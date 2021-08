Salsomaggiore under 18: Il resoconto della Quarta Giornata

Il primo turno del torneo si è concluso oggi con tutta una serie di incontri di grande equilibrio ma il bilancio della giornata non è stato molto favorevole ai nostri colori . Tuttavia bisogna dire che il livello di gioco è stato molto elevato e non si può rimproverare molto ai nostri giocatori che prima di arrendersi hanno lottato sino alla fine . Lo spezzino Giacomo Nosei , fresco vincitore dell’under 18 di Cuneo, ha giocato un’ottima partita contro il 15enne belga Gilles Bailly , testa di serie n°4 del torneo e n°125 delle classifiche mondiali juniores. Purtroppo come Nosei hanno ceduto alla distanza anche Mariano Tammaro e Niccolò Ciavarella. Il 17 enne napoletano reduce da una vittoria in un gruppo 3 in Ucraina è partito bene contro lo svizzero Brunold. E’ arrivato a condurre per 6/3 4/2 poi è andato in riserva cedendo abbastanza nettamente al terzo. Stessa sorte per il romano Niccolò Ciavarella che ha carburato subito rifilando un promettente 6/1 al n°1 del torneo ,il croato Luka Mikrut. Poi Mikrut è entrato in partita e ha fatto pesare la sua maggiore fisicità. Sotto gli occhi del responsabile tecnico femminile Vittorio Magnelli hanno superato il primo ostacolo Georgia Pedone contro la parmense Bocchi e la fanese Federica Urgesi che ha piegato la lucchese Belluomini , mentre Emma Rizzetto è stata agevolata dal ritiro della polacca Gruszczynska . Disco rosso per la triestina Carlotta Moccia contro la francese Sarah Iliev e per la genovese Denise Valente che ha lottato ma senza fortuna contro la russa Anastasia Grechkina. Niente da fare anche per Virginia Ferrara (n°8) sconfitta dalla slovacca Drugdova. Domani incontri del 2°turno a partire dalle ore 9.00.

Risultati

1° turno Boys : Merre (Bel) b Meduri (Ita) 6/2 6/4;Bailly (Bel) b Nosei (Ita) 4/6 6/4 7/5;Brunold (Sui) b Tammaro (Ita) 3/6 6/4 6/2;Mikrut (Cro) b Ciavarella (Ita) 1/6 6/3 6/4;Cazacu (Rou) b Jovanovic (Srb) 6/4 7/5; Basile (Bel) b Ferri (Ita) 7/5 6/4; Minighini (Ita) b Inchauspe (Fra) 6/2 6/2;

1°turno Girls : Iliev (Fra) b Moccia (Ita) 4/6 6/0 7/5;Pedone (Ita) b Bocchi (Ita) 6/2 6/1;Grechkina (Rus) b Valente (Ita) 5/7 6/2 6/3.Rizzetto (Ita) b Gruszcinska (Pol) rit. ;Urgesi (Ita) b Belluomini (Ita) 7/5 7/6 (3).Drugdova (Svk) b Ferrara (Ita) 7/5 6/4; Mert (Tur) b Milanese (Ita) 6/1 6/1; Pennè (Ita) b Bakaityte (Ltu) 6-2 6-4.