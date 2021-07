Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Novak Djokovic agli ottavi di finale. Marton Fucsovics elimina anche Schwartzman. Fuori la Muguruza

Novak Djokovic (ATP 1) ha regolato la pendenza Denis Kudla (114) senza troppi patemi d’animo in 3 set 6-4 6-3 7-6 9/7. Il serbo non ha perso tempo e ha messo in campo immediatamente la sua supremazia, martellando colpo dopo colpo lo statunitense, che ha dovuto arrendersi senza mai riuscire ad impensierire Nole eccetto nell’ultimo set, quando era riuscito a costringerlo al tie-break.

Ha raggiunto gli ottavi anche Andrey Rublev (7) che ha battuto Fabio Fognini (31) in 4 set. Come lui hanno superato il turno anche l’altro russo Karen Khachanov (29) e lo spagnolo Roberto Bautista-Agut (10). Bel successo per Marton Fucsovics (48) che ha avuto la meglio su Diego Schwartzman (11) per 3-1.

Da segnalare nel tabellone femminile la sorprendente sconfitta di Garbine Muguruza (12) che è stata eliminata in 3 set 5-7 6-3 6-2 dalla tunisina Ons Jabeur (24).

Wimbledon – 3° Turno

Centre Court – Ore: 2:30pm

O. Jabeur vs G. Muguruza



Slam Wimbledon O. Jabeur [21] O. Jabeur [21] 5 6 6 G. Muguruza [11] G. Muguruza [11] 7 3 2 Vincitore: O. Jabeur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 O. Jabeur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 O. Jabeur 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-1 → 5-1 G. Muguruza 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 O. Jabeur 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 G. Muguruza 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 2-0 G. Muguruza 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 O. Jabeur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace A-40 5-3 → 6-3 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 O. Jabeur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 G. Muguruza 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 O. Jabeur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 O. Jabeur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 O. Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-6 → 5-7 O. Jabeur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 G. Muguruza 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 4-5 → 5-5 O. Jabeur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 O. Jabeur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 O. Jabeur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 O. Jabeur 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 0-1 → 0-2 O. Jabeur 0-15 0-30 df 0-40 df 0-0 → 0-1

D. Evans vs S. Korda



Slam Wimbledon D. Evans [22] D. Evans [22] 3 6 3 4 S. Korda S. Korda 6 3 6 6 Vincitore: S. Korda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 S. Korda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-4 → 4-5 S. Korda 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 4-4 D. Evans 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 4-2 → 4-3 S. Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 D. Evans 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Korda 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Korda 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 ace 3-4 → 3-5 S. Korda 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 D. Evans 0-15 0-30 df 0-40 2-3 → 2-4 S. Korda 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Korda 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Korda 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 S. Korda 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 5-2 → 5-3 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 S. Korda 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 D. Evans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 D. Evans 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 D. Evans 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Korda 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 D. Evans 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 S. Korda 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Evans 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Korda 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Evans 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Evans 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Korda 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1

D. Shapovalov vs A. Murray



Slam Wimbledon D. Shapovalov [10] D. Shapovalov [10] 0 3 A. Murray • A. Murray 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Murray 3-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Murray 30-40 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 2-1 A. Murray 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Murray 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

No.1 Court – Ore: 2:00pm

L. Samsonova vs S. Stephens



Slam Wimbledon L. Samsonova L. Samsonova 6 2 6 S. Stephens S. Stephens 2 6 4 Vincitore: L. Samsonova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 L. Samsonova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 S. Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 L. Samsonova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 L. Samsonova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 L. Samsonova 15-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 S. Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-5 → 2-6 S. Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-5 → 2-5 L. Samsonova 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 S. Stephens 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 1-4 L. Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 0-3 → 0-4 S. Stephens 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-2 → 0-3 L. Samsonova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 S. Stephens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Samsonova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-2 → 6-2 S. Stephens 0-15 0-30 0-40 df 4-2 → 5-2 L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 L. Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Samsonova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 S. Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0

N. Djokovic vs D. Kudla



Slam Wimbledon N. Djokovic [1] N. Djokovic [1] 6 6 7 D. Kudla D. Kudla 4 3 6 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 df 0-3* df 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 D. Kudla 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-3 → 1-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 D. Kudla 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 df 0-1 → 0-2 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Djokovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 D. Kudla 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 D. Kudla 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 D. Kudla 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 N. Djokovic 15-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Kudla 0-15 df 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 N. Djokovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 N. Djokovic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 N. Djokovic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 0-0 → 1-0

E. Mertens vs M. Keys



Slam Wimbledon E. Mertens [13] E. Mertens [13] 0 5 2 M. Keys [23] • M. Keys [23] 0 7 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Keys 2-4 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 M. Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-2 → 1-3 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 M. Keys 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 5-6 → 5-7 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 M. Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 4-5 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Keys 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Keys 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Mertens 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Keys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

No.2 Court – Ore: 12:00am

Ka. Pliskova vs T. Martincova



Slam Wimbledon Ka. Pliskova [8] Ka. Pliskova [8] 6 6 T. Martincova T. Martincova 3 3 Vincitore: Ka. Pliskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ka. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Ka. Pliskova 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 5-2 T. Martincova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Ka. Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 2-2 → 3-2 T. Martincova 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Ka. Pliskova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Martincova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ka. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Martincova 0-15 0-30 0-40 df 5-3 → 6-3 Ka. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 df 40-A 5-2 → 5-3 T. Martincova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Ka. Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 T. Martincova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Ka. Pliskova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 T. Martincova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Ka. Pliskova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 T. Martincova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

M. Osorio Serrano vs A. Sabalenka



Slam Wimbledon M. Osorio Serrano M. Osorio Serrano 0 3 A. Sabalenka [2] A. Sabalenka [2] 6 6 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 M. Osorio Serrano 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-5 → 3-5 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 2-5 M. Osorio Serrano 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 1-3 → 1-4 M. Osorio Serrano 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 df ace 40-40 df A-40 ace ace 1-1 → 1-2 M. Osorio Serrano 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 1-0 → 1-1 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 M. Osorio Serrano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-5 → 0-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-4 → 0-5 M. Osorio Serrano 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-3 → 0-4 A. Sabalenka 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. Osorio Serrano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 A. Sabalenka 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

D. Koepfer vs R. Bautista Agut



Slam Wimbledon D. Koepfer D. Koepfer 5 1 6 R. Bautista Agut [8] R. Bautista Agut [8] 7 6 7 Vincitore: R. Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 R. Bautista Agut 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-3 → 5-4 R. Bautista Agut 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 D. Koepfer 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 D. Koepfer 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 D. Koepfer 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 D. Koepfer 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-4 → 1-5 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 D. Koepfer 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-3 → 1-3 R. Bautista Agut 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 D. Koepfer 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 D. Koepfer 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-4 → 5-5 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 D. Koepfer 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 40-A 3-2 → 3-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Koepfer 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

No.3 Court – Ore: 12:00am

F. Fognini vs A. Rublev



Slam Wimbledon F. Fognini [26] F. Fognini [26] 3 7 4 2 A. Rublev [5] A. Rublev [5] 6 5 6 6 Vincitore: A. Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 A. Rublev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-5 → 2-5 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 1-4 → 1-5 F. Fognini 0-15 0-30 df 15-30 1-3 → 1-4 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 F. Fognini 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 3-5 → 4-5 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 2-4 → 3-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Rublev 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Rublev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-0 → 1-1 F. Fognini 0-15 15-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 3-6 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 F. Fognini 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 A. Rublev 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

