Us Open: I risultati completi del Day 3. Fuori la Gauff. Tsitsipas perde un set ma si porta al terzo turno

È stata una notte piena di turbolenze agli US Open: a causa dell’uragano Ida non è stato possibile giocare sui campi esterni ed addirittura nello stadio secondario la partita tra Diego Schwartzman (ATP 11) e Kevin Anderson (77) ha subito molteplici interruzioni a causa della pioggia entrata nel Louis Armstrong. Per poter concludere la partita l’argentino e il sudafricano hanno dovuto spostarsi sul centrale dove poi il primo si è fatto preferire per 7-6 (7/4) 6-3 6-4.

Sull’Arthur Ashe di New York in precedenza si è giocata la partita tra Stefanos Tsitsipas (3) e Adrian Mannarino (44): il greco si è imposto per 6-3 6-4 6-7 (4/7) 6-0. Il numero 3 del mondo ha lasciato il campo dopo aver perso il terzo set rientrando dopo ben otto minuti, comportamento non nuovo per il 23enne, fischiato per questo dal pubblico.

Nemmeno nel tabellone femminile vi sono state sorprese, infatti sia Aryna Sabalenka (WTA 2) che Barbora Krejcikova (8) si sono imposte nelle rispettive partite.

Us Open Grand Slam | Hard | $57.500.000 – 2° Turno

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

O. Danilovic vs N. Osaka



WTA WTA US Open Danilovic O. Danilovic O. Osaka N. Osaka N. Vincitore: Osaka per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

D. Koepfer vs D. Medvedev



Slam Us Open D. Koepfer D. Koepfer 4 1 2 D. Medvedev [2] D. Medvedev [2] 6 6 6 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Koepfer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 2-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 D. Koepfer 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Koepfer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 D. Koepfer 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 D. Koepfer 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

S. Stephens vs C. Gauff



Slam Us Open S. Stephens S. Stephens 6 6 C. Gauff [21] C. Gauff [21] 4 2 Vincitore: S. Stephens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 C. Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 C. Gauff 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 S. Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 C. Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

A. Mannarino vs S. Tsitsipas



Slam Us Open A. Mannarino A. Mannarino 3 4 7 0 S. Tsitsipas [3] S. Tsitsipas [3] 6 6 6 6 Vincitore: S. Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 0-6 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 0-5 → 0-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Mannarino 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 40-40 1-0 → 1-1 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

A. Petkovic vs G. Muguruza



Slam Us Open A. Petkovic A. Petkovic 4 2 G. Muguruza [9] G. Muguruza [9] 6 6 Vincitore: G. Muguruza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 G. Muguruza 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 2-4 A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 1-3 A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 1-3 A. Petkovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 G. Muguruza 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

V. Azarenka vs J. Paolini



Slam Us Open V. Azarenka [18] V. Azarenka [18] 6 7 J. Paolini J. Paolini 3 6 Vincitore: V. Azarenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 V. Azarenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 V. Azarenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 V. Azarenka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 V. Azarenka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 V. Azarenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 V. Azarenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 V. Azarenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 V. Azarenka 15-0 15-15 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 V. Azarenka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Paolini 0-15 0-30 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

F. Tiafoe vs G. Pella



Slam Us Open F. Tiafoe F. Tiafoe 6 6 7 G. Pella G. Pella 1 2 5 Vincitore: F. Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 G. Pella 0-15 15-15 30-15 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 G. Pella 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 G. Pella 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 G. Pella 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 G. Pella 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 G. Pella 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Pella 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 G. Pella 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 F. Tiafoe 0-15 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 G. Pella 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 G. Pella 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Pella 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 G. Pella 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 G. Pella 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 G. Pella 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

K. Anderson vs D. Schwartzman



Slam Us Open K. Anderson K. Anderson 6 3 4 D. Schwartzman [11] D. Schwartzman [11] 7 6 6 Vincitore: D. Schwartzman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 K. Anderson 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Schwartzman 40-0 40-15 1-1 → 1-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 1-0 → 1-1 K. Anderson 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 0-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 K. Anderson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Anderson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

