WTA Palermo e Gdynia: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. Lucia Bronzetti è un treno. Eliminata la Tomova! Sconfitta Lucrezia Stefanini

Ottima vittoria di Lucia Bronzetti che vola al secondo turno nel torneo WTA 250 di Palermo.

Nel pomeriggio la Bronzetti (n.190 WTA, best ranking), in gara con una wild card, reduce dai quarti a Losanna ha sconfitto la bulgara Viktoria Tomova (n.117 WTA), quinta favorita del torneo con il risultato di 64 61 conquistando in questo modo l’accesso al prossimo turno dove sfiderà Grace Min classe 1994 e n.166 WTA.

Da segnalare che nel primo set Lucia avanti per 5 a 2, dopo aver rimontato un break di svantaggio in apertura di set cedeva il servizio sul 5 a 3 quando, dal 40-30, mancava due palle set.

Nel gioco successivo la Bronzetti dopo aver annullato una palla del 5 pari riusciva ad ottenre il break ed a conquistare la frazione per 6 a 4.

Ieri aveva detto l’azzurra: “Voglio ringraziare la FIT, il circolo e il direttore, Oliviero Palma, per questa possibilità, sono felice di essere qui. Spero di fare il massimo, di vincere e andare più avanti possibile. Il torneo di Losanna mi ha dato consapevolezza del mio livello e la possibilità di giocare con le più forti al mondo. C’è ancora tanto da migliorare, ma arrivo a Palermo con tante partite disputate: giocare contro le tenniste più forti mi ha dato fiducia. Vedremo come andrà”.

WTA 250 Palermo (Italia) – 1° Turno, terra battuta

WTA WTA Palermo Tomova V. Tomova V. 4 1 Bronzetti L. Bronzetti L. 6 6 Vincitore: Bronzetti L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Bronzetti L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Tomova V. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Bronzetti L. 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Tomova V. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Bronzetti L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Tomova V. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Bronzetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Tomova V. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Bronzetti L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Tomova V. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Bronzetti L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Tomova V. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Bronzetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Tomova V. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Bronzetti L. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Tomova V. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Bronzetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

[5] V. Tomova (BUL) vs [WC] L. Bronzetti (ITA)

[WC] [4] S. Zhang (CHN) vs C. Bucsa (ESP)



WTA WTA Palermo Zhang S. Zhang S. 7 6 Bucsa C. Bucsa C. 5 3 Vincitore: Zhang S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Zhang S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Bucsa C. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Zhang S. 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Bucsa C. 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Zhang S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Bucsa C. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Zhang S. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Bucsa C. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Zhang S. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Bucsa C. 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 Zhang S. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Bucsa C. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Zhang S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Bucsa C. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Zhang S. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Bucsa C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Zhang S. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Bucsa C. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Zhang S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Bucsa C. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Zhang S. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

NB 8:00 PM [1] D. Collins (USA) vs [Q] K. Gerlach (GER)



WTA WTA Palermo Collins D. Collins D. 7 6 Gerlach K. Gerlach K. 5 3 Vincitore: Collins D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Gerlach K. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 Collins D. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Gerlach K. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Collins D. 0-15 0-30 0-40 4-1 → 4-2 Gerlach K. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Collins D. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Gerlach K. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Collins D. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Gerlach K. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Collins D. 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Gerlach K. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Collins D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Gerlach K. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Collins D. 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Gerlach K. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Collins D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Gerlach K. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Collins D. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Gerlach K. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Collins D. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Gerlach K. 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

[WC] L. Stefanini (ITA) vs [7] A. Sharma (AUS)



WTA WTA Palermo Stefanini L. Stefanini L. 4 6 3 Sharma A. Sharma A. 6 1 6 Vincitore: Sharma A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Sharma A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Stefanini L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Sharma A. 15-0 30-0 30-15 30-30 2-4 → 3-4 Stefanini L. 15-30 30-40 2-3 → 2-4 Sharma A. 0-15 15-15 40-15 2-2 → 2-3 Stefanini L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Sharma A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Stefanini L. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Sharma A. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Stefanini L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Sharma A. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Stefanini L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 Sharma A. 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Stefanini L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Sharma A. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Stefanini L. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Sharma A. 15-0 15-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Stefanini L. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Sharma A. 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 Stefanini L. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Sharma A. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Stefanini L. 0-15 15-15 30-15 30-30 0-4 → 1-4 Sharma A. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Stefanini L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Sharma A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Stefanini L. 15-0 30-0 30-15 30-40 0-0 → 0-1

