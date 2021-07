Alluvione in Germania: Massara, Giacomini e Maiga scendono in strada per aiutare la popolazione

Antonio Massara, Luca Giacomini e Riccardo Maiga meritano una menzione speciale per ciò di cui si sono resi protagonisti nel corso delle ultime ore. I tre giocatori, in Germania per disputare il Playout di Regionaliga Ovest contro il Solinger Tennis-Club 1902 (sono tesserati per il TC Blau-Weiss Lechenich, club del quale fanno parte anche altri due italiani come Claudio Fortuna e Alessandro Motti), si sono ritrovati nel bel mezzo dell’immensa alluvione che ha colpito il Paese causando più di 130 morti ed oltre 1.300 dispersi: senza pensarci due volte, sono scesi in piazza ad aiutare la popolazione e i volontari a rimuovere i tanti detriti portati dal maltempo.

Il gesto di Massara, Giacomini e Maiga non è passato inosservato: diverse testate giornaliste tedesche, infatti, hanno dedicato spazio a questo splendido atto di solidarietà dei tre giocatori, che sono voluti intervenire in prima persona di fronte alle immense difficoltà in cui si è improvvisamente ritrovata la popolazione di Lechenich.