D. Schwartzman vs M. Fucsovics



Slam Wimbledon D. Schwartzman [9] D. Schwartzman [9] 3 3 7 4 M. Fucsovics M. Fucsovics 6 6 6 6 Vincitore: M. Fucsovics Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 D. Schwartzman 40-A 3-3 → 3-4 M. Fucsovics 3-4 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Fucsovics 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 2-3 → 3-3 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Fucsovics 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 D. Schwartzman 0-15 0-30 df 3-4 → 3-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Schwartzman 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-4 → 3-5 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 1-1 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 12 – Ore: 12:00am

I. Swiatek vs I. Begu



Slam Wimbledon I. Swiatek [7] I. Swiatek [7] 6 6 I. Begu I. Begu 1 0 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 I. Begu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df df 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 4-0 → 5-0 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 I. Begu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 I. Begu 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 I. Begu 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 5-0 → 5-1 I. Swiatek 15-0 ace 30-0 40-0 4-0 → 5-0 I. Begu 0-15 df 0-30 0-40 3-0 → 4-0 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 I. Begu 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

C. Garin vs P. Martinez



Slam Wimbledon C. Garin [17] C. Garin [17] 6 6 4 6 P. Martinez P. Martinez 4 3 6 4 Vincitore: C. Garin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 C. Garin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 C. Garin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 3-2 C. Garin 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 3-1 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 C. Garin 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Garin 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Garin 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 P. Martinez 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 C. Garin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 P. Martinez 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Garin 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Garin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 P. Martinez 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-2 → 5-3 C. Garin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 C. Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 C. Garin 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 C. Garin 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 4-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 C. Garin 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 C. Garin 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

V. Golubic vs M. Brengle



Slam Wimbledon V. Golubic V. Golubic 6 6 M. Brengle M. Brengle 2 1 Vincitore: V. Golubic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Brengle 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 V. Golubic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 M. Brengle 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 V. Golubic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Brengle 0-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Brengle 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 V. Golubic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Brengle 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 V. Golubic 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 M. Brengle 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-2 → 3-2 V. Golubic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Brengle 15-0 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 V. Golubic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 M. Brengle 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

I. Dodig / F. Polasek vs N. Gombos / P. Martinez



Slam Wimbledon I. Dodig / F. Polasek [5] I. Dodig / F. Polasek [5] 6 6 N. Gombos / P. Martinez N. Gombos / P. Martinez 2 1 Vincitore: I. Dodig F. Polasek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 I. Dodig / F. Polasek 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-1 → 6-1 N. Gombos / P. Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 I. Dodig / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 N. Gombos / P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 I. Dodig / F. Polasek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-0 → 3-0 N. Gombos / P. Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 1-0 → 2-0 I. Dodig / F. Polasek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Gombos / P. Martinez 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 I. Dodig / F. Polasek 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 N. Gombos / P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 I. Dodig / F. Polasek 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 N. Gombos / P. Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 I. Dodig / F. Polasek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Gombos / P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 I. Dodig / F. Polasek 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

Court 18 – Ore: 12:00am

F. Tiafoe vs K. Khachanov



Slam Wimbledon F. Tiafoe F. Tiafoe 3 4 4 K. Khachanov [25] K. Khachanov [25] 6 6 6 Vincitore: K. Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-5 → 4-5 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 K. Khachanov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

S. Rogers vs E. Rybakina



Slam Wimbledon S. Rogers S. Rogers 1 4 E. Rybakina [18] E. Rybakina [18] 6 6 Vincitore: E. Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 S. Rogers 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 S. Rogers 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 S. Rogers 0-15 0-30 2-2 → 2-3 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Rogers 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 S. Rogers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 E. Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 S. Rogers 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-5 → 1-5 E. Rybakina 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 S. Rogers 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 E. Rybakina 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 S. Rogers 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 E. Rybakina 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df df A-40 ace 0-0 → 0-1

P. Tsitsipas / S. Tsitsipas vs J. Munar / C. Norrie



Slam Wimbledon P. Tsitsipas / S. Tsitsipas P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 5 6 J. Munar / C. Norrie J. Munar / C. Norrie 7 7 Vincitore: J. Munar C. Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Munar / C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Munar / C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 J. Munar / C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Munar / C. Norrie 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Munar / C. Norrie 0-15 15-15 30-15 1-1 → 1-2 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Munar / C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 J. Munar / C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 5-5 → 5-6 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Munar / C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 4-5 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 J. Munar / C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Munar / C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 J. Munar / C. Norrie 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Munar / C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

V. Kudermetova / E. Vesnina vs A. Pavlyuchenkova / E. Rybakina



Slam Wimbledon V. Kudermetova / E. Vesnina V. Kudermetova / E. Vesnina 6 6 A. Pavlyuchenkova / E. Rybakina A. Pavlyuchenkova / E. Rybakina 4 2 Vincitore: V. Kudermetova E. Vesnina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 V. Kudermetova / E. Vesnina 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Pavlyuchenkova / E. Rybakina 15-0 15-15 df 15-30 15-40 4-2 → 5-2 V. Kudermetova / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Pavlyuchenkova / E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 V. Kudermetova / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. Pavlyuchenkova / E. Rybakina 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-1 → 2-1 V. Kudermetova / E. Vesnina 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Pavlyuchenkova / E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 V. Kudermetova / E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 5-4 → 6-4 A. Pavlyuchenkova / E. Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 V. Kudermetova / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 A. Pavlyuchenkova / E. Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 V. Kudermetova / E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Pavlyuchenkova / E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 V. Kudermetova / E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Pavlyuchenkova / E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Kudermetova / E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Pavlyuchenkova / E. Rybakina 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 4 – Ore: 12:00am

A. Bublik / A. Nedovyesov vs R. Matos / T. Monteiro



Slam Wimbledon A. Bublik / A. Nedovyesov A. Bublik / A. Nedovyesov None 4 6 12 R. Matos / T. Monteiro • R. Matos / T. Monteiro None 6 3 13 Vincitore: R. Matos T. Monteiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Matos / T. Monteiro None-None 12-13 A. Bublik / A. Nedovyesov None-None 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 2-4 2-5 3-5 3-6 4-6 12-12 → 12-13 A. Bublik / A. Nedovyesov 0-15 0-30 15-30 30-30 11-12 → 12-12 R. Matos / T. Monteiro 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 11-11 → 11-12 A. Bublik / A. Nedovyesov 15-0 ace 30-0 40-0 10-11 → 11-11 R. Matos / T. Monteiro 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 10-10 → 10-11 A. Bublik / A. Nedovyesov 0-15 15-15 40-15 9-10 → 10-10 R. Matos / T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 9-9 → 9-10 A. Bublik / A. Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 8-9 → 9-9 R. Matos / T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 8-8 → 8-9 A. Bublik / A. Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 40-15 7-8 → 8-8 R. Matos / T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 7-7 → 7-8 Risultato 6-7 → 7-7 Tiebreak 0-0* 0-15* 0-30* 0-40* 6-6 → 6-7 A. Bublik / A. Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 R. Matos / T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 A. Bublik / A. Nedovyesov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 R. Matos / T. Monteiro 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Bublik / A. Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Matos / T. Monteiro 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Bublik / A. Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Matos / T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Bublik / A. Nedovyesov 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Matos / T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Bublik / A. Nedovyesov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 R. Matos / T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Bublik / A. Nedovyesov 15-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 R. Matos / T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Bublik / A. Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 R. Matos / T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 A. Bublik / A. Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 R. Matos / T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-0 → 3-1 A. Bublik / A. Nedovyesov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-0 → 3-0 R. Matos / T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Bublik / A. Nedovyesov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Matos / T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Bublik / A. Nedovyesov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 4-4 → 4-5 R. Matos / T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 4-3 → 4-4 A. Bublik / A. Nedovyesov 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Matos / T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Bublik / A. Nedovyesov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Matos / T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 A. Bublik / A. Nedovyesov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 R. Matos / T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Bublik / A. Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