COURT 6 starts at 04:00 PM

M. Minella (LUX) vs [Q] E. Ruse (ROU)



WTA WTA Palermo Minella M. Minella M. 3 1 Ruse E. Ruse E. 6 6 Vincitore: Ruse E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Minella M. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Ruse E. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Minella M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Ruse E. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 1-3 Minella M. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Ruse E. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Minella M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Ruse E. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Minella M. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Ruse E. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Minella M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Ruse E. 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Minella M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Ruse E. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Minella M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Ruse E. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

O. Danilovic (SRB) vs [8] K. Rakhimova (RUS)



WTA WTA Palermo Danilovic O. Danilovic O. 3 6 6 Rakhimova K. Rakhimova K. 6 2 2 Vincitore: Danilovic O. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Rakhimova K. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Danilovic O. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Rakhimova K. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Danilovic O. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Rakhimova K. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Danilovic O. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Rakhimova K. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Danilovic O. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Rakhimova K. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Danilovic O. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Rakhimova K. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Danilovic O. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Rakhimova K. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Danilovic O. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Rakhimova K. 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Danilovic O. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Rakhimova K. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Danilovic O. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Rakhimova K. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Danilovic O. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Rakhimova K. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Danilovic O. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Rakhimova K. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Danilovic O. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Rakhimova K. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

L. Arruabarrena (ESP) / B. Gumulya (INA) vs [2] A. Mitu (ROU) / R. Van Der Hoek (NED)



WTA WTA Palermo Arruabarrena L. / Gumulya B. Arruabarrena L. / Gumulya B. 6 4 7 Mitu A. / Van Der Hoek R. Mitu A. / Van Der Hoek R. 4 6 10 Vincitore: Mitu A. / Van Der Hoek R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 Mitu A. / Van Der Hoek R. 1-0 2-0 3-0 4-0 5-1 5-2 6-2 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 8-6 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Arruabarrena L. / Gumulya B. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 Mitu A. / Van Der Hoek R. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Arruabarrena L. / Gumulya B. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 Mitu A. / Van Der Hoek R. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Arruabarrena L. / Gumulya B. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Mitu A. / Van Der Hoek R. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Arruabarrena L. / Gumulya B. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Mitu A. / Van Der Hoek R. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Arruabarrena L. / Gumulya B. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Mitu A. / Van Der Hoek R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Arruabarrena L. / Gumulya B. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Mitu A. / Van Der Hoek R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 Arruabarrena L. / Gumulya B. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-2 → 5-3 Mitu A. / Van Der Hoek R. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Arruabarrena L. / Gumulya B. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Mitu A. / Van Der Hoek R. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Arruabarrena L. / Gumulya B. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Mitu A. / Van Der Hoek R. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Arruabarrena L. / Gumulya B. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Mitu A. / Van Der Hoek R. 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

COURT 2 starts at 04:00 PM

K. Zavatska (UKR) vs L. Cabrera (AUS)



WTA WTA Palermo Zavatska K. Zavatska K. 6 6 Cabrera L. Cabrera L. 2 3 Vincitore: Zavatska K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Cabrera L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Zavatska K. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Cabrera L. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Zavatska K. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Cabrera L. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Zavatska K. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Cabrera L. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Zavatska K. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Cabrera L. 0-15 15-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Zavatska K. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Cabrera L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Zavatska K. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Cabrera L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Zavatska K. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Cabrera L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Zavatska K. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Cabrera L. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

V. Savinykh (RUS) vs F. Di Lorenzo (USA)



WTA WTA Palermo Savinykh V. Savinykh V. 5 3 Di Lorenzo F. Di Lorenzo F. 7 6 Vincitore: Di Lorenzo F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Savinykh V. 0-15 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Di Lorenzo F. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Savinykh V. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Di Lorenzo F. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Savinykh V. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Di Lorenzo F. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Savinykh V. 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Di Lorenzo F. 15-0 30-0 40-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Savinykh V. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Di Lorenzo F. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Savinykh V. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Di Lorenzo F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Savinykh V. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Di Lorenzo F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Savinykh V. 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Di Lorenzo F. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Savinykh V. 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Di Lorenzo F. 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Savinykh V. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Di Lorenzo F. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Savinykh V. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

