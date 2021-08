Salsomaggiore under 18: Il resoconto del Day 1

Primo giorno di qualificazioni e primi verdetti sui campi del TC Salsomaggiore . In campo maschile superano il primo ostacolo Andrea Parenti (testa di serie n°5). Il modenese (classe 2004) ha dovuto impegnarsi a fondo per avere la meglio sul suo corregionale il 16enne di Albinea Leonardo Iemmi. Nienteda fare per il romagnolo Luca Bartoli contro il numero uno delle quali l’ucraino Volodymyr Iakubenko numero 428 delle classifiche mondiali juniores ITF. Passa il turno Andrea Meduri, classe 2005 di Porto San Giorgio che ha ben controllato Niccolo Dessi. Ribalta il pronostico il sedicenne di Forlì Lorenzo Angelini che onora al meglio La sua wild card. Opposto all’indiano Manas Dahmne ,numero 3 delle qualificazioni ,prevale di misura nel tiebreak finale. Esordio in discesa per il numero 7 delle quali l’olandese Teun Rozenberg che ha lasciato tre games al 17 enne lombardo Giovanni Vitali. L’olandese è allenato assieme al suo compagno Julius Butt da Filippo Messori ex prima categoria e ottimo doppista (n°63 del mondo nel 1997). Passando al torneo femminile non ha riservato sorprese. Sfortunata la veronese Giullia Sophy Stefan che in vantaggio di un set è stata costretta al ritiro contro la fiorentina Gaia Montecchi a seguito di una brutta distorsione alla caviglia.Da segnalare il successo della parmense Elena Bocchi che ha nettamente eliminato Eva Segato numero 5 delle qualificazioni. In serata bella prestazione del genovese Gianluca Cadenasso che ha piegato in due set il russo Chayka . Domani a partire dalle 10 l’ultimo turno di qualificazioni e alle 18 il sorteggio del tabellone principale.

Risultati

Qualificazioni Maschili

1°turno : Iakubenko (Ukr) b Bartoli (Ita) 6/1 6/3; Parenti (Ita) b Iemmi (Ita) 6/4 4/6 10/3;Meduri (Ita) b Dessi (Ita) 6/3 6/3; Angelini (Ita) b Dahmne (Ind) 6/3 3/6 10/8;Sciahbasi (Ita) b Libre (Ita) 6/4 6/3;Rozenberg (Ned) b Vitali (Ita) 6/1 6/2;Bilardo (Ita) b Manfrini (Ita) 6/2 6/2;Cadenasso (Ita) b Chayka (Rus) 6/4 6/2.

Qualificazioni Femminili

1° turno : Rossi (Ita) b Sezzi (Ita) 6/1 6/1;Davi (Ita) b Agazzi (Ita) 6/2 6/0;Montecchi (Ita) b Stefan (Ita) 4/6 5/4 rit.; Salvi (Ita) b Fava (Ita) 6/1 6/1; Bocchi (Ita) b Segato (Ita) 6/2 6/2;Rizzetto (Ita) b Penna (Ita) 7/5 6/0;Belluomini (Ita) b Desimoni (Ita) 6/0 6/0;