S. Grey / E. Webley-Smith vs T. Martincova / M. Vondrousova



Slam Wimbledon S. Grey / E. Webley-Smith S. Grey / E. Webley-Smith 6 6 4 T. Martincova / M. Vondrousova T. Martincova / M. Vondrousova 3 7 6 Vincitore: T. Martincova M. Vondrousova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 T. Martincova / M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Grey / E. Webley-Smith 0-15 df 15-15 30-15 40-30 3-5 → 4-5 T. Martincova / M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 S. Grey / E. Webley-Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 T. Martincova / M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 S. Grey / E. Webley-Smith 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 T. Martincova / M. Vondrousova 0-15 1-2 → 2-2 S. Grey / E. Webley-Smith 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 T. Martincova / M. Vondrousova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 S. Grey / E. Webley-Smith 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 S. Grey / E. Webley-Smith 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-6 → 6-6 T. Martincova / M. Vondrousova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 5-5 → 5-6 S. Grey / E. Webley-Smith 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-4 → 5-5 T. Martincova / M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 S. Grey / E. Webley-Smith 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Martincova / M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 S. Grey / E. Webley-Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 T. Martincova / M. Vondrousova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 S. Grey / E. Webley-Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Martincova / M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Grey / E. Webley-Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Martincova / M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Grey / E. Webley-Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 T. Martincova / M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-2 → 5-3 S. Grey / E. Webley-Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 T. Martincova / M. Vondrousova 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 4-1 → 4-2 S. Grey / E. Webley-Smith 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-1 → 4-1 T. Martincova / M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 S. Grey / E. Webley-Smith 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 2-0 → 3-0 T. Martincova / M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 S. Grey / E. Webley-Smith 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

D. Sharan / S. Murray Sharan vs A. Behar / G. Voskoboeva



Slam Wimbledon D. Sharan / S. Murray Sharan D. Sharan / S. Murray Sharan 6 5 6 A. Behar / G. Voskoboeva A. Behar / G. Voskoboeva 3 7 4 Vincitore: D. Sharan S. Murray Sharan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 D. Sharan / S. Murray Sharan 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-4 → 6-4 A. Behar / G. Voskoboeva 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 D. Sharan / S. Murray Sharan 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 A. Behar / G. Voskoboeva 30-0 40-0 4-2 → 4-3 D. Sharan / S. Murray Sharan 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Behar / G. Voskoboeva 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-2 → 3-2 D. Sharan / S. Murray Sharan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Behar / G. Voskoboeva 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 D. Sharan / S. Murray Sharan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Behar / G. Voskoboeva 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Sharan / S. Murray Sharan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-6 → 5-7 A. Behar / G. Voskoboeva 15-0 30-0 40-0 30-0 40-0 40-15 df 5-5 → 5-6 D. Sharan / S. Murray Sharan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 A. Behar / G. Voskoboeva 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Sharan / S. Murray Sharan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Behar / G. Voskoboeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Sharan / S. Murray Sharan 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Behar / G. Voskoboeva 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 D. Sharan / S. Murray Sharan 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Behar / G. Voskoboeva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Sharan / S. Murray Sharan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Behar / G. Voskoboeva 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Sharan / S. Murray Sharan 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Behar / G. Voskoboeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-2 → 5-3 D. Sharan / S. Murray Sharan 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Behar / G. Voskoboeva 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 D. Sharan / S. Murray Sharan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 A. Behar / G. Voskoboeva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 D. Sharan / S. Murray Sharan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Behar / G. Voskoboeva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 D. Sharan / S. Murray Sharan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

R. Jebavy / M. Vondrousova vs A. Begemann / V. Heisen



Slam Wimbledon R. Jebavy / M. Vondrousova • R. Jebavy / M. Vondrousova 40 6 3 5 A. Begemann / V. Heisen A. Begemann / V. Heisen A 4 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Jebavy / M. Vondrousova 30-40 40-40 40-A 5-3 A. Begemann / V. Heisen 5-4 R. Jebavy / M. Vondrousova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-3 → 5-4 A. Begemann / V. Heisen 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 R. Jebavy / M. Vondrousova 15-0 40-0 ace 40-15 df 4-2 → 5-2 A. Begemann / V. Heisen 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 R. Jebavy / M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Begemann / V. Heisen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 R. Jebavy / M. Vondrousova 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Begemann / V. Heisen 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Jebavy / M. Vondrousova 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Begemann / V. Heisen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-5 → 3-6 R. Jebavy / M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Begemann / V. Heisen 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 R. Jebavy / M. Vondrousova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 2-4 A. Begemann / V. Heisen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Jebavy / M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Begemann / V. Heisen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Jebavy / M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Begemann / V. Heisen 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Jebavy / M. Vondrousova 15-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 A. Begemann / V. Heisen 15-0 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 R. Jebavy / M. Vondrousova A-40 40-40 4-3 → 4-4 A. Begemann / V. Heisen df 5-3 R. Jebavy / M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 4-3 → 5-3 A. Begemann / V. Heisen 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-2 → 4-3 R. Jebavy / M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Begemann / V. Heisen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 R. Jebavy / M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Begemann / V. Heisen 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 R. Jebavy / M. Vondrousova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Begemann / V. Heisen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

Court 5 – Ore: 12:00am

F. Bagnis / A. Ramos-Vinolas vs P. Herbert / N. Mahut



Slam Wimbledon F. Bagnis / A. Ramos-Vinolas F. Bagnis / A. Ramos-Vinolas 1 3 P. Herbert / N. Mahut [2] P. Herbert / N. Mahut [2] 6 6 Vincitore: P. Herbert N. Mahut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 F. Bagnis / A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-4 → 2-5 F. Bagnis / A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-3 → 1-4 F. Bagnis / A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 F. Bagnis / A. Ramos-Vinolas 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Bagnis / A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 P. Herbert / N. Mahut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 F. Bagnis / A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 1-3 → 1-4 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 F. Bagnis / A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Bagnis / A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

S. Stosur / C. Vandeweghe vs A. Kalinskaya / Y. Putintseva



Slam Wimbledon S. Stosur / C. Vandeweghe S. Stosur / C. Vandeweghe 6 3 A. Kalinskaya / Y. Putintseva A. Kalinskaya / Y. Putintseva 7 6 Vincitore: A. Kalinskaya Y. Putintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Kalinskaya / Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 3-5 → 3-6 S. Stosur / C. Vandeweghe 0-15 0-30 0-40 df 3-4 → 3-5 A. Kalinskaya / Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Stosur / C. Vandeweghe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Kalinskaya / Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Stosur / C. Vandeweghe 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 A. Kalinskaya / Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Stosur / C. Vandeweghe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 A. Kalinskaya / Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* df 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* ace 6-6 → 6-7 A. Kalinskaya / Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 S. Stosur / C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Kalinskaya / Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 S. Stosur / C. Vandeweghe 0-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 A. Kalinskaya / Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 S. Stosur / C. Vandeweghe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Kalinskaya / Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Stosur / C. Vandeweghe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 A. Kalinskaya / Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-0 → 3-1 S. Stosur / C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Kalinskaya / Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Stosur / C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