M. Bassols Ribera (ESP) / D. Papamichail (GRE) vs [4] E. Routliffe (NZL) / K. Zimmermann (BEL)



WTA WTA Palermo Papamichail D. / Bassols Ribera M. Papamichail D. / Bassols Ribera M. 4 3 Routliffe E. / Zimmermann K. Routliffe E. / Zimmermann K. 6 6 Vincitore: Routliffe E. / Zimmermann K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6

WTA 250 Gdynia (Polonia) – 1° Turno, terra battuta

WTA WTA Gdynia Baszak W. Baszak W. 6 1 2 Sasnovich A. Sasnovich A. 3 6 6 Vincitore: Sasnovich A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Sasnovich A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Baszak W. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Sasnovich A. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Baszak W. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 Sasnovich A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Baszak W. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Sasnovich A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Baszak W. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Sasnovich A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Baszak W. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Sasnovich A. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Baszak W. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Sasnovich A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Baszak W. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Sasnovich A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Baszak W. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Sasnovich A. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Baszak W. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Sasnovich A. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Baszak W. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Sasnovich A. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Baszak W. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Sasnovich A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Baszak W. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

11:00 Baszak W. (Pol) – Sasnovich A. (Blr)

11:00 Melnikova M. (Rus) – Lepchenko V. (Usa)



WTA WTA Gdynia Melnikova M. Melnikova M. 6 6 3 Lepchenko V. Lepchenko V. 4 7 6 Vincitore: Lepchenko V. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Lepchenko V. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Melnikova M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Lepchenko V. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Melnikova M. 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Lepchenko V. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Melnikova M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Lepchenko V. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Melnikova M. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Lepchenko V. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Lepchenko V. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Melnikova M. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Lepchenko V. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Melnikova M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Lepchenko V. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Melnikova M. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Lepchenko V. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Melnikova M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Lepchenko V. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Melnikova M. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Lepchenko V. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Melnikova M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Lepchenko V. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Melnikova M. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Lepchenko V. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Melnikova M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Lepchenko V. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Melnikova M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Lepchenko V. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Melnikova M. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Lepchenko V. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Melnikova M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

12:00 Zakharova A. (Rus) – Gorgodze E. (Geo)



WTA WTA Gdynia Zakharova A. Zakharova A. 7 3 1 Gorgodze E. Gorgodze E. 6 6 6 Vincitore: Gorgodze E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Zakharova A. 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Gorgodze E. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Zakharova A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Gorgodze E. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Zakharova A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Gorgodze E. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Zakharova A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Zakharova A. 4-5 Gorgodze E. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Zakharova A. 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Gorgodze E. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Zakharova A. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Gorgodze E. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Zakharova A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Gorgodze E. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Zakharova A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Gorgodze E. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 Gorgodze E. 15-0 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 Zakharova A. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Gorgodze E. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Zakharova A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Gorgodze E. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Zakharova A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Gorgodze E. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Zakharova A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Gorgodze E. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Zakharova A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Gorgodze E. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Zakharova A. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

12:30 Begu I. (Rou) – Bonaventure Y. (Bel)



WTA WTA Gdynia Begu I. Begu I. 6 6 Bonaventure Y. Bonaventure Y. 1 2 Vincitore: Begu I. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Begu I. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Bonaventure Y. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Begu I. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Bonaventure Y. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Begu I. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Bonaventure Y. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Begu I. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Bonaventure Y. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Begu I. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Bonaventure Y. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Begu I. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Bonaventure Y. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Begu I. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Bonaventure Y. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Begu I. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

12:30 Korpatsch T. (Ger) – Govortsova O. (Blr)



