vs Hanfmann, Yannick

Moraing, Mats vs (Alt) Miedler, Lucas

Erler, Alexander vs Rosol, Lukas

Bachinger, Matthias vs (3) Monteiro, Thiago

(7) Novak, Dennis vs Qualifier

(WC) Melzer, Gerald vs Meligeni Rodrigues Alves, Felipe

Stebe, Cedrik-Marcel vs Blancaneaux, Geoffrey

(WC) Neumayer, Lukas vs (2) Vesely, Jiri

Challenger TULLN , Austria (CL) /100 – Tabellone Quali

(1) Molleker, Rudolf vs (WC) Oberleitner, Neil

(Alt) Nejedly, Pavel vs (5) Villanueva, Gonzalo

(2) Martineau, Matteo vs (WC) Hampel, Lenny

(Alt) Valkusz, Mate vs (8) Gengel, Marek

(3) Ignatik, Uladzimir vs Pichler, David

(Alt) Matos, Rafael vs (6) Simon, Tobias

(4) Hassan, Benjamin vs (WC) Krainer, Lukas

Ionel, Nicholas David vs (7) Bobrov, Bogdan

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. [2] Matteo Martineau vs [WC] Lenny Hampel

2. [1] Rudolf Molleker vs [WC] Neil Oberleitner

3. [3] Uladzimir Ignatik vs David Pichler

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. [4] Benjamin Hassan vs [WC] Lukas Krainer

2. [Alt] Pavel Nejedly vs [5] Gonzalo Villanueva

3. [Alt] Rafael Matos vs [6] Tobias Simon (non prima ore: 15:00)

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. Nicholas David Ionel vs [7] Bogdan Bobrov

2. [Alt] Mate Valkusz vs [8] Marek Gengel