A. Kerber vs A. Kalinina



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ore: 17:00

A. Rublev vs P. Martinez



Slam Us Open A. Rublev [5] A. Rublev [5] 7 6 6 6 P. Martinez P. Martinez 6 7 1 1 Vincitore: A. Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 A. Rublev 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Rublev 15-0 15-15 40-30 4-4 → 5-4 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak *- 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Rublev 15-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

T. Zidansek vs A. Sabalenka



Slam Us Open T. Zidansek T. Zidansek 3 1 A. Sabalenka [2] A. Sabalenka [2] 6 6 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 T. Zidansek 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 T. Zidansek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 T. Zidansek 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Zidansek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Zidansek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 T. Zidansek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 T. Zidansek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 T. Zidansek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

S. Johnson / S. Querrey vs M. Arevalo / M. Middelkoop



Slam Us Open S. Johnson / S. Querrey S. Johnson / S. Querrey A 2 M. Arevalo / M. Middelkoop • M. Arevalo / M. Middelkoop 40 1 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Arevalo / M. Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 S. Johnson / S. Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Arevalo / M. Middelkoop 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 S. Johnson / S. Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

N. Mektic / M. Pavic vs N. Lammons / J. Withrow



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ore: 17:00

E. Svitolina vs R. Masarova



Slam Us Open E. Svitolina [5] E. Svitolina [5] 6 7 R. Masarova R. Masarova 2 5 Vincitore: E. Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 R. Masarova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 R. Masarova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Masarova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Masarova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Masarova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Masarova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 R. Masarova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Masarova 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Masarova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Masarova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

K. Kucova vs S. Halep



Slam Us Open K. Kucova K. Kucova 3 1 S. Halep [12] S. Halep [12] 6 6 Vincitore: S. Halep Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 K. Kucova 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 S. Halep 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 K. Kucova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 S. Halep 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 K. Kucova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Kucova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 S. Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 K. Kucova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 S. Halep 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 K. Kucova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 S. Halep 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Kucova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 S. Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 K. Kucova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

R. Galloway / A. Lawson vs F. Coria / G. Mager



Slam Us Open R. Galloway / A. Lawson R. Galloway / A. Lawson 40 6 0 F. Coria / G. Mager • F. Coria / G. Mager 40 1 0 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Coria / G. Mager 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Galloway / A. Lawson 15-0 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 F. Coria / G. Mager 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-1 → 5-1 R. Galloway / A. Lawson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 F. Coria / G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 R. Galloway / A. Lawson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Coria / G. Mager 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Galloway / A. Lawson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

M. Jones / E. Scotty vs M. Bouzkova / L. Hradecka



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ore: 17:00

G. Dimitrov vs A. Popyrin



Slam Us Open G. Dimitrov [15] • G. Dimitrov [15] 0 6 6 0 A. Popyrin A. Popyrin 0 7 7 4 Vincitore: A. Popyrin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 G. Dimitrov 0-4 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 G. Dimitrov 15-0 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Dimitrov 30-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

B. Zapata Miralles vs F. Auger-Aliassime



Slam Us Open B. Zapata Miralles B. Zapata Miralles 6 3 2 F. Auger-Aliassime [12] F. Auger-Aliassime [12] 7 6 6 Vincitore: F. Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 15-40 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 3-5 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 4-4 → 4-5 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 B. Zapata Miralles 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

J. Chardy / F. Martin vs J. Melzer / M. Polmans



Slam Us Open J. Chardy / F. Martin • J. Chardy / F. Martin 30 6 1 J. Melzer / M. Polmans J. Melzer / M. Polmans 40 3 2 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Chardy / F. Martin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 J. Melzer / M. Polmans 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Chardy / F. Martin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Melzer / M. Polmans 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Chardy / F. Martin 15-0 30-0 5-3 → 6-3 J. Melzer / M. Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Chardy / F. Martin 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Melzer / M. Polmans 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 J. Chardy / F. Martin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Melzer / M. Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Chardy / F. Martin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Melzer / M. Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Chardy / F. Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