WTA WTA Gdynia Korpatsch T. Korpatsch T. 1 7 7 Govortsova O. Govortsova O. 6 5 5 Vincitore: Korpatsch T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Korpatsch T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Govortsova O. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Korpatsch T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Govortsova O. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Korpatsch T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Govortsova O. 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Korpatsch T. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Govortsova O. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Korpatsch T. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Govortsova O. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Korpatsch T. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Govortsova O. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Korpatsch T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Govortsova O. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 Korpatsch T. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Govortsova O. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Korpatsch T. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Govortsova O. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Korpatsch T. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Govortsova O. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 1-4 Korpatsch T. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Govortsova O. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Korpatsch T. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Govortsova O. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Korpatsch T. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Govortsova O. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Korpatsch T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Govortsova O. 15-0 15-15 15-30 30-30 1-2 → 1-3 Korpatsch T. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Govortsova O. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Korpatsch T. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

14:00 Tan H. (Fra) – Anshba A. (Rus)



WTA WTA Gdynia Tan H. Tan H. 4 2 Anshba A. Anshba A. 6 6 Vincitore: Anshba A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Anshba A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Tan H. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Anshba A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Tan H. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Anshba A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Tan H. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Anshba A. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Tan H. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Anshba A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Tan H. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Anshba A. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Tan H. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Anshba A. 0-15 0-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Tan H. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Anshba A. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Tan H. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Anshba A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Tan H. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

15:00 Kawa K. (Pol) – Mrdeza T. (Cro)



WTA WTA Gdynia Kawa K. Kawa K. 6 1 6 Mrdeza T. Mrdeza T. 3 6 2 Vincitore: Kawa K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Mrdeza T. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Kawa K. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 5-2 Mrdeza T. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Kawa K. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Mrdeza T. 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Kawa K. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Mrdeza T. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Kawa K. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Mrdeza T. 15-0 30-0 1-5 → 1-6 Kawa K. 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Mrdeza T. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Kawa K. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Mrdeza T. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 Kawa K. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Mrdeza T. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Kawa K. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Mrdeza T. 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Kawa K. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Mrdeza T. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Kawa K. 0-15 30-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Mrdeza T. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Kawa K. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Mrdeza T. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Kawa K. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

16:30 Parrizas-Diaz N. (Esp) – Frech M. (Pol)



WTA WTA Gdynia Parrizas-Diaz N. Parrizas-Diaz N. 6 2 6 Frech M. Frech M. 3 6 4 Vincitore: Parrizas-Diaz N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Frech M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Parrizas-Diaz N. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Frech M. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Parrizas-Diaz N. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Frech M. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Parrizas-Diaz N. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Frech M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Parrizas-Diaz N. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Frech M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Parrizas-Diaz N. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Frech M. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Parrizas-Diaz N. 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Frech M. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Parrizas-Diaz N. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Frech M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Parrizas-Diaz N. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Frech M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Parrizas-Diaz N. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Frech M. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Parrizas-Diaz N. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Frech M. 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Parrizas-Diaz N. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Frech M. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Parrizas-Diaz N. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Frech M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Parrizas-Diaz N. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Frech M. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

14:00 Danilina A./Marozava L. – Baszak W./Flink V.



WTA WTA Gdynia Danilina A. / Marozava L. Danilina A. / Marozava L. 6 2 10 Baszak W. / Flink V. Baszak W. / Flink V. 1 6 7 Vincitore: Danilina A. / Marozava L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 Danilina A. / Marozava L. 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 5-2 4-2 3-1 5-3 6-3 6-4 7-4 8-4 7-5 8-5 8-6 9-6 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Baszak W. / Flink V. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Danilina A. / Marozava L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Baszak W. / Flink V. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Danilina A. / Marozava L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-4 → 1-4 Baszak W. / Flink V. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Danilina A. / Marozava L. 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Baszak W. / Flink V. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Danilina A. / Marozava L. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Baszak W. / Flink V. 15-0 15-15 15-30 30-30 15-40 5-1 → 6-1 Danilina A. / Marozava L. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Baszak W. / Flink V. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 Danilina A. / Marozava L. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Baszak W. / Flink V. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 Danilina A. / Marozava L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Baszak W. / Flink V. 0-15 0-30 15-30 0-40 0-0 → 1-0

15:30 Falkowska W./Kania-Chodun P. – Bondarenko K./Piter K.



Il match deve ancora iniziare

15:30 Hertel A./Kubka M. – Bara Irina M./Lepchenko V.