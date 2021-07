Ashleigh Barty è la Regina di Wimbledon 2021

Ashleigh Barty ha trionfato per la prima volta in carriera a Wimbledon. Nella finale della 134a edizione di questo torneo, la 25enne si è imposta in tre set su Karolina Pliskova (13) con il punteggio di 6-3 6-7 (4/7) 6-3 in 1h56′. La numero uno al mondo diventa così la seconda tennista australiana a vincere sull’erba dopo Evonne Goolagon nel 1980, aggiungendo alla sua personale bacheca un altro Slam dopo la vittoria al Roland Garros nel 2019,

Il match è stato caratterizzato da un inizio in cui la Pliskova ha pagato l’entrata in campo molto positiva della Barty, la quale ha completamente neutralizzato i primi due turni di battuta della ceca. Sono serviti diversi game a Karolina per sciogliersi e ritrovare il suo miglior tennis, non sufficienti però a recuperare il margine perso durante il primo set.

La seconda frazione è stata invece molto più equilibrata con il rientro in partita della 29enne, che è riuscita a portare l’incontro al tie-break, facendolo poi suo. Nell’ultimo set però, nulla ha potuto contro una Barty in gran forma oggi sul centrale. L’australiana ha conquistato meritatamente la sua seconda finale su due disputate in un Grande Slam ed ha vinto il set ed il match per 6 a 3 piazzando il break decisivo nel secondo gioco e annullando sul 5 a 3 una pericolosa palla del controbreak.