R. Klaasen / B. McLachlan vs M. Krueger / M. Mmoh



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 17:00

M. Giron vs D. Evans



Slam Us Open M. Giron M. Giron 4 6 6 3 D. Evans [24] D. Evans [24] 6 7 2 6 Vincitore: D. Evans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Giron 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Giron 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Evans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Evans 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Giron 15-0 30-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Giron 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 D. Evans 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 M. Giron 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Evans 0-15 15-15 30-15 3-1 → 3-2 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Evans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Giron 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 D. Evans 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 M. Giron 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Evans 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Giron 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 D. Evans 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 M. Giron 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 D. Evans 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 D. Evans 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Giron 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 M. Giron 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 M. Giron 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 D. Evans 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Giron 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 M. Giron 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

E. Rybakina vs C. Garcia



Slam Us Open E. Rybakina [19] E. Rybakina [19] 6 6 C. Garcia C. Garcia 1 4 Vincitore: E. Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 E. Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 E. Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 E. Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

J. Duckworth / J. Thompson vs R. Bopanna / I. Dodig



Slam Us Open J. Duckworth / J. Thompson J. Duckworth / J. Thompson 30 0 R. Bopanna / I. Dodig [13] • R. Bopanna / I. Dodig [13] 15 0 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Bopanna / I. Dodig 0-15 0-30 15-30 0-0

J. O’Mara / A. Qureshi vs A. Behar / G. Escobar



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ore: 17:00

C. Ruud vs B. Van de Zandschulp



Slam Us Open C. Ruud [8] C. Ruud [8] 6 4 3 4 B. Van de Zandschulp B. Van de Zandschulp 3 6 6 6 Vincitore: B. Van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 B. Van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 B. Van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 B. Van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 1-1 → 2-1 B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 B. Van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 B. Van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 C. Ruud 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 C. Ruud 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 B. Van de Zandschulp 2-3 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 B. Van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

B. Krejcikova vs C. McHale



Slam Us Open B. Krejcikova [8] B. Krejcikova [8] 6 6 C. McHale C. McHale 3 1 Vincitore: B. Krejcikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. McHale 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 B. Krejcikova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 C. McHale 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. McHale 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 B. Krejcikova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 C. McHale 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 C. McHale 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 B. Krejcikova 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 C. McHale 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 C. McHale 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 B. Krejcikova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. McHale 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Krejcikova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

M. Brengle / C. Liu vs S. Aoyama / E. Shibahara



Il match deve ancora iniziare

J. Millman / T. Monteiro vs A. de Minaur / M. Reid



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 17:00

E. Mertens vs V. Grammatikopoulou



Slam Us Open E. Mertens [15] E. Mertens [15] 6 6 V. Grammatikopoulou V. Grammatikopoulou 2 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 V. Grammatikopoulou 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 V. Grammatikopoulou 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 V. Grammatikopoulou 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 V. Grammatikopoulou 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 4-2 V. Grammatikopoulou 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 V. Grammatikopoulou 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 V. Grammatikopoulou 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

R. Ram / J. Salisbury vs N. Basilashvili / E. Gerasimov



Il match deve ancora iniziare

C. Norrie / J. Struff vs S. Bolelli / M. Gonzalez



Slam Us Open C. Norrie / J. Struff C. Norrie / J. Struff 6 3 S. Bolelli / M. Gonzalez [14] S. Bolelli / M. Gonzalez [14] 7 6 Vincitore: S. Bolelli M. Gonzalez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Norrie / J. Struff 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 C. Norrie / J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 S. Bolelli / M. Gonzalez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 C. Norrie / J. Struff 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Norrie / J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 S. Bolelli / M. Gonzalez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 C. Norrie / J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 C. Norrie / J. Struff 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 C. Norrie / J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 C. Norrie / J. Struff 15-0 30-0 3-4 → 4-4 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 C. Norrie / J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 15-15 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 C. Norrie / J. Struff 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Norrie / J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