S. Arends / M. Middelkoop vs L. Kubot / M. Melo



Slam Wimbledon S. Arends / M. Middelkoop S. Arends / M. Middelkoop 2 4 L. Kubot / M. Melo [8] L. Kubot / M. Melo [8] 6 6 Vincitore: L. Kubot M. Melo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 L. Kubot / M. Melo 0-15 df 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 ace 2-5 → 2-6 S. Arends / M. Middelkoop 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df df df 2-4 → 2-5 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-3 → 2-4 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 L. Kubot / M. Melo 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 1-0 → 1-1 S. Arends / M. Middelkoop 0-15 15-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

J. Erlich / L. Hradecka vs G. Escobar / V. Zvonareva



Slam Wimbledon J. Erlich / L. Hradecka J. Erlich / L. Hradecka 7 6 4 G. Escobar / V. Zvonareva G. Escobar / V. Zvonareva 6 7 6 Vincitore: G. Escobar V. Zvonareva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 G. Escobar / V. Zvonareva 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 J. Erlich / L. Hradecka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 G. Escobar / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Erlich / L. Hradecka 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 G. Escobar / V. Zvonareva 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Erlich / L. Hradecka 0-15 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Escobar / V. Zvonareva 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Erlich / L. Hradecka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Escobar / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Erlich / L. Hradecka 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 J. Erlich / L. Hradecka 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 6-6 G. Escobar / V. Zvonareva 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 5-5 → 6-5 J. Erlich / L. Hradecka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 G. Escobar / V. Zvonareva 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Erlich / L. Hradecka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 G. Escobar / V. Zvonareva 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Erlich / L. Hradecka 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 G. Escobar / V. Zvonareva 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Erlich / L. Hradecka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Escobar / V. Zvonareva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Erlich / L. Hradecka 15-0 15-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Escobar / V. Zvonareva 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 G. Escobar / V. Zvonareva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 J. Erlich / L. Hradecka 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 G. Escobar / V. Zvonareva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 J. Erlich / L. Hradecka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 G. Escobar / V. Zvonareva 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Erlich / L. Hradecka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 G. Escobar / V. Zvonareva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Erlich / L. Hradecka 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Escobar / V. Zvonareva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Erlich / L. Hradecka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 G. Escobar / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Erlich / L. Hradecka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

M. Middelkoop / K. Bertens vs M. Ebden / S. Stosur



Slam Wimbledon M. Middelkoop / K. Bertens • M. Middelkoop / K. Bertens 15 6 7 1 M. Ebden / S. Stosur M. Ebden / S. Stosur 0 7 5 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Middelkoop / K. Bertens 15-0 1-2 M. Ebden / S. Stosur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Middelkoop / K. Bertens 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Ebden / S. Stosur 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Middelkoop / K. Bertens 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 M. Ebden / S. Stosur 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 M. Middelkoop / K. Bertens 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Ebden / S. Stosur 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Middelkoop / K. Bertens 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 M. Ebden / S. Stosur 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 M. Middelkoop / K. Bertens 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 M. Ebden / S. Stosur 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 1-4 M. Middelkoop / K. Bertens 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 M. Ebden / S. Stosur 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Middelkoop / K. Bertens 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-1 → 0-2 M. Ebden / S. Stosur 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 df 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 M. Ebden / S. Stosur 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Middelkoop / K. Bertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Ebden / S. Stosur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Middelkoop / K. Bertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Ebden / S. Stosur 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Middelkoop / K. Bertens 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Ebden / S. Stosur 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Middelkoop / K. Bertens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Ebden / S. Stosur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Middelkoop / K. Bertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Ebden / S. Stosur 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Middelkoop / K. Bertens 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0

Court 6 – Ore: 12:00am

L. Kichenok / M. Ninomiya vs M. Linette / A. Rosolska



Slam Wimbledon L. Kichenok / M. Ninomiya L. Kichenok / M. Ninomiya 6 3 9 M. Linette / A. Rosolska M. Linette / A. Rosolska 4 6 7 Vincitore: L. Kichenok M. Ninomiya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-7 M. Linette / A. Rosolska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 8-7 → 9-7 L. Kichenok / M. Ninomiya 15-0 30-0 40-0 7-7 → 8-7 Risultato 7-6 → 7-7 Tiebreak 0*-0 15*-0 30*-0 30*-15 40*-15 40*-30 6-6 → 7-6 M. Linette / A. Rosolska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 6-5 → 6-6 L. Kichenok / M. Ninomiya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Linette / A. Rosolska 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 4-5 → 5-5 L. Kichenok / M. Ninomiya 15-0 15-15 df 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Linette / A. Rosolska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 L. Kichenok / M. Ninomiya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Linette / A. Rosolska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 L. Kichenok / M. Ninomiya 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 M. Linette / A. Rosolska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 L. Kichenok / M. Ninomiya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 M. Linette / A. Rosolska 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 L. Kichenok / M. Ninomiya 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Linette / A. Rosolska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 L. Kichenok / M. Ninomiya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 M. Linette / A. Rosolska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-4 → 2-5 L. Kichenok / M. Ninomiya 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Linette / A. Rosolska 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Kichenok / M. Ninomiya 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 M. Linette / A. Rosolska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Kichenok / M. Ninomiya 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Linette / A. Rosolska 15-0 15-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Kichenok / M. Ninomiya 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Linette / A. Rosolska 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 L. Kichenok / M. Ninomiya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Linette / A. Rosolska 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 L. Kichenok / M. Ninomiya 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Linette / A. Rosolska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Kichenok / M. Ninomiya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 M. Linette / A. Rosolska 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 L. Kichenok / M. Ninomiya 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Linette / A. Rosolska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

L. Djere / G. Mager vs R. Ram / J. Salisbury



Slam Wimbledon L. Djere / G. Mager L. Djere / G. Mager 1 2 R. Ram / J. Salisbury [6] R. Ram / J. Salisbury [6] 6 6 Vincitore: R. Ram J. Salisbury Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Ram / J. Salisbury 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-5 → 2-6 L. Djere / G. Mager 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 L. Djere / G. Mager 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 R. Ram / J. Salisbury 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Djere / G. Mager 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Ram / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 L. Djere / G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Ram / J. Salisbury 15-0 ace 30-0 40-0 1-5 → 1-6 L. Djere / G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 R. Ram / J. Salisbury 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-4 → 0-5 L. Djere / G. Mager 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 R. Ram / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 0-3 L. Djere / G. Mager 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 R. Ram / J. Salisbury 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

