WTA 1000 Montreal: Camila Giorgi c’è. L’azzurra elimina anche Petra Kvitova ed accede ai quarti di finale

Camila Giorgi vola ai quarti di finale nel torneo WTA 1000 di Montreal.

La 29enne di Macerata, n.71 del ranking, reduce dai quarti alle Olimpiadi di Tokyo, ha sconfitto questa sera negli ottavi di finale la ceca Petra Kvitova, n.12 WTA e settima favorita del seeding, campionessa nell’edizione del 2012 con il risultato di 64 64 in 1 ora e 36 minuti di partita.

Ai quarti di finale Camila Giorgi affronterà Cori Gauff n.24 del mondo che nelle ultime due partite ha approfittato dei ritiri delle avversarie.

Nel primo set l’azzurra è stata la prima a provare l’allungo (4-1) grazie ad un quarto gioco nel quale è stata assolutamente fantastica in risposta. Giorgi ha difeso il vantaggio fino al 5-2 ma nel nono game ha concesso il contro-break alla Kvitova (5-4). Camila però ha strappato di nuovo il servizio alla ceca nel decimo gioco assicurandosi il primo parziale per 6-4.

Nella seconda frazione Camila ha annullato due palle-break in avvio di parziale ma poi è stata lei a centrare il break (2-0): la 31enne di Bilovec, però, se lo è ripreso subito, riagguantando l’azzurra sul 2 pari.

Nel sesto gioco Camila, alla quinta opportunità, ha strappato di nuovo il servizio a Petra portandosi sul 4 a 2, ma poi in quello successivo con un doppio fallo ha restituito il break (4-3) e Kvitova l’ha riagganciata sul 4 pa5ri dopo aver annullato altre due palle break.

La Giorgi però ha vinto gli ultimi 8 punti della partita, dal 4 pari, chiudendo l’incontro per 6 a 4 dopo aver messo a segno una splendida risposta di rovescio vincente sul match point.