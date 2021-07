Wimbledon: I risultati del Day 6. Ecco le semifinaliste del torneo femminile. Tutto secondo pronostico

La numero uno del mondo Ashleigh Barty si è qualificata per le semifinali di Wimbledon per la prima volta in carriera. La 25enne australiana entrerà nella top four di un Grand Slam per la terza volta nella sua vita da professionista, dopo il Roland Garros 2019 (campionessa) e gli Australian Open 2020 (semifinale).

Nei “quarti”, la Barty ha sconfitto facilmente la connazionale Ajla Tomljanovic, numero 75 del mondo e al debutto in questa fase dei tornei del Grand Slam, per 6-1 e 6-3, in un match senza molta storia, che ha completamente dominato e chiuso in 66 minuti.

In semifinale, Barty affronterà la tedesca Angelique Kerber, ex n.1 del mondo e campionessa di Wimbledon 2018. Sarà il sesto incontro tra le due e Kerber conduce il testa a testa per 3-2.

Infatti Angelique Kerber sembrava in crisi nera nel 2021 quando ha perso al primo turno degli Australian Open e del Roland Garros, ma l’ex numero uno del mondo ha iniziato a cambiare la sua stagione a Bad Homburg e continua ora a cavalcare l’onda vincente in quel di Wimbledon. La campionessa del 2018 all’All England Club ha avuto bisogno di poco più di un’ora e ha giocato bene ogni punto importante per avere la meglio della ceca Karolina Muchova e assicurarsi un ritorno alle semifinali di un torneo del Grand Slam.

La 33enne tedesca ha vinto con il punteeggio di 62 63.

Aryna Sabalenka sta avendo una delle migliori settimane della sua vita da professionista e questo pomeriggio si è qualificata per la sua prima semifinale del Grand Slam.

La numero quattro del mondo ancora una volta ha fatto un’altra grande prestazione a Wimbledon e ha superato la tunisina Ons Jabeur con i parziali di 6-4 6-3, in un incontro fantastico che è stato segnato dalla potenza dei colpi di entrambe le giocatrici, in particolare della Sabalenka che a volte ha lanciato dei veri e propri siluri da fondocampo.

Nella semifinale, in programma giovedì, la Sabalenka affronterà Karolina Pliskova, che non ha ancora perso un set in questa edizione di Wimbledon ed oggi ha dominato la svizzera Golubic con un doppio 62.

Wimbledon – Quarti di Finale

Centre Court – Ore: 2:30pm

D. Medvedev vs H. Hurkacz OTT



Slam Wimbledon H. Hurkacz [14] H. Hurkacz [14] 2 7 3 6 6 D. Medvedev [2] D. Medvedev [2] 6 6 6 3 3 Vincitore: H. Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-1 → 3-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-1 → 3-1 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 15-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 5-3 → 6-3 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 4-3 → 5-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 2-5 → 3-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 1-4 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 40-0 0-3 → 1-3 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 H. Hurkacz 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Medvedev 0-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-3 → 2-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

O. Jabeur vs A. Sabalenka



Slam Wimbledon O. Jabeur [21] O. Jabeur [21] 4 3 A. Sabalenka [2] A. Sabalenka [2] 6 6 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Sabalenka 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 O. Jabeur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 O. Jabeur 15-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 O. Jabeur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-2 → 1-2 O. Jabeur 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 0-1 → 0-2 A. Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 O. Jabeur 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 O. Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 O. Jabeur 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

A. Barty vs A. Tomljanovic



Slam Wimbledon A. Barty [1] A. Barty [1] 6 6 A. Tomljanovic A. Tomljanovic 1 3 Vincitore: A. Barty Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Barty 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 5-3 → 6-3 A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 A. Barty 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 4-1 → 4-2 A. Barty 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-1 → 4-1 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Barty 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 A. Barty 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-1 → 6-1 A. Barty 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 A. Tomljanovic 0-40 3-1 → 4-1 A. Barty 4-1 A. Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 A. Barty 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Barty 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

No.1 Court – Ore: 2:00pm

Ka. Pliskova vs V. Golubic



Slam Wimbledon Ka. Pliskova [8] Ka. Pliskova [8] 6 6 V. Golubic V. Golubic 2 2 Vincitore: Ka. Pliskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Ka. Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 ace 4-2 → 5-2 V. Golubic 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Ka. Pliskova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 V. Golubic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Ka. Pliskova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-0 → 3-0 V. Golubic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Ka. Pliskova 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 V. Golubic 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-2 → 6-2 Ka. Pliskova 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 V. Golubic 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 Ka. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 V. Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Ka. Pliskova 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 V. Golubic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Ka. Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0