C. Dolehide / S. Sanders vs K. Juvan / A. Li



Slam Wimbledon C. Dolehide / S. Sanders C. Dolehide / S. Sanders 7 6 K. Juvan / A. Li K. Juvan / A. Li 6 2 Vincitore: C. Dolehide S. Sanders Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Dolehide / S. Sanders 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 6-2 K. Juvan / A. Li 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 C. Dolehide / S. Sanders 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 K. Juvan / A. Li 0-15 3-1 → 4-1 C. Dolehide / S. Sanders 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 K. Juvan / A. Li 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 C. Dolehide / S. Sanders 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Juvan / A. Li 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 K. Juvan / A. Li 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 C. Dolehide / S. Sanders 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 6-5 K. Juvan / A. Li 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 C. Dolehide / S. Sanders 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 K. Juvan / A. Li 15-0 30-0 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 C. Dolehide / S. Sanders 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 K. Juvan / A. Li 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 C. Dolehide / S. Sanders 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df df 2-2 → 2-3 K. Juvan / A. Li 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Dolehide / S. Sanders 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Juvan / A. Li 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Dolehide / S. Sanders 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 1-0

O. Marach / L. Kichenok vs S. Gonzalez / G. Olmos



Slam Wimbledon O. Marach / L. Kichenok O. Marach / L. Kichenok 7 7 S. Gonzalez / G. Olmos S. Gonzalez / G. Olmos 5 5 Vincitore: O. Marach L. Kichenok Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 O. Marach / L. Kichenok 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 6-5 → 7-5 S. Gonzalez / G. Olmos 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 O. Marach / L. Kichenok 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Gonzalez / G. Olmos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 O. Marach / L. Kichenok 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 2-5 → 3-5 S. Gonzalez / G. Olmos 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 O. Marach / L. Kichenok 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 S. Gonzalez / G. Olmos 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-3 → 1-4 O. Marach / L. Kichenok 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 S. Gonzalez / G. Olmos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 O. Marach / L. Kichenok 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Gonzalez / G. Olmos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 O. Marach / L. Kichenok 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 S. Gonzalez / G. Olmos 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 O. Marach / L. Kichenok 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Gonzalez / G. Olmos 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 O. Marach / L. Kichenok 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Gonzalez / G. Olmos 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 O. Marach / L. Kichenok 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Gonzalez / G. Olmos 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 O. Marach / L. Kichenok 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 S. Gonzalez / G. Olmos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 O. Marach / L. Kichenok 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Gonzalez / G. Olmos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

N. Monroe / R. Voracova vs J. O’Mara / S. Grey



Slam Wimbledon J. Murray / B. Soares [7] J. Murray / B. Soares [7] 6 6 6 N. Monroe / V. Pospisil N. Monroe / V. Pospisil 1 7 1 Vincitore: J. Murray B. Soares Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1

Court 7 – Ore: 12:00am

N. Melichar / D. Schuurs vs A. Mitu / M. Niculescu



Slam Wimbledon N. Melichar / D. Schuurs [4] N. Melichar / D. Schuurs [4] 2 3 A. Mitu / M. Niculescu A. Mitu / M. Niculescu 6 6 Vincitore: A. Mitu M. Niculescu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Mitu / M. Niculescu 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 N. Melichar / D. Schuurs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 A. Mitu / M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 N. Melichar / D. Schuurs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 A. Mitu / M. Niculescu 0-15 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 N. Melichar / D. Schuurs 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Mitu / M. Niculescu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Melichar / D. Schuurs 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Mitu / M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Melichar / D. Schuurs 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 A. Mitu / M. Niculescu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 N. Melichar / D. Schuurs 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 A. Mitu / M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 N. Melichar / D. Schuurs 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 2-1 → 2-2 A. Mitu / M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 N. Melichar / D. Schuurs 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 2-0 A. Mitu / M. Niculescu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

C. Lister / P. Tig vs H. Chan / L. Chan



Slam Wimbledon C. Lister / P. Tig C. Lister / P. Tig 3 2 H. Chan / L. Chan [7] H. Chan / L. Chan [7] 6 6 Vincitore: H. Chan L. Chan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 H. Chan / L. Chan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 C. Lister / P. Tig 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-4 → 2-5 H. Chan / L. Chan 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Lister / P. Tig 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 H. Chan / L. Chan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 C. Lister / P. Tig 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 0-2 → 1-2 H. Chan / L. Chan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 C. Lister / P. Tig 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Chan / L. Chan 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 C. Lister / P. Tig 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 H. Chan / L. Chan 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 2-4 → 3-4 C. Lister / P. Tig 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 H. Chan / L. Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Lister / P. Tig 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 H. Chan / L. Chan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 C. Lister / P. Tig 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Chan / L. Chan 15-0 30-0 0-0 → 0-1

L. Glasspool / J. Burrage vs L. Bambridge / A. Muhammad



Il match deve ancora iniziare

M. Demoliner / L. Stefani vs D. Pel / R. Van Der Hoek



Slam Wimbledon M. Demoliner / L. Stefani M. Demoliner / L. Stefani 6 6 D. Pel / R. Van Der Hoek D. Pel / R. Van Der Hoek 3 2 Vincitore: M. Demoliner L. Stefani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Demoliner / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 D. Pel / R. Van Der Hoek 0-15 15-15 15-30 df 15-40 4-2 → 5-2 M. Demoliner / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Pel / R. Van Der Hoek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 M. Demoliner / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Pel / R. Van Der Hoek 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Demoliner / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Pel / R. Van Der Hoek 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Demoliner / L. Stefani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 D. Pel / R. Van Der Hoek 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Demoliner / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Pel / R. Van Der Hoek 15-0 30-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Demoliner / L. Stefani 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Pel / R. Van Der Hoek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 2-1 → 2-2 M. Demoliner / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Pel / R. Van Der Hoek 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 M. Demoliner / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 8 – Ore: 12:00am

L. Harris / A. Popyrin vs A. Krajicek / T. Sandgren



Slam Wimbledon L. Harris / A. Popyrin L. Harris / A. Popyrin 6 7 A. Krajicek / T. Sandgren A. Krajicek / T. Sandgren 4 6 Vincitore: L. Harris A. Popyrin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 L. Harris / A. Popyrin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Krajicek / T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 L. Harris / A. Popyrin 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 A. Krajicek / T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 4-5 L. Harris / A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Krajicek / T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Harris / A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Krajicek / T. Sandgren 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 L. Harris / A. Popyrin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Krajicek / T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 L. Harris / A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Krajicek / T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Harris / A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 A. Krajicek / T. Sandgren 15-0 15-15 15-30 15-40 ace 4-4 → 5-4 L. Harris / A. Popyrin 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 4-4 A. Krajicek / T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 L. Harris / A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Krajicek / T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Harris / A. Popyrin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Krajicek / T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 L. Harris / A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Krajicek / T. Sandgren 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

R. Bopanna / S. Mirza vs R. Ramanathan / A. Raina



Slam Wimbledon R. Bopanna / S. Mirza R. Bopanna / S. Mirza 6 7 R. Ramanathan / A. Raina R. Ramanathan / A. Raina 2 6 Vincitore: R. Bopanna S. Mirza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 df 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 R. Bopanna / S. Mirza 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 R. Ramanathan / A. Raina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 R. Bopanna / S. Mirza 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 R. Ramanathan / A. Raina 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 4-4 → 4-5 R. Bopanna / S. Mirza 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Ramanathan / A. Raina 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-4 → 3-4 R. Bopanna / S. Mirza 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 R. Ramanathan / A. Raina 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-3 → 1-4 R. Bopanna / S. Mirza 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 R. Ramanathan / A. Raina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 R. Bopanna / S. Mirza 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Ramanathan / A. Raina 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Bopanna / S. Mirza 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 R. Ramanathan / A. Raina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 R. Bopanna / S. Mirza 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 3-2 → 4-2 R. Ramanathan / A. Raina 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 R. Bopanna / S. Mirza 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 R. Ramanathan / A. Raina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 R. Bopanna / S. Mirza 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 R. Ramanathan / A. Raina 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1

