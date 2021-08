Jannik Sinner dopo l’approdo alle semifinali di Washington: “Oggi al servizio è andato tutto bene ho cercato di variarlo” (Video)

Jannik Sinner : “Non era facile, lui serve molto bene. Devi trovare il giusto equilibrio in campo. Ho cercato di spostarlo prima di quanto lui spostasse me, e penso che questa sia stata la chiave di oggi. Ho cercato di andare più avanti e spingerlo indietro e fargli cambiare qualcosa nel suo gioco ed à andata bene.

Oggi al servizio è andato tutto bene ho cercato di variarlo e di non servire sempre allo stesso modo per non dargli punti di riferimento alla battuta.

Ringrazio Korda che è un incredibile giocatore di doppio. Ci piace giocare insieme e possiamo imparare molte cose l’uno dall’altro”.