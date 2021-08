WTA 1000 Montreal: I risultati con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione (LIVE)

WTA 1000 Montreal (Canada) – TD Qualificazione, cemento

CENTRE COURT – 12:00pm at 6:00 PM (your time)

FR Caroline Garcia – US Kristie Ahn



WTA WTA Montreal Garcia C. Garcia C. 0 0 Ahn K. Ahn K. 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

GB Heather Watson – FR Clara Burel



Il match deve ancora iniziare

FR Kristina Mladenovic – RU Anastasia Potapova



Il match deve ancora iniziare

COURT ROGERS – 11:00am at 5:00 PM (your time)

CZ Tereza Martincova – SI Polona Hercog



WTA WTA Montreal Martincova T. Martincova T. 0 7 1 Hercog P. Hercog P. 0 5 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 1-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Tiebreak 6-5 → 7-5 Tiebreak 5-5 → 6-5 Tiebreak 5-4 → 5-5 Tiebreak 4-4 → 5-4 Tiebreak 4-3 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0

US Ann Li – FR Oceane Dodin



Il match deve ancora iniziare

BE Alison van Uytvanck – DE Jule Niemeier



Il match deve ancora iniziare

COURT 9 – 11:00am · at 5:00 PM (your time)

GB Harriet Dart – US Christina McHale



WTA WTA Montreal Dart H. Dart H. 0 2 4 McHale C. McHale C. 0 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 4-1 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 3-0 → 3-1 Tiebreak 2-0 → 3-0 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Tiebreak 2-5 → 2-6 Tiebreak 2-4 → 2-5 Tiebreak 2-3 → 2-4 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0

US Amanda Anisimova – RU Kamilla Rakhimova



Il match deve ancora iniziare