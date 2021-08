Masters 1000 Toronto e WTA 1000 di Montreal: Il programma completo di Martedì 10 Agosto 2021

Masters 1000 Toronto

Stadium – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Miomir Kecmanovic vs [PR] Kei Nishikori

2. John Isner vs Alejandro Davidovich Fokina

3. [1] Daniil Medvedev vs Alexander Bublik

4. Ugo Humbert vs [3] Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 01:00)

5. [14] Grigor Dimitrov vs Reilly Opelka

Rogers 5G Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Cameron Norrie vs Karen Khachanov

2. [Q] Yoshihito Nishioka vs [LL] Frances Tiafoe

3. Benoit Paire vs [SE] Mackenzie McDonald

4. [6] Casper Ruud vs Marin Cilic (non prima ore: 22:00)

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Jenson Brooksby vs Nikoloz Basilashvili

2. [8] Rohan Bopanna / Ivan Dodig vs Fabio Fognini / Lorenzo Sonego

3. [WC] Peter Polansky / Brayden Schnur vs Simone Bolelli / Maximo Gonzalez

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Dusan Lajovic vs [Q] Emil Ruusuvuori

2. Hubert Hurkacz / Jannik Sinner m vs [5] Lukasz Kubot / Marcelo Melo (non prima ore: 19:00)

WTA 1000 Montreal

CENTRE COURT – 11:00am at 5:00 PM (your time)

US Cori Gauff (15) – LV Anastasija Sevastova

CZ Katerina Siniakova – ES Garbine Muguruza (5)

CZ Petra Kvitova (7) – FR Fiona Ferro

GB Harriet Dart (Q) – CA Bianca Andreescu (2)

RO Sorana Cirstea – BY Victoria Azarenka (8)

COURT ROGERS – 11:00am at 5:00 PM (your time)

UA Dayana Yastremska – US Sloane Stephens (WC)

FR Caroline Garcia (Q) – RU Anastasia Pavlyuchenkova (10)

CA Carol Zhao (WC) – ES Sara Sorribes Tormo

HR Petra Martic – RU Daria Kasatkina

US Danielle Collins – CH Jil Teichmann

COURT 5 – 11:00am at 5:00 PM (your time)

EE Anett Kontaveit – US Jessica Pegula

RU Veronika Kudermetova – KZ Yulia Putintseva

BE Alison van Uytvanck (Q) – HR Donna Vekic

EEGB Dart H / Kontaveit A – CZCZ Pliskova Ka / Muchova K

CZAU Perez E / Peschke K (7) – UAJP Kichenok L / Ninomiya M

USN Melichar N / Schuurs D(3) – NOUS Eikeri U / Harrison C

COURT 9 – 11:00am at 5:00 PM (your time)

CN Shuai Zhang – GB Johanna Konta

Camila Giorgi – BE Elise Mertens (9)

KZ Elena Rybakina (12) – RU Liudmila Samsonova

LVUA Ostapenko J / Yastremska D – CNJP Hozumi E / Zhang S

PLUS Linette M / Pera B – GEGB Kalashnikova O / Watson H

NZNL Routliffe E / van Der Hoek R – PLDE Heisen V / Rosolska A