Jannik Sinner è il primo giocatore a qualificarsi per le Next Gen ATP Finals di Milano

Dopo l’interruzione dell’anno scorso a causa della pandemia di Covid-19, le Next Gen ATP Finals di Milano sono tornate nel calendario del circuito ATP e c’è persino un tennista qualificato in questo momento. Stiamo parlando di Jannik Sinner, il ventenne prodigio italiano che è attualmente al 15° posto della classifica mondiale maschile.

L’azzurro ha perso al secondo turno di Cincinnati contro John Isner, ma si è assicurato la qualificazione diretta superando i 1.835 punti richiesti per entrare nel torneo di cui è il campione in carica.

Sinner ha 2075 punti in questa stagione, e il grande obiettivo dell’azzurro è di non dover giocare le Next Gen ATP Finals. Strano? Niente affatto. Perché Sinner è 10° nella corsa per le Nitto ATP Finals, quindi è molto avanti nella lotta per l’accesso al torneo d’elite senior . Eppure, va detto che, ad oggi, le Next Gen ATP Finals sarebbero caratterizzate da un campo di partecipazione di lusso data l’attuale classifica. Ad entrare in questo momento ci sarebbero anche Felix Auger Aliassime, Sebastian Korda, Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, Jenson Brooksby e Brandon Nakashima, con l’ottavo posto che andrà ad una wild card.