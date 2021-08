Jannik Sinner dopo l’approdo in finale a Washington: “c’è tutto il tempo per trovare soluzioni. Ora mi godo ogni incontro, anche quelli in cui perdo” (con il Video delle Semifinali)

Jannik Sinner, 19 anni, giocherà questa sera la quarta finale in carriera nel circuito ATP, la prima in un torneo 500.

L’azzurro ha sconfitto ieri sera in semifinale nel torneo ATP 500 di Washington l’americano Jenson Brooksby per assicurarsi la finale, ed era naturalmente felice per aver conquistato un altro bel risultato nella sua ancora giocane carriera da professionista.

“Abbiamo entrabi giocato una grande partita. Il livello che abbiamo mostrato in campo è stato molto alto, abbiamo giocato molto bene, con un’intensità incredibile, tipica di una partita di semifinale.

tifosi hanno apprezzato la nostra partita. La chiave di svolta è stata sicuramente verso la fine del primo set ed il tie-break vinto dopo aver annullato palle set nel dodicesimo gioco. Mi ha dato fiducia per il secondo parziale e ho costruito la vittoria da lì. Sono molto felice di aver conquistato un’altra finale e ora voglio vincere il titolo”.

Interrogato sulle sue prestazioni negli ultimi mesi nel circuito ATP, Sinner ha fatto l’esempio di Roger Federer per rispondere. “Mi piacerebbe giocare in maniera regolare nel circuito per molti anni. Guarda Federer! È stato nel circuito per oltre 20 anni ed è ancora ad un grande livello. Mi piacerebbe essere in grado di fare come lui… Sto lavorando duramente per capire molte cose e credo che sia la cosa più importante quando si è giovani. È vero che ci saranno momenti in cui le cose non andranno bene, ma c’è tutto il tempo per trovare soluzioni. Ora mi godo ogni incontro, anche quelli in cui perdo”.

Queste le parole di Mackenzie McDonald dopo aver battuto Nishikori ed aver conquiistato la finale nel 500 americano: “È stato un periodo davvero doloroso per colpa dell’infortunio. Non sapevo affatto cosa aspettarmi. Ero lontano dalla mia famiglia ma sono stato fortunato. Il padre della mia fidanzata mi ha aiutato, ha potuto stare con me poiché è in pensione. Non potevo camminare, né guidare, non potevo fare nulla. Insomma, due anni fa non sapevo cosa mi avrebbe riservato il futuro. Ma ho sempre lavorato duramente, ho sempre creduto nel duro lavoro“.