M. Barthel / J. Wachaczyk vs A. Sasnovich / C. Tauson



Slam Wimbledon M. Barthel / J. Wachaczyk M. Barthel / J. Wachaczyk 5 7 9 A. Sasnovich / C. Tauson A. Sasnovich / C. Tauson 7 6 7 Vincitore: M. Barthel J. Wachaczyk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-7 A. Sasnovich / C. Tauson 0-15 15-15 15-30 15-40 8-7 → 9-7 M. Barthel / J. Wachaczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 7-7 → 8-7 Risultato 7-6 → 7-7 Tiebreak 0*-0 15*-0 30*-0 ace 40*-0 6-6 → 7-6 A. Sasnovich / C. Tauson 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Barthel / J. Wachaczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Sasnovich / C. Tauson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Barthel / J. Wachaczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Sasnovich / C. Tauson 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 M. Barthel / J. Wachaczyk 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Sasnovich / C. Tauson 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Barthel / J. Wachaczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Sasnovich / C. Tauson 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 M. Barthel / J. Wachaczyk 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. Sasnovich / C. Tauson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Barthel / J. Wachaczyk 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 M. Barthel / J. Wachaczyk 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 6-5 → 6-6 A. Sasnovich / C. Tauson 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 df 5-5 → 6-5 M. Barthel / J. Wachaczyk 15-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 A. Sasnovich / C. Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Barthel / J. Wachaczyk 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Sasnovich / C. Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Barthel / J. Wachaczyk 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 3-3 A. Sasnovich / C. Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Barthel / J. Wachaczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Sasnovich / C. Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 M. Barthel / J. Wachaczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Sasnovich / C. Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Barthel / J. Wachaczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 A. Sasnovich / C. Tauson 15-0 30-0 40-0 40-30 df 5-5 → 5-6 M. Barthel / J. Wachaczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Sasnovich / C. Tauson 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Barthel / J. Wachaczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Sasnovich / C. Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Barthel / J. Wachaczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Sasnovich / C. Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 M. Barthel / J. Wachaczyk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df df 2-1 → 2-2 A. Sasnovich / C. Tauson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Barthel / J. Wachaczyk 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Sasnovich / C. Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

Court 9 – Ore: 12:00am

J. Chardy / F. Martin vs F. Delbonis / A. Sitak



Slam Wimbledon J. Chardy / F. Martin J. Chardy / F. Martin 6 6 F. Delbonis / A. Sitak F. Delbonis / A. Sitak 3 2 Vincitore: J. Chardy F. Martin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Chardy / F. Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 F. Delbonis / A. Sitak 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 J. Chardy / F. Martin 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 F. Delbonis / A. Sitak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 J. Chardy / F. Martin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-0 → 4-0 F. Delbonis / A. Sitak 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 J. Chardy / F. Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Delbonis / A. Sitak 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Chardy / F. Martin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 F. Delbonis / A. Sitak 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-2 → 5-3 J. Chardy / F. Martin 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 F. Delbonis / A. Sitak 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Chardy / F. Martin 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 F. Delbonis / A. Sitak 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 J. Chardy / F. Martin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Delbonis / A. Sitak 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Chardy / F. Martin 30-0 40-0 0-0 → 1-0

R. Jebavy / J. Vesely vs A. Gray / A. McHugh



Slam Wimbledon R. Jebavy / J. Vesely R. Jebavy / J. Vesely 6 3 A. Gray / A. McHugh A. Gray / A. McHugh 7 6 Vincitore: A. Gray A. McHugh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Gray / A. McHugh 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 R. Jebavy / J. Vesely 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Gray / A. McHugh 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 R. Jebavy / J. Vesely 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 A. Gray / A. McHugh 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 R. Jebavy / J. Vesely 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 A. Gray / A. McHugh 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Jebavy / J. Vesely 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Gray / A. McHugh 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 A. Gray / A. McHugh 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 R. Jebavy / J. Vesely 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Gray / A. McHugh 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 5-4 → 5-5 R. Jebavy / J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Gray / A. McHugh 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 4-3 → 4-4 R. Jebavy / J. Vesely 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Gray / A. McHugh 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Jebavy / J. Vesely 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 3-1 → 3-2 A. Gray / A. McHugh 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-0 → 3-1 R. Jebavy / J. Vesely 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Gray / A. McHugh 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 R. Jebavy / J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

C. McHale / A. Tomljanovic vs K. Christian / N. Hibino



Slam Wimbledon C. McHale / A. Tomljanovic C. McHale / A. Tomljanovic 3 7 3 K. Christian / N. Hibino K. Christian / N. Hibino 6 6 6 Vincitore: K. Christian N. Hibino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 K. Christian / N. Hibino 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 C. McHale / A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 K. Christian / N. Hibino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 C. McHale / A. Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 K. Christian / N. Hibino 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. McHale / A. Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 K. Christian / N. Hibino 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 C. McHale / A. Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Christian / N. Hibino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 K. Christian / N. Hibino 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 C. McHale / A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 K. Christian / N. Hibino 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 C. McHale / A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 K. Christian / N. Hibino 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 2-5 → 3-5 C. McHale / A. Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 K. Christian / N. Hibino 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 C. McHale / A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-4 → 1-4 K. Christian / N. Hibino 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 C. McHale / A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 K. Christian / N. Hibino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 C. McHale / A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Christian / N. Hibino 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 C. McHale / A. Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 K. Christian / N. Hibino 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. McHale / A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 K. Christian / N. Hibino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 C. McHale / A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Christian / N. Hibino 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. McHale / A. Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Christian / N. Hibino 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1

R. Peniston / E. Silva vs J. Chardy / N. Broady



Slam Wimbledon R. Peniston / E. Silva R. Peniston / E. Silva 4 2 J. Chardy / N. Broady J. Chardy / N. Broady 6 6 Vincitore: J. Chardy N. Broady Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Chardy / N. Broady 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 R. Peniston / E. Silva 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 J. Chardy / N. Broady 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-4 → 1-5 R. Peniston / E. Silva 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 J. Chardy / N. Broady 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 R. Peniston / E. Silva 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 J. Chardy / N. Broady 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 R. Peniston / E. Silva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Chardy / N. Broady 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Peniston / E. Silva 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 J. Chardy / N. Broady 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 R. Peniston / E. Silva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Chardy / N. Broady 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 R. Peniston / E. Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 J. Chardy / N. Broady 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Peniston / E. Silva 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Chardy / N. Broady 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Peniston / E. Silva 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 10 – Ore: 12:00am

