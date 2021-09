Us Open: Niente da fare per Martina Trevisan. Fuori tutte le azzurre dal singolare femminile

È bastata poco più di un’ora a Belinda Bencic per battere la nostra Martina Trevisan nel secondo turno degli US Open.

La campionessa olimpica ha sconfitto l’italiana per 6-3 6-1 ed ha raggiunto senza problemi il terzo turno.

La svizzera ha sempre fatto corsa in testa, grazie a un break in apertura e all’ottimo rendimento al servizio. L’unico neo del suo match il break subito a metà del primo set che ha permesso all’azzurra di rientrare sul 3-3 ma con Martina che poi ha ceduto 9 degli ultimi 10 giochi della partita.