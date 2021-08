Challenger Varsavia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Challenger Varsavia – Terra – Tabellone Principale

(1) Altmaier, Daniel vs (WC) Borg, Leo

Ugo Carabelli, Camilo vs (WC) Kasnikowski, Maks

Kicker, Nicolas vs Erler, Alexander

Menendez-Maceiras, Adrian vs (6) Jarry, Nicolas

(3) Klein, Lukas vs Lenz, Julian

Kuznetsov, Andrey vs Durasovic, Viktor

Catarina, Lucas vs Borges, Nuno

Barranco Cosano, Javier vs (8) Basic, Mirza

(7) Sachko, Vitaliy vs Vrbensky, Michael

(PR) Vanneste, Jeroen vs Qualifier

Qualifier vs Serdarusic, Nino

Qualifier vs (4) Lamasine, Tristan

(5) Ajdukovic, Duje vs Miedler, Lucas

(WC) Kielan, Szymon vs Oliveira, Goncalo

Furness, Evan vs Luz, Orlando

Qualifier vs (2) Kovalik, Jozef

Challenger Varsavia – Terra – Tabellone Quali

(1) Shevchenko, Alexandervs Frunza, NicolaeManafov, Vladyslavvs (8) Bobrov, Bogdan

(2) Mansouri, Skander vs (WC) Zielinski, Jan

(WC) Szajrych, Jasza vs (7) Setkic, Aldin

(3) Heyman, Christopher vs Niklas-Salminen, Patrik

(WC) Marek, Wojciech vs (5) Michalski, Daniel

(4) Nikles, Johan vs Gerch, Lucas

Mridha, Jonathan vs (6) Poljak, David