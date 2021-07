Wimbledon: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

Wimbledon – 3° Turno

Centre Court – Ore: 2:30pm

O. Jabeur vs G. Muguruza



Il match deve ancora iniziare

D. Evans vs S. Korda



Il match deve ancora iniziare

D. Shapovalov vs A. Murray



Il match deve ancora iniziare

No.1 Court – Ore: 2:00pm

L. Samsonova vs S. Stephens



Il match deve ancora iniziare

N. Djokovic vs D. Kudla



Il match deve ancora iniziare

E. Mertens vs M. Keys



Il match deve ancora iniziare

No.2 Court – Ore: 12:00am

Ka. Pliskova vs T. Martincova



Slam Wimbledon Ka. Pliskova [8] Ka. Pliskova [8] 40 0 T. Martincova • T. Martincova A 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Martincova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0

M. Osorio Serrano vs A. Sabalenka



Il match deve ancora iniziare

D. Koepfer vs R. Bautista Agut



Il match deve ancora iniziare

No.3 Court – Ore: 12:00am

F. Fognini vs A. Rublev



Slam Wimbledon F. Fognini [26] F. Fognini [26] 15 0 A. Rublev [5] • A. Rublev [5] 30 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 0-0

D. Schwartzman vs M. Fucsovics



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 12:00am

I. Swiatek vs I. Begu



Slam Wimbledon I. Swiatek [7] • I. Swiatek [7] 15 2 I. Begu I. Begu 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 I. Swiatek 15-0 15-15 2-0 I. Begu 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

C. Garin vs P. Martinez



Il match deve ancora iniziare

V. Golubic vs M. Brengle



Il match deve ancora iniziare

I. Dodig / F. Polasek vs N. Gombos / P. Martinez



Il match deve ancora iniziare

Court 18 – Ore: 12:00am

F. Tiafoe vs K. Khachanov



Slam Wimbledon F. Tiafoe F. Tiafoe 0 0 K. Khachanov [25] • K. Khachanov [25] 0 0 Riscaldamento Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Khachanov 0-0

S. Rogers vs E. Rybakina



Il match deve ancora iniziare

P. Tsitsipas / S. Tsitsipas vs J. Munar / C. Norrie



Il match deve ancora iniziare

V. Kudermetova / E. Vesnina vs A. Pavlyuchenkova / E. Rybakina



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 12:00am

B. Krejcikova vs K. Siniakova



Il match deve ancora iniziare

A. Bublik / A. Nedovyesov vs R. Matos / T. Monteiro



Il match deve ancora iniziare

S. Grey / E. Webley-Smith vs T. Martincova / M. Vondrousova



Il match deve ancora iniziare

D. Sharan / S. Murray Sharan vs A. Behar / G. Voskoboeva



Il match deve ancora iniziare

R. Jebavy / M. Vondrousova vs A. Begemann / V. Heisen



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ore: 12:00am

F. Bagnis / A. Ramos-Vinolas vs P. Herbert / N. Mahut



Slam Wimbledon F. Bagnis / A. Ramos-Vinolas F. Bagnis / A. Ramos-Vinolas 0 1 P. Herbert / N. Mahut [2] • P. Herbert / N. Mahut [2] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Herbert / N. Mahut 1-0 F. Bagnis / A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

S. Stosur / C. Vandeweghe vs A. Kalinskaya / Y. Putintseva



Il match deve ancora iniziare

S. Arends / M. Middelkoop vs L. Kubot / M. Melo



Il match deve ancora iniziare

J. Erlich / L. Hradecka vs G. Escobar / V. Zvonareva



Il match deve ancora iniziare

M. Middelkoop / K. Bertens vs M. Ebden / S. Stosur



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 12:00am

L. Kichenok / M. Ninomiya vs M. Linette / A. Rosolska



Slam Wimbledon L. Kichenok / M. Ninomiya • L. Kichenok / M. Ninomiya 0 0 M. Linette / A. Rosolska M. Linette / A. Rosolska 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Kichenok / M. Ninomiya 0-1 M. Linette / A. Rosolska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

L. Djere / G. Mager vs R. Ram / J. Salisbury



Il match deve ancora iniziare

C. Dolehide / S. Sanders vs K. Juvan / A. Li



Il match deve ancora iniziare

O. Marach / L. Kichenok vs S. Gonzalez / G. Olmos



Il match deve ancora iniziare

N. Monroe / R. Voracova vs J. O’Mara / S. Grey



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 12:00am

N. Melichar / D. Schuurs vs A. Mitu / M. Niculescu



Slam Wimbledon N. Melichar / D. Schuurs [4] • N. Melichar / D. Schuurs [4] 0 1 A. Mitu / M. Niculescu A. Mitu / M. Niculescu 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Melichar / D. Schuurs 1-0 A. Mitu / M. Niculescu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