M. Bouzkova / L. Hradecka vs M. Kato / R. Voracova



Slam Wimbledon M. Bouzkova / L. Hradecka [16] M. Bouzkova / L. Hradecka [16] 7 6 M. Kato / R. Voracova M. Kato / R. Voracova 6 2 Vincitore: M. Bouzkova L. Hradecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Bouzkova / L. Hradecka 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 M. Kato / R. Voracova 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 M. Bouzkova / L. Hradecka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 M. Kato / R. Voracova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Bouzkova / L. Hradecka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 M. Kato / R. Voracova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Bouzkova / L. Hradecka 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Kato / R. Voracova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 M. Kato / R. Voracova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Bouzkova / L. Hradecka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-5 → 6-5 M. Kato / R. Voracova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Bouzkova / L. Hradecka 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Kato / R. Voracova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Bouzkova / L. Hradecka 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 M. Kato / R. Voracova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 M. Bouzkova / L. Hradecka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Kato / R. Voracova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Bouzkova / L. Hradecka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Kato / R. Voracova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Bouzkova / L. Hradecka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

J. Peers / J. Thompson vs M. Purcell / L. Saville



Slam Wimbledon J. Peers / J. Thompson J. Peers / J. Thompson 6 6 4 M. Purcell / L. Saville [16] M. Purcell / L. Saville [16] 3 7 6 Vincitore: M. Purcell L. Saville Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 J. Peers / J. Thompson 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Peers / J. Thompson 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 M. Purcell / L. Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Peers / J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Purcell / L. Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Peers / J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 J. Peers / J. Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* ace 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 J. Peers / J. Thompson 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Peers / J. Thompson 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 5-5 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Peers / J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 M. Purcell / L. Saville 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 J. Peers / J. Thompson 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 1-3 → 1-4 J. Peers / J. Thompson 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 M. Purcell / L. Saville 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 J. Peers / J. Thompson 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Purcell / L. Saville 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Peers / J. Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 M. Purcell / L. Saville 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 J. Peers / J. Thompson 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Purcell / L. Saville 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Peers / J. Thompson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 J. Peers / J. Thompson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Purcell / L. Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Peers / J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

M. Kostyuk / J. Ostapenko vs B. Bencic / S. Kenin



Slam Wimbledon M. Kostyuk / J. Ostapenko M. Kostyuk / J. Ostapenko 6 6 B. Bencic / S. Kenin B. Bencic / S. Kenin 3 4 Vincitore: M. Kostyuk J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Kostyuk / J. Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 B. Bencic / S. Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 M. Kostyuk / J. Ostapenko 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 4-3 → 4-4 B. Bencic / S. Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Kostyuk / J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 B. Bencic / S. Kenin 15-0 15-15 df 30-15 40-30 3-1 → 3-2 M. Kostyuk / J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 B. Bencic / S. Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Kostyuk / J. Ostapenko 15-30 15-40 df 1-0 → 1-1 B. Bencic / S. Kenin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Kostyuk / J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 B. Bencic / S. Kenin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 M. Kostyuk / J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 B. Bencic / S. Kenin 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 3-3 M. Kostyuk / J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 B. Bencic / S. Kenin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 M. Kostyuk / J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Bencic / S. Kenin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 M. Kostyuk / J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Court 14 – Ore: 12:00am

J. Murray / B. Soares vs N. Monroe / V. Pospisil



Slam Wimbledon J. Murray / B. Soares [7] J. Murray / B. Soares [7] 6 6 6 N. Monroe / V. Pospisil N. Monroe / V. Pospisil 1 7 1 Vincitore: J. Murray B. Soares Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 J. Murray / B. Soares 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 N. Monroe / V. Pospisil 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 N. Monroe / V. Pospisil 0-15 df 0-30 0-40 3-0 → 4-0 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 N. Monroe / V. Pospisil 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 ace 1-2* 1-3* 1*-4 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 N. Monroe / V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Murray / B. Soares 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 N. Monroe / V. Pospisil 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 5-3 → 5-4 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 5-3 N. Monroe / V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Murray / B. Soares 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 4-2 N. Monroe / V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Murray / B. Soares 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 N. Monroe / V. Pospisil 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Monroe / V. Pospisil 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 N. Monroe / V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 N. Monroe / V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 3-0 → 4-0 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 N. Monroe / V. Pospisil 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Murray / B. Soares 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

V. Gracheva / O. Kalashnikova vs Z. Diyas / A. Rodionova



Slam Wimbledon V. Gracheva / O. Kalashnikova V. Gracheva / O. Kalashnikova 6 6 Z. Diyas / A. Rodionova Z. Diyas / A. Rodionova 3 1 Vincitore: V. Gracheva O. Kalashnikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Z. Diyas / A. Rodionova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 5-1 → 6-1 V. Gracheva / O. Kalashnikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-1 → 5-1 Z. Diyas / A. Rodionova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 V. Gracheva / O. Kalashnikova 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Z. Diyas / A. Rodionova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 V. Gracheva / O. Kalashnikova 0-15 15-15 15-40 1-0 → 1-1 Z. Diyas / A. Rodionova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Gracheva / O. Kalashnikova 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 Z. Diyas / A. Rodionova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df ace 4-3 → 5-3 V. Gracheva / O. Kalashnikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Z. Diyas / A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 V. Gracheva / O. Kalashnikova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Z. Diyas / A. Rodionova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 V. Gracheva / O. Kalashnikova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Z. Diyas / A. Rodionova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Gracheva / O. Kalashnikova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

K. Skupski / N. Skupski vs M. Granollers / H. Zeballos



Slam Wimbledon K. Skupski / N. Skupski K. Skupski / N. Skupski 4 7 8 M. Granollers / H. Zeballos [4] M. Granollers / H. Zeballos [4] 6 6 10 Vincitore: M. Granollers H. Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 8-9 → 8-10 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 8-8 → 8-9 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 7-8 → 8-8 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 7-7 → 7-8 Risultato 6-7 → 7-7 Tiebreak 0-0* 0-15* 0-30* 15-30* 30-30* 30-40* ace 40-40* df 40-A* 6-6 → 6-7 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 K. Skupski / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 3-4 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Skupski / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Skupski / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 K. Skupski / N. Skupski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 K. Skupski / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 K. Skupski / N. Skupski 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df df 4-2 → 4-3 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-0 → 4-1 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 df 0-30 0-40 3-0 → 4-0 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 K. Skupski / N. Skupski 40-30 3-5 → 4-5 M. Granollers / H. Zeballos 4-5 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-5 → 4-5 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 3-5 K. Skupski / N. Skupski 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 3-2 → 3-3 K. Skupski / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Skupski / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

J-P. Smith / C. McNally vs A. Vasilevski / A. Rodionova



Slam Wimbledon J-P. Smith / C. McNally J-P. Smith / C. McNally 2 3 A. Vasilevski / A. Rodionova A. Vasilevski / A. Rodionova 6 6 Vincitore: A. Vasilevski A. Rodionova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Vasilevski / A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 J-P. Smith / C. McNally 0-15 0-30 0-40 df ace 3-4 → 3-5 A. Vasilevski / A. Rodionova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J-P. Smith / C. McNally 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 A. Vasilevski / A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J-P. Smith / C. McNally 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Vasilevski / A. Rodionova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J-P. Smith / C. McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Vasilevski / A. Rodionova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J-P. Smith / C. McNally 0-15 0-30 0-40 df 2-5 → 2-6 A. Vasilevski / A. Rodionova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 J-P. Smith / C. McNally 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 A. Vasilevski / A. Rodionova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J-P. Smith / C. McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Vasilevski / A. Rodionova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 J-P. Smith / C. McNally 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Vasilevski / A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

