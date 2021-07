ATP 250 Atlanta: Altro passo falso per Jannik Sinner. L’azzurro spreca 3 palle set nel primo set e cede in due frazioni al qualificato O Connell

Out Sinner

Niente da fare per Jannik Sinner nel secondo turno del torneo ATP 250 di Atlanta (cemento).

L’azzurro, testa di serie n.2 dopo il bye dell’esordio, si è arreso al qualificato australiano Christopher O’Connell classe 1994 e n.132 ATP con il risultato di 76 (7) 64 dopo 1 ora e 38 minuti di partita.

Primo set: I due giocatori non concedevano nula alla battuta e si andava al tiebreak.

Nel tiebreak Sinner avanti per 6 a 4 mancava complessivaente tre palle set e due con il servizio a disposizione con l’australiano che, invece, alla prima palla set chiudeva la frazione per 9 punti a 7.

Secondo set: Sinner nel primo game, dal 30 a 0, perdeva 4 punti consecutivi e anche la battuta.

Jannik non riusciva a procurarsi palle break sia nel corso del set ma anche del match.

Solo nel decimo game, sul 5 a 4 per l’australiano, Sinner andava ai vantaggi sul servizio dell’aussie ma dopo aver annullato due palle match alla terza capitolava per 6 a 4.

ATP ATP Atlanta O'Connell C. O'Connell C. 7 6 Sinner J. Sinner J. 6 4 Vincitore: O'Connell C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 O'Connell C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 O'Connell C. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 O'Connell C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 O'Connell C. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 O'Connell C. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 O'Connell C. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 O'Connell C. 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 O'Connell C. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Sinner J. 0-15 15-15 15-30 30-30 3-2 → 3-3 O'Connell C. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Sinner J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 O'Connell C. 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 O'Connell C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

9 Aces 50 Double Faults 268% (50/73) 1st Serve 61% (42/69)76% (38/50) 1st Serve Points Won 81% (34/42)61% (14/23) 2nd Serve Points Won 52% (14/27)0% (0/0) Break Points Saved 0% (0/1)11 Service Games Played 1119% (8/42) 1st Serve Return Points Won 24% (12/50)48% (13/27) 2nd Serve Return Points Won 39% (9/23)100% (1/1) Break Points Converted 0% (0/0)11 Return Games Played 1171% (52/73) Service Points Won 70% (48/69)30% (21/69) Return Points Won 29% (21/73)51% (73/142) Total Points Won 49% (69/142)