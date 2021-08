Tennis Canada e la curiosa campagna vaccinale durante il torneo di Toronto. Con un “premio” di 50 dollari per chi si vaccina

In tutto il mondo, si stanno facendo sforzi per accelerare la vaccinazione di massa per controllare la pandemia Covid-19. Questo sta accadendo anche al Masters 1000 di Toronto, con Tennis Canada che promuove un’iniziativa molto interessante per motivare le persone a farsi somministrare il vaccino per aumentare la protezione. Prima di tutto, spicca il fatto che ogni persona con un biglietto ha diritto a un vaccino gratuito se lo desidera, somministrato proprio prima di entrare allo Stadio.

Chiunque poi riceva una delle dosi di Moderna o Pfizer, che vengono somministrate al National Bank Open, riceverà un buono di 50 dollari per mangiare in un ristorante canadese di sua scelta e poi automaticamente si entra a far parte di un sorteggio che ha come premio più importante un’esperienza VIP per l’edizione 2022 del torneo.