WTA 1000 Cincinnati: Sconfitte per Camila Giorgi e Jasmine Paolini

Giornata amara per le due azzurre impegnate nel torneo WTA 1000 di Cincinnati. Sconfitte per Jasmine Paolini e Camila Giorgi che si sono arrese al primo turno.

La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.101 del ranking, promossa dalle qualificazioni, è stata superata dalla russa Veronika Kudermetova, n.32 WTA con il risultato di 63 62.

La 29enne di Macerata, risalita al n.34 del ranking dopo il trionfo nel “1000” di Montreal, in tabellone a Cincinnati grazie allo “special exempt” (la possibilità per chi non ha la classifica di entrare direttamente nel tabellone principale se la settimana precedente, in un torneo della stessa tipologia, ha raggiunto almeno le semifinali), si è arresa alla statunitense Jessica Pegula, n.26 WTA, appena battuta nel penultimo atto a Montreal con un doppio 62.

WTA WTA Cincinnati Kudermetova V. Kudermetova V. 6 6 Paolini J. Paolini J. 3 2 Vincitore: Kudermetova V. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Paolini J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Kudermetova V. 0-15 15-15 30-15 40-30 4-2 → 5-2 Paolini J. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Kudermetova V. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Paolini J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Kudermetova V. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Paolini J. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Kudermetova V. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Paolini J. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 Kudermetova V. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Paolini J. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 Kudermetova V. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Paolini J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Kudermetova V. 15-0 30-0 1-2 → 2-2 Paolini J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Kudermetova V. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Paolini J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1