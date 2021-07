WTA Losanna: Prima vittoria in carriera nel circuito maggiore per Lucia Bronzetti

E’ arrivata quest’oggi la prima vittoria in un main draw del circuito maggiore per Lucia Bronzetti.

L’azzurra, n.241 WTA (best ranking proprio questa settimana, promossa dalle qualificazioni, ha liquidato nel primo turno del torneo WTA 250 di Losanna per 61 60, in appena 68 minuti di partita, la svizzera Tess Sugnaux, n.608 del ranking in gara grazie ad una wild card.

Da segnalare che Lucia dopo aver perso la battuta nel secondo gioco dopo aver piazzato il break nel primo game ha messo a segno un parziale di 11 game consecutivi vincendo la partita per 61 60.

Al secondo turno la Bronzetti attende la vincente del match tra la bielorussa Olga Govortsova, n.124 del ranking, e la russa Anna Blinkova, n.82 WTA ed ottava favorita del seeding.