C. Lister / P. Tig vs H. Chan / L. Chan



Il match deve ancora iniziare

L. Glasspool / J. Burrage vs L. Bambridge / A. Muhammad



Il match deve ancora iniziare

M. Demoliner / L. Stefani vs D. Pel / R. Van Der Hoek



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ore: 12:00am

L. Harris / A. Popyrin vs A. Krajicek / T. Sandgren



Slam Wimbledon L. Harris / A. Popyrin L. Harris / A. Popyrin 15 1 A. Krajicek / T. Sandgren • A. Krajicek / T. Sandgren 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Krajicek / T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 L. Harris / A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Krajicek / T. Sandgren 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

R. Bopanna / S. Mirza vs R. Ramanathan / A. Raina



Il match deve ancora iniziare

M. Barthel / J. Wachaczyk vs A. Sasnovich / C. Tauson



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ore: 12:00am

J. Chardy / F. Martin vs F. Delbonis / A. Sitak



Slam Wimbledon J. Chardy / F. Martin • J. Chardy / F. Martin 40 0 F. Delbonis / A. Sitak F. Delbonis / A. Sitak 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Chardy / F. Martin 30-0 40-0 0-0

R. Jebavy / J. Vesely vs A. Gray / A. McHugh



Il match deve ancora iniziare

C. McHale / A. Tomljanovic vs K. Christian / N. Hibino



Il match deve ancora iniziare

R. Peniston / E. Silva vs J. Chardy / N. Broady



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 12:00am

M. Bouzkova / L. Hradecka vs M. Kato / R. Voracova



Slam Wimbledon M. Bouzkova / L. Hradecka [16] • M. Bouzkova / L. Hradecka [16] 15 0 M. Kato / R. Voracova M. Kato / R. Voracova 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Bouzkova / L. Hradecka 15-0 15-15 0-0

J. Peers / J. Thompson vs M. Purcell / L. Saville



Il match deve ancora iniziare

M. Kostyuk / J. Ostapenko vs B. Bencic / S. Kenin



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 12:00am

J. Murray / B. Soares vs N. Monroe / V. Pospisil



Slam Wimbledon J. Murray / B. Soares [7] • J. Murray / B. Soares [7] 30 0 N. Monroe / V. Pospisil N. Monroe / V. Pospisil 30 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Murray / B. Soares 0-15 df 15-15 15-30 30-30 0-0

V. Gracheva / O. Kalashnikova vs Z. Diyas / A. Rodionova



Il match deve ancora iniziare

K. Skupski / N. Skupski vs M. Granollers / H. Zeballos



Il match deve ancora iniziare

J-P. Smith / C. McNally vs A. Vasilevski / A. Rodionova



Il match deve ancora iniziare

M. Lopez / M. Bouzkova vs M. Purcell / M. Kostyuk



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ore: 12:00am

J. Cabal / R. Farah vs Y-H. Lu / D. Pel



Slam Wimbledon J. Cabal / R. Farah [3] J. Cabal / R. Farah [3] 0 0 Y-H. Lu / D. Pel • Y-H. Lu / D. Pel 0 0 Riscaldamento Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Y-H. Lu / D. Pel 0-0

S. Santamaria / T. Zidansek vs N. Kichenok / R. Olaru



Il match deve ancora iniziare

G. Minnen / A. Van Uytvanck vs V. Kuzmova / A. Rus



Il match deve ancora iniziare

A. Goransson / C. Ruud vs K. Krawietz / H. Tecau



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ore: 12:00am

P. Badosa / S. Sorribes Tormo vs B. Pera / R. Van Der Hoek



Slam Wimbledon P. Badosa / S. Sorribes Tormo • P. Badosa / S. Sorribes Tormo 15 0 B. Pera / R. Van Der Hoek B. Pera / R. Van Der Hoek 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Badosa / S. Sorribes Tormo 15-0 0-0

C. Gauff / C. McNally vs D. Kasatkina / E. Perez



Il match deve ancora iniziare

T. Brkic / N. Cacic vs E. Gerasimov / Y. Nishioka



Il match deve ancora iniziare

To be arranged 1 – Ore:

A. Krajicek / S. Santamaria vs N. Kyrgios / V. Williams



Il match deve ancora iniziare

J. Salisbury / H. Dart vs H. Kontinen / H. Watson



Il match deve ancora iniziare

N. Mektic / M. Pavic vs A. De Minaur / M. Reid



Il match deve ancora iniziare