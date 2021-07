WTA 250 Losanna: Lucia Bronzetti non si ferma. Vittoria e primi quarti di finale in carriera nel circuito WTA. Out Jasmine Paolini

Impresa di Lucia Bronzetti che ha conquistato questa mattina i quarti di finale nel torneo WTA 250 di Losanna.

La 22enne riminese di Villa Verucchio, n.241 WTA, promossa dalle qualificazioni, ha sconfitto al secondo turno la russa Anna Blinkova, n.82 WTA ed ottava favorita del seeding con il risultato di 61 62.

Ai quarti di finale Lucia affronterà Zidansek [1] o Minella. Per la Bronzetti si tratta del primo quarto di finale conquistato in carriera nel circuito WTA alla prima apparizione in un main draw.

Da segnalare che Lucia ha avuto l’unico passaggio a vuoto all’inizio del secondo set qwuando è andata sotto di un break ma ha subito piazzato il controbreak nel secondo gioco e poi dal 2 pari sono arrivati quattro game consecutivi e la vittoria per 6 a 2.

In contemporanea Jasmine Paolini è stata eliminata al secondo turno. La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.87 WTA e settima favorita del seeding, si è arresa a Natalia Vikhlyantseva, n.175 del ranking con il risultato di 61 63.

WTA WTA Lausanne Bronzetti L. Bronzetti L. 6 6 Blinkova A. Blinkova A. 1 2 Vincitore: Bronzetti L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Blinkova A. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 Bronzetti L. 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Blinkova A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Bronzetti L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Blinkova A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Bronzetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Blinkova A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Bronzetti L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Blinkova A. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Bronzetti L. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Blinkova A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Bronzetti L. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Blinkova A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Bronzetti L. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Blinkova A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

WTA WTA Lausanne Vikhlyantseva N. Vikhlyantseva N. 6 6 Paolini J. Paolini J. 1 3 Vincitore: Vikhlyantseva N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Paolini J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Vikhlyantseva N. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Paolini J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Vikhlyantseva N. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Paolini J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Vikhlyantseva N. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Paolini J. 0-15 0-30 15-30 40-30 2-0 → 2-1 Vikhlyantseva N. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Paolini J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Vikhlyantseva N. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Paolini J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Vikhlyantseva N. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Paolini J. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Vikhlyantseva N. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Paolini J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Vikhlyantseva N. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

La classifica Live di Lucia Bronzetti

180 Beatriz Haddad Maia BRA 404

181 Samantha Stosur AUS 403

182 Marina Melnikova RUS 401

183 Katie Volynets USA 398

184 Maryna Zanevska BEL 392

185 Panna Udvardy HUN 392

186 Lucia Bronzetti 391

187 Katie Boulter GBR 390

188 Giulia Gatto-Monticone 389

189 Lara Arruabarrena ESP 387

190 Mayo Hibi JPN 386