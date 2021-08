Us Open: Matteo Berrettini e Jannik Sinner superano l’esordio

Matteo Berrettini approda al secondo turno degli Us Open.

Il 25enne romano, n.8 del ranking e sesta testa di serie, si è imposto per 76(5) 76(7) 63, in due ore e mezza esatte di gioco, sul francese Jeremy Chardy, n.70 ATP.

Al secondo turno il tennista allenato da coach Vincenzo Santopadre attende Corentin Moutet, n.88 ATP.

Nel primo set un tie-break ha deciso la frazione dove l’unica palla-break l’ha concessa e salvata Matteo nel sesto gioco: Jeremy è volato sul 4-1, è stato ancora avanti per 5-3 ma poi il numero uno azzurro ha vinto tutti gli ultimi quattro punti chiudendo 7-5. Chardy ha annullato due palle-break nel secondo gioco del secondo parziale e poi è stato lui a togliere la battuta a Berrettini salendo 3-1. Il tennista romano ha fallito due chance di riprendersi il break nel sesto game ed un’altra nell’ottavo ma nel decimo ha riagguantato il suo avversario sul 5 pari dopo avergli annullato un set-point. Nel dodicesimo gioco è stato Matteo a fallire due set-point e così è stato un altro tie-break a decidere. Berrettini ha salvato – con un pizzico di fortuna – un altro set-point (il secondo) sul 6-5 per il francese: Chardy ha fatto altrettanto sul 7-6 ma alla fine è stato l’azzurro a chiudere per 9-7.

Nella terza frazione l’azzurro sul 2 pari piazzava il break e nel gioco successivo riusciva ad annullare una palla del controbreak.

Sul 5 a 3, dal 40-15, Matteo piazzava 4 punti consecutivi otteneva un nuovo break e vinceva la partita per 6 a 3.



Slam Us Open J. Chardy J. Chardy 6 6 3 M. Berrettini [6] M. Berrettini [6] 7 7 6 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 J. Chardy 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Chardy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 J. Chardy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Chardy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Chardy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Chardy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Ostacolo “aussie” superato per Jannik Sinner, n.16 ATP e 13esimo favorito del seeding, che ha iniziato il suo cammino battendo l’australiano Max Purcell, n.191 ATP, in gara con una wild card. Il 20enne altoatesino di Sesto Pusteria ha sconfitto Max con il risultato di 64 62 46 62 dopo 2 ore e 32 minuti di partita.

Al secondo turno Jannik Sinner affronterà Cecchinato o Svajda [WC].

Da segnalare che Sinner nel primo set avanti per 5 a 2, cedeva la battuta nel nono game ma poi nel gioco successivo, sul 5 a 4, annullava una palla del 5 pari e alla quarta palla set utile conquistava il break e la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set Jannik piazzava i break nel secondo e ottavo gioco chiudendo il secondo parziale con un netto 6 a 2.

Nel terzo set arrivava un passaggio a vuoto dell’azzurro proprio in apertura di parziale e cedeva a 30 la battuta nel primo game.

Purcell dal canto suo non concedeva nulla al servizio ed arrivava a sorpresa nel terzo set il 6 a 4 in favore di Max.

Nella quarta frazione ritornava Sinner a dominare, toglieva per due volte la battuta all’australiano e portava a casa il quarto set e la partita per 6 a 2.