H. Baptiste / E. Navarro vs M. Kostyuk / D. Yastremska



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 17:00

C. Alcaraz vs A. Rinderknech



Slam Us Open C. Alcaraz C. Alcaraz 7 4 6 6 A. Rinderknech A. Rinderknech 6 6 1 4 Vincitore: C. Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 A. Rinderknech 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

K. Rakhimova vs E. Alexandrova



Slam Us Open K. Rakhimova K. Rakhimova 6 6 E. Alexandrova [32] E. Alexandrova [32] 4 1 Vincitore: K. Rakhimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 K. Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 E. Alexandrova 0-15 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 K. Rakhimova 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 K. Rakhimova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 E. Alexandrova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 K. Rakhimova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 K. Rakhimova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 K. Rakhimova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 K. Rakhimova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Rakhimova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

L. Davis / I. Neel vs C. Dolehide / S. Sanders



Slam Us Open L. Davis / I. Neel • L. Davis / I. Neel 0 1 C. Dolehide / S. Sanders [10] C. Dolehide / S. Sanders [10] 0 2 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Davis / I. Neel 1-2 C. Dolehide / S. Sanders 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 L. Davis / I. Neel 0-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Dolehide / S. Sanders 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

L. Saville / J. Smith vs R. Berankis / B. Paire



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 17:00

M. Osorio Serrano vs O. Jabeur



Slam Us Open M. Osorio Serrano M. Osorio Serrano 0 1 O. Jabeur [20] O. Jabeur [20] 6 6 Vincitore: O. Jabeur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Osorio Serrano 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 O. Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 M. Osorio Serrano 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Osorio Serrano 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 O. Jabeur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Osorio Serrano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 O. Jabeur 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 0-6 M. Osorio Serrano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-4 → 0-5 O. Jabeur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 M. Osorio Serrano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 O. Jabeur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Osorio Serrano 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

M. Vondrousova vs D. Kasatkina



Slam Us Open M. Vondrousova M. Vondrousova 6 4 4 D. Kasatkina [25] D. Kasatkina [25] 3 6 6 Vincitore: D. Kasatkina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 D. Kasatkina 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 M. Vondrousova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Vondrousova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 D. Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 D. Kasatkina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 D. Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Vondrousova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Kasatkina 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 M. Vondrousova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Vondrousova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

M. Niculescu / E. Ruse vs P. Hercog / A. Sevastova



Slam Us Open M. Niculescu / E. Ruse • M. Niculescu / E. Ruse 15 6 2 P. Hercog / A. Sevastova P. Hercog / A. Sevastova 15 1 3 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Niculescu / E. Ruse 0-15 15-15 2-3 P. Hercog / A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Niculescu / E. Ruse 15-0 30-0 30-15 30-40 2-1 → 2-2 P. Hercog / A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Niculescu / E. Ruse 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Hercog / A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Niculescu / E. Ruse 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 P. Hercog / A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 M. Niculescu / E. Ruse 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 P. Hercog / A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 M. Niculescu / E. Ruse 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 P. Hercog / A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Niculescu / E. Ruse 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

M. Fucsovics / S. Travaglia vs K. Krawietz / H. Tecau



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ore: 17:00

D. Lajovic vs P. Gojowczyk



Slam Us Open D. Lajovic D. Lajovic 6 4 6 5 4 P. Gojowczyk P. Gojowczyk 2 6 2 7 6 Vincitore: P. Gojowczyk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 P. Gojowczyk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 P. Gojowczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Gojowczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Gojowczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 5-7 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 P. Gojowczyk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 P. Gojowczyk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 P. Gojowczyk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 P. Gojowczyk 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Gojowczyk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 P. Gojowczyk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 P. Gojowczyk 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 P. Gojowczyk 15-0 15-15 30-30 A-40 2-0 → 2-1 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 P. Gojowczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 P. Gojowczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 P. Gojowczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 P. Gojowczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 P. Gojowczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 P. Gojowczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 P. Gojowczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 P. Gojowczyk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 P. Gojowczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

