Giochi Olimpici Tokyo 2020: Notte amara per i colori italiani. Eliminati Camila Giorgi ai quarti e Fabio Fognini agli ottavi (con i video delle partite)

Camila Giorgi si ferma ai quarti di finale ai Giochi Olimpici di Tokyo.

La Giorgi, 29enne di Macerata, n.61 WTA, esordiente alle Olimpiadi, ha ceduto per 64 64, in poco più di un’ora e mezza di partita, all’ucraina Elina Svitolina, n.6 del ranking e 4 del seeding, mancando l’obiettivo di diventare la prima tennista italiana in semifinale ai Giochi.

Partiva male Camila che si è ritrovata velocemente indietro di due break (4-0): è riuscita ad interrompere l’emorragia (4-1) e poi piano piano è riuscita ad entrare in partita recuperando uno dei due break (da 5-1 a 5-4) dopo aver annullato due set-point nel settimo gioco ed un altro nel nono. Nel decimo game, però, Elina con il servizio a disposizione si è assicurata il primo set per 64 dopo aver tenuto a 30 l’ultmo game di battuta.

Nel secondo set la Giorgi andava nuovemente sotto di due break, 1 a 4 e battuta per la Svitolina.

L’azzurra recuperava un break nel sesto game ma non riusciva a completare l’opera con Elina che nei restanti due turni di battuta concedeva un solo punto e chiudeva la partita per 6 a 4.

WTA WTA Olympic Tournament Tokyo Giorgi C. Giorgi C. 4 4 Svitolina E. Svitolina E. 6 6 Vincitore: Svitolina E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Svitolina E. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Giorgi C. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Svitolina E. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Giorgi C. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Svitolina E. 0-15 0-30 15-40 1-4 → 2-4 Giorgi C. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Svitolina E. 15-0 30-0 1-2 → 1-3 Giorgi C. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Svitolina E. 15-0 30-0 30-15 40-30 0-1 → 0-2 Giorgi C. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Svitolina E. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Giorgi C. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Svitolina E. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Giorgi C. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Svitolina E. 15-0 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Giorgi C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 Svitolina E. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Giorgi C. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Svitolina E. 15-0 30-0 30-15 30-30 0-1 → 0-2 Giorgi C. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Fabio Fognini, per la seconda volta approdato al terzo turno (ottavi) in un Olimpiade, ma non è bastato. Il 34enne di Arma di Taggia, n.31 ATP e 15esima testa di serie ha perso per 62 36 62, dopo quasi due ore e mezza di lotta con un caldo allucinante, il russo Daniil Medvedev, n.2 del ranking e del seeding.

Da segnaalare che dopo aver perso il secondo set Medvedev usciva dal campo per la pausa a torso nudo e piuttosto provato dal caldo.

Il 25enne moscovita ha rischiato grosso in avvio di frazione decisiva, costretto a recuperare da 0-40. Poi però con un parziale di 13 punti a 1 è salito 3-0, complice anche un momento di nervosismo di Fabio, arrabbiato con il giudice di sedia Ramos per una seconda di servizio di Medvedev non chiamata fuori.

Sul 2 a 4 Fabio si è procurato una prima palla per il contro-break che Daniil ha annullato al termine di uno scambio entusiasmante, poi anche una seconda, cancellata con un ace dal russo, ed una terza, punto ottenuto da un diritto inside out proprio sulla riga: e poi con un ace, il nono, il russo è salito 5-2 (con Daniil che chimava il fisioterapista per un problema alla coscia sinistra). Che non gli ha però impedito di piazzare un nuovo break nell’ottavo gioco con Fabio che si arrendeva con un doppio fallo sul match point.