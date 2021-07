Challenger Pozoblanco: Il Tabellone Principale e di Quali. Presenza di Matteo Viola nel Md

Challenger Pozoblanca – Tabellone Principale – Hard

(1) Bonzi, Benjamin vs Dougaz, Aziz

Qualifier vs Uchida, Kaichi

Viola, Matteo vs Bellucci, Thomaz

Qualifier vs (7) Maden, Yannick

(4) Ilkel, Cem vs Haerteis, Johannes

(Alt) Gomez-Herrera, Carlos vs Moriya, Hiroki

Van Rijthoven, Tim vs Ortega-Olmedo, Roberto

Sijsling, Igor vs (8) Kuhn, Nicola

(5) Janvier, Maxime vs Gimeno Valero, Carlos

(WC) Barroso Campos, Alberto vs Menendez-Maceiras, Adrian

Qualifier vs Gabashvili, Teymuraz

(Alt) Mansouri, Skander vs (3) Celikbilek, Altug

(6) Gojo, Borna vs Qualifier

Jianu, Filip Cristian vs (WC) Alvarez Varona, Nicolas

Andreev, Adrian vs (WC) Ruiz Romero, Blas

(Alt) Roumane, Rayane vs (2) Barrere, Gregoire

Challenger Pozoblanca – Tabellone Quali – Hard

(1) Bourgue, Mathiasvs Bye(Alt) Martos Gornes, Sergiovs (7) Slobodchikov, Ronald

(2) Geerts, Michael vs (Alt) Vervoort, Mark

(WC) Matarredona Valor, Carlos vs (5) Hidalgo, Diego

(3) Martineau, Matteo vs (WC) Prat, Antonio

(Alt) Zeballos, Federico vs (8) Zhurbin, Alexander

(4) Nava, Emilio vs (Alt) Mendoza, Alejandro

(WC) Montes-De La Torre, Inaki vs (6) Gonzalez, Alejandro