A. Karatsev / A. Nedovyesov vs W. Koolhof / J. Rojer



Slam Us Open A. Karatsev / A. Nedovyesov A. Karatsev / A. Nedovyesov 2 6 W. Koolhof / J. Rojer [10] W. Koolhof / J. Rojer [10] 1* 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 6-6 A. Karatsev / A. Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 W. Koolhof / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 A. Karatsev / A. Nedovyesov 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 W. Koolhof / J. Rojer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Karatsev / A. Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 W. Koolhof / J. Rojer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Karatsev / A. Nedovyesov 0-15 15-15 15-30 30-30 2-3 → 3-3 W. Koolhof / J. Rojer 15-0 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Karatsev / A. Nedovyesov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 W. Koolhof / J. Rojer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Karatsev / A. Nedovyesov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 W. Koolhof / J. Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

S. Gille / J. Vliegen vs I. Ivashka / J. Munar



Il match deve ancora iniziare

R. Brantmeier / N. Monroe vs S. Vickery / N. Pasha



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ore: 17:00

P. Kohlschreiber vs P. Andujar



Slam Us Open P. Kohlschreiber P. Kohlschreiber 4 3 1 P. Andujar P. Andujar 6 6 6 Vincitore: P. Andujar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 P. Andujar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 P. Andujar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 P. Kohlschreiber 30-30 40-30 0-2 → 1-2 P. Andujar 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Andujar 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 P. Andujar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 P. Andujar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Andujar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Andujar 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 P. Andujar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 P. Andujar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 P. Andujar 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 P. Andujar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Andujar 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

H. Hurkacz / S. Walkow vs J. Cabal / R. Farah



Slam Us Open H. Hurkacz / S. Walkow H. Hurkacz / S. Walkow 30 6 6 2 J. Cabal / R. Farah [5] • J. Cabal / R. Farah [5] 30 3 7 1 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 30-15 30-30 2-1 H. Hurkacz / S. Walkow 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-1 → 2-1 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 H. Hurkacz / S. Walkow 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 H. Hurkacz / S. Walkow 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 J. Cabal / R. Farah 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 H. Hurkacz / S. Walkow 5-6 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 H. Hurkacz / S. Walkow 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 H. Hurkacz / S. Walkow 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 H. Hurkacz / S. Walkow 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 H. Hurkacz / S. Walkow 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 H. Hurkacz / S. Walkow 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Hurkacz / S. Walkow 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 H. Hurkacz / S. Walkow 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Hurkacz / S. Walkow 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Hurkacz / S. Walkow 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Hurkacz / S. Walkow 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

G. Minnen / A. Van Uytvanck vs L. Kichenok / M. Ninomiya



Il match deve ancora iniziare

L. Stefani / M. Melo vs G. Dabrowski / M. Daniell



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 17:00

K. Kanepi vs L. Fernandez



Slam Us Open K. Kanepi K. Kanepi 5 5 L. Fernandez L. Fernandez 7 7 Vincitore: L. Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 K. Kanepi 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 L. Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 K. Kanepi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 L. Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 K. Kanepi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 K. Kanepi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 L. Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 K. Kanepi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Fernandez 40-0 40-15 2-0 → 2-1 K. Kanepi 2-1 L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 L. Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Kanepi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Fernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 K. Kanepi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 K. Kanepi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Kanepi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Kanepi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

R. Bautista Agut vs E. Ruusuvuori



Slam Us Open R. Bautista Agut [18] R. Bautista Agut [18] 6 6 6 E. Ruusuvuori E. Ruusuvuori 1 3 2 Vincitore: R. Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 5-2 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

A. Muhammad / J. Pegula vs A. Krueger / R. Montgomery



Slam Us Open A. Muhammad / J. Pegula [13] • A. Muhammad / J. Pegula [13] 0 2 1 A. Krueger / R. Montgomery A. Krueger / R. Montgomery 0 6 1 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Muhammad / J. Pegula 1-1 A. Krueger / R. Montgomery 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Muhammad / J. Pegula 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Krueger / R. Montgomery 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Muhammad / J. Pegula 0-15 15-15 15-30 30-40 2-4 → 2-5 A. Krueger / R. Montgomery 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Muhammad / J. Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Krueger / R. Montgomery 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Muhammad / J. Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Krueger / R. Montgomery 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 A. Muhammad / J. Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

