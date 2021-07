Wimbledon: Il programma completo di Giovedì 08 Luglio 2021. Simone Bolelli ad una vittoria dalla finale di doppio

Centre Court – Ore: 2:30pm

A. Barty vs A. Kerber

Ka. Pliskova vs A. Sabalenka

J. Rojer / A. Klepac vs N. Skupski / D. Krawczyk

No.1 Court – Ore: 2:00pm

N. Mektic / M. Pavic vs R. Ram / J. Salisbury

E. Roger-Vasselin / N. Melichar vs J. Peers / S. Zhang

J. Chardy / N. Broady vs J. Salisbury / H. Dart

No.2 Court – Ore: 12:00am

D. Vidmanova vs M. Mutavdzic

M. Granollers / H. Zeballos vs S. Bolelli / M. Gonzalez

K. Krawietz / K. Peschke vs M. Pavic / G. Dabrowski

No.3 Court – Ore: 12:00am

V. Jimenez Kasintseva vs E. Shaw

J. Loureiro vs J. Pinnington Jones

P. Boscardin Dias vs L. Maxted

V. Jimenez Kasintseva vs R. Brantmeier

J. Pinnington Jones / J. Shang vs S. Banerjee / K. Isomura

E. Alvisi / M. Paoletti vs D. Vidmanova / R. Zelnickova

Court 12 – Ore: 12:00am

P. Nugroho vs M. Paoletti

V. Petr vs L. Borg

P. Brady vs M. Rehberg

P. Kudermetova vs D. Vidmanova

E. Butvilas / A. Manzanera Pertusa vs L. Borg / M. Lajal

E. Pridankina / K. Zaytseva vs M. Guth / J. Middendorf

Court 18 – Ore: 12:00am

E. Coleman vs K. Bilchev

B. Palicova vs R. Stoiber

J. Kym vs D. Chen

E. Coleman vs A. Mintegi Del Olmo

R. Bertrand / I. Kudriashov vs V. Bielinskyi / P. Nesterov

E. Coleman / M. Sieg vs N. Rivkin / H. Vandewinkel

Court 4 – Ore: 12:00am

E. Laskevich vs O. Babel

A. Mintegi Del Olmo vs A. Eala

S. Gueymard Wayenburg vs V. Bielinskyi

P. Nugroho vs E. Laskevich

A. Bernard / D. Blanch vs D. Rincon / A. Shelbayh

R. Brantmeier / E. Kalieva vs K. Bilchev / M. Xu

Court 5 – Ore: 12:00am

E. Pridankina vs E. Kalieva

M. Donald vs M. Lajal

A. Manzanera Pertusa vs M. Westphal

K. Dmitruk vs B. Palicova

A. Jurajda / M. Westphal vs P. Florig / M. Rehberg

K. Dmitruk / D. Shnaider vs C. Ngounoue / A. Yepifanova

Court 6 – Ore: 12:00am

P. Kudermetova vs N. Schunk

K. Zaytseva vs A. Krueger

A. Shelbayh vs B. Kuzuhara

M. Guth vs K. Zaytseva

G. Bueno / A. Vallejo vs M. Andrejic / O. Colak

C. Fontenel / A. Krueger vs A. Eala / P. Nugroho

Court 7 – Ore: 12:00am

M. Guth vs S. Bejlek

K. Dmitruk vs J. Middendorf

P. Privara vs S. Banerjee

H. Medjedovic / S. Popovic vs A. Guillen Meza / E. Monferrer

B. Kuzuhara / E. Quinn vs V. Lilov / P. Privara

S. Bejlek / L. Havlickova vs L. Fruhvirtova / P. Kudermetova

Court 8 – Ore: 12:00am

A. Dudeney vs S. Costoulas

O. Colak vs D. Rincon

A. Bernard vs M. Poljicak

S. Costoulas / L. Hietaranta vs A. Shcherbinina / S. Zeynalova

Court 9 – Ore: 12:00am

R. Brantmeier vs J. Garcia

A. Fils vs V. Lilov

S. Cuenin vs A. Vallejo

Court 10 – Ore: 12:00am

L. Fruhvirtova vs P. Marcinko

K. Ivanovski vs E. Butvilas

L. Fruhvirtova vs E. Pridankina

Court 11 – Ore: 12:00am

L. Klimovicova vs A. Yepifanova

J. Shang vs R. Bertrand

A. Dudeney vs L. Klimovicova

Court 14 – Ore: 12:00am

J. Gerard vs A. Hewett

A. Van Koot vs J. Whiley

S. Schroder vs A. Lapthorne

S. Kunieda vs G. Reid

Court 15 – Ore: 12:00am

M. Ohtani vs Y. Kamiji

K. Montjane vs A. Bernal

N. Peifer vs G. Fernandez

Court 17 – Ore: 12:00am

D. Alcott vs D. Wagner

T. Egberink vs S. Houdet

D. De Groot vs L. Shuker