K. Muchova vs A. Kerber



Slam Wimbledon K. Muchova [19] K. Muchova [19] 2 3 A. Kerber [25] A. Kerber [25] 6 6 Vincitore: A. Kerber Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 K. Muchova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 A. Kerber 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Muchova 15-0 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Kerber 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Kerber 0-15 0-30 0-40 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Muchova 0-15 0-30 0-40 df 2-5 → 2-6 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 K. Muchova 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 A. Kerber 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 A-40 40-40 df A-40 0-2 → 0-3 K. Muchova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

N. Mektic / M. Pavic vs L. Kubot / M. Melo



Slam Wimbledon N. Mektic / M. Pavic [1] N. Mektic / M. Pavic [1] 3 4 6 7 6 L. Kubot / M. Melo [8] L. Kubot / M. Melo [8] 6 6 4 6 4 Vincitore: N. Mektic M. Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 N. Mektic / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 N. Mektic / M. Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 N. Mektic / M. Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 N. Mektic / M. Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 6-5 → 6-6 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-5 → 6-5 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 N. Mektic / M. Pavic 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 4-4 → 5-4 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df df 40-A df 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 N. Mektic / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 N. Mektic / M. Pavic 15-0 15-15 15-30 df 40-30 2-2 → 3-2 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Mektic / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Mektic / M. Pavic 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 N. Mektic / M. Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 N. Mektic / M. Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A A-40 ace 40-40 A-40 ace ace 3-3 → 4-3 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Mektic / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 N. Mektic / M. Pavic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 1-1 → 2-1 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 df 3-5 → 4-5 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 N. Mektic / M. Pavic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 N. Mektic / M. Pavic 0-15 0-30 df 0-40 df 1-1 → 1-2 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Mektic / M. Pavic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 N. Mektic / M. Pavic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-3 → 2-4 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Mektic / M. Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Mektic / M. Pavic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

No.2 Court – Ore: 12:00am

R. Bopanna / S. Mirza vs J. Rojer / A. Klepac



Slam Wimbledon R. Bopanna / S. Mirza • R. Bopanna / S. Mirza 0 3 0 J. Rojer / A. Klepac [14] J. Rojer / A. Klepac [14] 0 6 0 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Bopanna / S. Mirza 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Rojer / A. Klepac 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 R. Bopanna / S. Mirza 0-15 0-30 df 0-40 3-4 → 3-5 J. Rojer / A. Klepac 15-0 15-15 30-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Bopanna / S. Mirza 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 J. Rojer / A. Klepac 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Bopanna / S. Mirza 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Rojer / A. Klepac 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 R. Bopanna / S. Mirza 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Rojer / A. Klepac 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

C. Gauff / C. McNally vs V. Kudermetova / E. Vesnina



Slam Wimbledon C. Gauff / C. McNally [12] C. Gauff / C. McNally [12] 6 6 3 V. Kudermetova / E. Vesnina V. Kudermetova / E. Vesnina 7 4 6 Vincitore: V. Kudermetova E. Vesnina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 V. Kudermetova / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 3-6 C. Gauff / C. McNally 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 V. Kudermetova / E. Vesnina 15-0 15-15 df 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Gauff / C. McNally 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 V. Kudermetova / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 C. Gauff / C. McNally 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 V. Kudermetova / E. Vesnina 0-15 df 0-30 0-40 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 C. Gauff / C. McNally 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 V. Kudermetova / E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Gauff / C. McNally 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 V. Kudermetova / E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 C. Gauff / C. McNally 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 V. Kudermetova / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 C. Gauff / C. McNally 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 V. Kudermetova / E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-1 → 3-2 C. Gauff / C. McNally 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 V. Kudermetova / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 C. Gauff / C. McNally 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 1-0 → 2-0 V. Kudermetova / E. Vesnina 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* df 0-6* 6-6 → 6-7 V. Kudermetova / E. Vesnina 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 C. Gauff / C. McNally 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 V. Kudermetova / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 C. Gauff / C. McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 5-4 V. Kudermetova / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 C. Gauff / C. McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 V. Kudermetova / E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Gauff / C. McNally 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 V. Kudermetova / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 C. Gauff / C. McNally 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 V. Kudermetova / E. Vesnina 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 C. Gauff / C. McNally 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