L. Djere / F. Krajinovic vs N. Skupski / J. Sock



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 17:00

B. Nakashima vs A. Molcan



Slam Us Open B. Nakashima B. Nakashima 3 6 6 2 4 A. Molcan A. Molcan 6 3 1 6 6 Vincitore: A. Molcan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 A. Molcan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 A. Molcan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. Molcan 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 B. Nakashima 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Molcan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Molcan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 4-1 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 A. Molcan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Molcan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Molcan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Molcan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Molcan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 B. Nakashima 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 A. Molcan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Molcan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

D. Collins vs K. Juvan



Slam Us Open D. Collins [26] D. Collins [26] 6 6 K. Juvan K. Juvan 4 2 Vincitore: D. Collins Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Collins 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 K. Juvan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 D. Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 K. Juvan 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 D. Collins 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Juvan 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Collins 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 K. Juvan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Collins 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 K. Juvan 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 D. Collins 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 K. Juvan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Collins 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Juvan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Collins 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Juvan 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Collins 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Juvan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

P. Badosa / S. Sorribes Tormo vs D. Jurak / A. Klepac



Il match deve ancora iniziare

A. Krunic / N. Stojanovic vs U. Arconada / W. Osuigwe



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 17:00

C. Garin vs H. Laaksonen



Slam Us Open C. Garin [16] C. Garin [16] 6 6 2 4 H. Laaksonen H. Laaksonen 3 7 6 6 Vincitore: H. Laaksonen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 H. Laaksonen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 C. Garin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 H. Laaksonen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Garin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Laaksonen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 C. Garin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 H. Laaksonen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Laaksonen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 C. Garin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 H. Laaksonen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 H. Laaksonen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 2-5 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 1-5 H. Laaksonen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 H. Laaksonen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 C. Garin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 H. Laaksonen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 H. Laaksonen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 H. Laaksonen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

H. Chan / H. Dart vs A. Cornet / F. Ferro



Slam Us Open H. Chan / H. Dart H. Chan / H. Dart 0* 6 A. Cornet / F. Ferro A. Cornet / F. Ferro 1 6 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak *- 1*-0 0*-1 6-6 H. Chan / H. Dart 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 A. Cornet / F. Ferro 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 H. Chan / H. Dart 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Cornet / F. Ferro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 H. Chan / H. Dart 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Cornet / F. Ferro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 H. Chan / H. Dart 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Cornet / F. Ferro 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 H. Chan / H. Dart 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 A. Cornet / F. Ferro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 H. Chan / H. Dart 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Cornet / F. Ferro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

A. Blinkova / H. Watson vs M. Doi / A. Friedsam



Il match deve ancora iniziare

I. Jorovic / L. Pattinama Kerkhove vs E. Perez / K. Peschke



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ore: 17:00

F. Bagnis vs M. Trungelliti



Slam Us Open F. Bagnis F. Bagnis 7 4 6 6 M. Trungelliti M. Trungelliti 6 6 3 3 Vincitore: F. Bagnis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Trungelliti 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 F. Bagnis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Trungelliti 0-15 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 M. Trungelliti 40-15 4-4 → 4-5 F. Bagnis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 F. Bagnis 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Bagnis 15-0 15-15 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Bagnis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Bagnis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

S. Gonzalez / A. Molteni vs R. Haase / M. McDonald



Slam Us Open S. Gonzalez / A. Molteni • S. Gonzalez / A. Molteni 40 5 0 R. Haase / M. McDonald R. Haase / M. McDonald 40 7 0 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Haase / M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 5-7 S. Gonzalez / A. Molteni 0-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 R. Haase / M. McDonald 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Haase / M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Haase / M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 15-15 0-40 2-1 → 2-2 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 15-15 15-30 1-0 → 1-1 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

M. Minella / L. Samsonova vs P. Martic / S. Rogers



Il match deve ancora iniziare

A. Guarachi / D. Krawczyk vs A. Danilina / Y. Shvedova



Il match deve ancora iniziare