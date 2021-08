WTA 1000 Montreal: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. Sabalenka e Karolina Pliskova in semifinale

A Montréal, il derby bielorusso ha visto il successo di Aryna Sabalenka (WTA 3) per 6-2 6-4 su Victoria Azarenka (15). La 23enne nel primo set è andata subito in fuga e non ha più concesso nulla alla connazionale. La 32enne ha subito reagito con un break all’inizio nella seconda frazione, ma ha poi perso gli ultimi quattro giochi consecutivi. La numero uno del tabellone in semifinale sfiderà ora la ceca Karolina Pliskova (6), che si è sbarazzata per 6-4 6-0 della spagnola Sara Sorribes (48).

WTA 1000 Montreal (Canada) – Quarti di Finale, cemento

CENTRE COURT – 12:00pm at 6:00 PM (your time)

BY Aryna Sabalenka (1) – BY Victoria Azarenka (8)



WTA WTA Montreal Sabalenka A. Sabalenka A. 6 6 Azarenka V. Azarenka V. 2 4 Vincitore: Sabalenka A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Azarenka V. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Sabalenka A. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Azarenka V. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Sabalenka A. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Azarenka V. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Sabalenka A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Azarenka V. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-2 → 1-3 Sabalenka A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Azarenka V. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Sabalenka A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Azarenka V. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Sabalenka A. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 5-2 Azarenka V. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 Sabalenka A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Azarenka V. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Sabalenka A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Azarenka V. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Sabalenka A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

CZ Karolina Pliskova (4) – ES Sara Sorribes Tormo



WTA WTA Montreal Pliskova Ka. Pliskova Ka. 6 6 Sorribes Tormo S. Sorribes Tormo S. 4 0 Vincitore: Pliskova Ka. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Pliskova Ka. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-0 → 6-0 Sorribes Tormo S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 Pliskova Ka. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Sorribes Tormo S. 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Pliskova Ka. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Sorribes Tormo S. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Pliskova Ka. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Sorribes Tormo S. 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Pliskova Ka. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Sorribes Tormo S. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Pliskova Ka. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Sorribes Tormo S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Pliskova Ka. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Sorribes Tormo S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Pliskova Ka. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Sorribes Tormo S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

non prima 7:00pm at 1:00 AM (your time)

Camila Giorgi – Cori Gauff (15)



WTA WTA Montreal Giorgi C. Giorgi C. 6 7 Gauff C. Gauff C. 4 6 Vincitore: Giorgi C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 Giorgi C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Gauff C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Giorgi C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Gauff C. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Giorgi C. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Gauff C. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Giorgi C. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Gauff C. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Giorgi C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Gauff C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Giorgi C. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Gauff C. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Giorgi C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Gauff C. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Giorgi C. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Gauff C. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Giorgi C. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Gauff C. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Giorgi C. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Gauff C. 0-15 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Giorgi C. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Gauff C. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Jabeur – Pegula



WTA WTA Montreal Pegula J. Pegula J. 1 7 6 Jabeur O. Jabeur O. 6 6 0 Vincitore: Pegula J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 Pegula J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-0 → 6-0 Jabeur O. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Pegula J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Jabeur O. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Pegula J. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Jabeur O. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 Jabeur O. 15-0 40-0 6-5 → 6-6 Pegula J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Jabeur O. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Pegula J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Jabeur O. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Pegula J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Jabeur O. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Pegula J. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Jabeur O. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Pegula J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Jabeur O. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Pegula J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Jabeur O. 15-0 15-15 30-15 30-30 1-5 → 1-6 Pegula J. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Jabeur O. 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Pegula J. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Jabeur O. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Pegula J. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jabeur O. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

COURT ROGERS – 12:00pm at 6:00 PM (your time

HRSI Jurak D / Klepac A (6) – USCL Guarachi A / Krawczyk D (4)



WTA WTA Montreal Jurak D. / Klepac A. Jurak D. / Klepac A. 6 6 Guarachi A. / Krawczyk D. Guarachi A. / Krawczyk D. 4 2 Vincitore: Jurak D. / Klepac A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Jurak D. / Klepac A. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Jurak D. / Klepac A. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Guarachi A. / Krawczyk D. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Jurak D. / Klepac A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Jurak D. / Klepac A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Jurak D. / Klepac A. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Guarachi A. / Krawczyk D. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Jurak D. / Klepac A. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Guarachi A. / Krawczyk D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Jurak D. / Klepac A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-1 → 4-2 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 Jurak D. / Klepac A. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 Jurak D. / Klepac A. 40-0 1-0 → 2-0 Guarachi A. / Krawczyk D. 30-40 40-40 0-0 → 1-0

NOUS Eikeri U / Harrison C – RUKZ Kudermetova V / Rybakina E



WTA WTA Montreal Eikeri U. / Harrison C. Eikeri U. / Harrison C. 0 2 Kudermetova V. / Rybakina E. Kudermetova V. / Rybakina E. 6 6 Vincitore: Kudermetova V. / Rybakina E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Kudermetova V. / Rybakina E. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Eikeri U. / Harrison C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-5 → 2-5 Kudermetova V. / Rybakina E. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Eikeri U. / Harrison C. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Kudermetova V. / Rybakina E. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Eikeri U. / Harrison C. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Kudermetova V. / Rybakina E. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Eikeri U. / Harrison C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Kudermetova V. / Rybakina E. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 Eikeri U. / Harrison C. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Kudermetova V. / Rybakina E. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Eikeri U. / Harrison C. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Kudermetova V. / Rybakina E. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Eikeri U. / Harrison C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

BEBY Mertens E / Sabalenka A (1) – CABR Dabrowski G / Stefani L (5)