A. Goransson / C. Ruud vs M. Granollers / H. Zeballos



Il match deve ancora iniziare

No.3 Court – Ore: 12:00am

E. Roger-Vasselin / N. Melichar vs A. Vasilevski / A. Rodionova



Slam Wimbledon E. Roger-Vasselin / N. Melichar [4] E. Roger-Vasselin / N. Melichar [4] 0 6 3 A. Vasilevski / A. Rodionova • A. Vasilevski / A. Rodionova 0 2 2 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Vasilevski / A. Rodionova 3-2 E. Roger-Vasselin / N. Melichar 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Vasilevski / A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 E. Roger-Vasselin / N. Melichar 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Vasilevski / A. Rodionova 15-0 30-0 30-15 df 1-0 → 1-1 E. Roger-Vasselin / N. Melichar 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Vasilevski / A. Rodionova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 E. Roger-Vasselin / N. Melichar 0-15 0-40 5-1 → 5-2 A. Vasilevski / A. Rodionova 15-0 40-0 ace 5-0 → 5-1 E. Roger-Vasselin / N. Melichar 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 A. Vasilevski / A. Rodionova 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 E. Roger-Vasselin / N. Melichar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 A. Vasilevski / A. Rodionova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 E. Roger-Vasselin / N. Melichar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

J. Cabal / R. Farah vs R. Ram / J. Salisbury



Il match deve ancora iniziare

J. Salisbury / H. Dart vs W. Koolhof / D. Schuurs



Slam Wimbledon J. Salisbury / H. Dart J. Salisbury / H. Dart 6 1 6 W. Koolhof / D. Schuurs [3] W. Koolhof / D. Schuurs [3] 2 6 4 Vincitore: J. Salisbury H. Dart Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Salisbury / H. Dart 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 W. Koolhof / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Salisbury / H. Dart 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 4-3 → 5-3 W. Koolhof / D. Schuurs 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Salisbury / H. Dart 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 4-2 W. Koolhof / D. Schuurs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 J. Salisbury / H. Dart 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 W. Koolhof / D. Schuurs 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 J. Salisbury / H. Dart 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 W. Koolhof / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Salisbury / H. Dart 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-5 → 1-6 W. Koolhof / D. Schuurs 15-0 30-0 30-15 40-15 df 1-4 → 1-5 J. Salisbury / H. Dart 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 W. Koolhof / D. Schuurs 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-3 → 0-4 J. Salisbury / H. Dart 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 W. Koolhof / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Salisbury / H. Dart 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 W. Koolhof / D. Schuurs 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 J. Salisbury / H. Dart 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 W. Koolhof / D. Schuurs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Salisbury / H. Dart 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 4-1 W. Koolhof / D. Schuurs 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-0 → 3-1 J. Salisbury / H. Dart 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 W. Koolhof / D. Schuurs 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 J. Salisbury / H. Dart 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 12 – Ore: 12:00am

B. Krejcikova / K. Siniakova vs V. Kuzmova / A. Rus



Slam Wimbledon B. Krejcikova / K. Siniakova [1] B. Krejcikova / K. Siniakova [1] 7 6 V. Kuzmova / A. Rus [15] V. Kuzmova / A. Rus [15] 6 3 Vincitore: B. Krejcikova K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 V. Kuzmova / A. Rus 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 4-2 → 5-2 V. Kuzmova / A. Rus 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 df 2-0 → 2-1 V. Kuzmova / A. Rus 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-6 → 6-6 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 4-4 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

A. Qureshi / N. Kichenok vs I. Dodig / L. Chan



Slam Wimbledon A. Qureshi / N. Kichenok A. Qureshi / N. Kichenok 6 4 I. Dodig / L. Chan [6] I. Dodig / L. Chan [6] 7 6 Vincitore: I. Dodig L. Chan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 I. Dodig / L. Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 A. Qureshi / N. Kichenok 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 I. Dodig / L. Chan 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 3-5 A. Qureshi / N. Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 I. Dodig / L. Chan 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 2-4 A. Qureshi / N. Kichenok 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 I. Dodig / L. Chan 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 A. Qureshi / N. Kichenok 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 I. Dodig / L. Chan 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Qureshi / N. Kichenok 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 A. Qureshi / N. Kichenok 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 I. Dodig / L. Chan 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Qureshi / N. Kichenok 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 5-5 I. Dodig / L. Chan 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 4-4 → 4-5 A. Qureshi / N. Kichenok 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 I. Dodig / L. Chan 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 A. Qureshi / N. Kichenok 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 I. Dodig / L. Chan 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Qureshi / N. Kichenok 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 I. Dodig / L. Chan 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Qureshi / N. Kichenok 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 I. Dodig / L. Chan 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 18 – Ore: 12:00am

2°Inc. S. Bolelli / M. Gonzalez vs R. Klaasen / B. McLachlan



Il match deve ancora iniziare

To be arranged 1 – Ore:

J. Chardy / N. Broady vs R. Klaasen / D. Jurak



Il match deve ancora iniziare