M. Lopez / M. Bouzkova vs M. Purcell / M. Kostyuk



Slam Wimbledon M. Lopez / M. Bouzkova M. Lopez / M. Bouzkova 3 4 M. Purcell / M. Kostyuk M. Purcell / M. Kostyuk 6 6 Vincitore: M. Purcell M. Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Purcell / M. Kostyuk 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Lopez / M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Purcell / M. Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Lopez / M. Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 M. Purcell / M. Kostyuk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Lopez / M. Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 M. Purcell / M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Lopez / M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Purcell / M. Kostyuk 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 0-2 M. Lopez / M. Bouzkova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Purcell / M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 M. Lopez / M. Bouzkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 M. Purcell / M. Kostyuk 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 M. Lopez / M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 M. Purcell / M. Kostyuk 0-15 15-15 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Lopez / M. Bouzkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 M. Purcell / M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 M. Lopez / M. Bouzkova 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Purcell / M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 15 – Ore: 12:00am

J. Cabal / R. Farah vs Y-H. Lu / D. Pel



Slam Wimbledon J. Cabal / R. Farah [3] J. Cabal / R. Farah [3] 6 6 Y-H. Lu / D. Pel Y-H. Lu / D. Pel 2 4 Vincitore: J. Cabal R. Farah Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Y-H. Lu / D. Pel 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 5-4 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Y-H. Lu / D. Pel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Y-H. Lu / D. Pel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Y-H. Lu / D. Pel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Y-H. Lu / D. Pel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Cabal / R. Farah 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Y-H. Lu / D. Pel 0-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-1 → 5-1 Y-H. Lu / D. Pel 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Y-H. Lu / D. Pel 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Y-H. Lu / D. Pel 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0

S. Santamaria / T. Zidansek vs N. Kichenok / R. Olaru



Slam Wimbledon S. Santamaria / T. Zidansek S. Santamaria / T. Zidansek 6 6 N. Kichenok / R. Olaru [13] N. Kichenok / R. Olaru [13] 7 7 Vincitore: N. Kichenok R. Olaru Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 S. Santamaria / T. Zidansek 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 N. Kichenok / R. Olaru 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 S. Santamaria / T. Zidansek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 N. Kichenok / R. Olaru 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 S. Santamaria / T. Zidansek 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 N. Kichenok / R. Olaru 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Santamaria / T. Zidansek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 N. Kichenok / R. Olaru 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Santamaria / T. Zidansek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 N. Kichenok / R. Olaru 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Santamaria / T. Zidansek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 N. Kichenok / R. Olaru 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 N. Kichenok / R. Olaru 15-0 30-0 6-5 → 6-6 S. Santamaria / T. Zidansek 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-5 → 6-5 N. Kichenok / R. Olaru 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Santamaria / T. Zidansek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 N. Kichenok / R. Olaru 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 S. Santamaria / T. Zidansek 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Kichenok / R. Olaru 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 3-2 → 3-3 S. Santamaria / T. Zidansek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 N. Kichenok / R. Olaru 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 S. Santamaria / T. Zidansek 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 N. Kichenok / R. Olaru 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 0-2 S. Santamaria / T. Zidansek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

G. Minnen / A. Van Uytvanck vs V. Kuzmova / A. Rus



Slam Wimbledon G. Minnen / A. Van Uytvanck G. Minnen / A. Van Uytvanck 5 4 V. Kuzmova / A. Rus [15] V. Kuzmova / A. Rus [15] 7 6 Vincitore: V. Kuzmova A. Rus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Minnen / A. Van Uytvanck 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 G. Minnen / A. Van Uytvanck 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 4-3 → 4-4 V. Kuzmova / A. Rus 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 G. Minnen / A. Van Uytvanck 40-0 40-15 df 40-30 3-2 → 4-2 V. Kuzmova / A. Rus 40-30 3-1 → 3-2 G. Minnen / A. Van Uytvanck 3-2 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-1 → 3-2 G. Minnen / A. Van Uytvanck 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 3-1 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 G. Minnen / A. Van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 V. Kuzmova / A. Rus 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 G. Minnen / A. Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 G. Minnen / A. Van Uytvanck 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 5-5 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 G. Minnen / A. Van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 G. Minnen / A. Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 G. Minnen / A. Van Uytvanck 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 V. Kuzmova / A. Rus 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-1 → 1-2 G. Minnen / A. Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 V. Kuzmova / A. Rus 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1

A. Goransson / C. Ruud vs K. Krawietz / H. Tecau



Slam Wimbledon A. Goransson / C. Ruud A. Goransson / C. Ruud 6 7 K. Krawietz / H. Tecau [9] K. Krawietz / H. Tecau [9] 4 6 Vincitore: A. Goransson C. Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* df 2*-3 3*-3 4-3* ace 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 A. Goransson / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-6 → 6-6 K. Krawietz / H. Tecau 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-5 → 5-6 A. Goransson / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 K. Krawietz / H. Tecau 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 A. Goransson / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 K. Krawietz / H. Tecau 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Goransson / C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 K. Krawietz / H. Tecau 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Goransson / C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Krawietz / H. Tecau 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Goransson / C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Krawietz / H. Tecau 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Goransson / C. Ruud 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 K. Krawietz / H. Tecau 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Goransson / C. Ruud 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 5-3 K. Krawietz / H. Tecau 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Goransson / C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 K. Krawietz / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Goransson / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 K. Krawietz / H. Tecau 15-0 15-15 40-0 2-0 → 2-1 A. Goransson / C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 K. Krawietz / H. Tecau 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Court 17 – Ore: 12:00am

P. Badosa / S. Sorribes Tormo vs B. Pera / R. Van Der Hoek



Slam Wimbledon P. Badosa / S. Sorribes Tormo P. Badosa / S. Sorribes Tormo 6 7 B. Pera / R. Van Der Hoek B. Pera / R. Van Der Hoek 4 5 Vincitore: P. Badosa S. Sorribes Tormo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 B. Pera / R. Van Der Hoek 0-15 0-30 df 0-40 6-5 → 7-5 P. Badosa / S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 B. Pera / R. Van Der Hoek 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 P. Badosa / S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 B. Pera / R. Van Der Hoek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 P. Badosa / S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 B. Pera / R. Van Der Hoek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Badosa / S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 B. Pera / R. Van Der Hoek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 P. Badosa / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Pera / R. Van Der Hoek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 P. Badosa / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Pera / R. Van Der Hoek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 P. Badosa / S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 B. Pera / R. Van Der Hoek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 P. Badosa / S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 4-3 B. Pera / R. Van Der Hoek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 P. Badosa / S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 B. Pera / R. Van Der Hoek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 P. Badosa / S. Sorribes Tormo 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Pera / R. Van Der Hoek 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 P. Badosa / S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

C. Gauff / C. McNally vs D. Kasatkina / E. Perez



Slam Wimbledon C. Gauff / C. McNally [12] C. Gauff / C. McNally [12] 6 6 D. Kasatkina / E. Perez D. Kasatkina / E. Perez 3 2 Vincitore: C. Gauff C. McNally Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Gauff / C. McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 D. Kasatkina / E. Perez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 C. Gauff / C. McNally 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 5-1 D. Kasatkina / E. Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 4-1 C. Gauff / C. McNally 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 D. Kasatkina / E. Perez 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-0 → 3-0 C. Gauff / C. McNally 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 D. Kasatkina / E. Perez 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Gauff / C. McNally 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D. Kasatkina / E. Perez 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 C. Gauff / C. McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 D. Kasatkina / E. Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 C. Gauff / C. McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 D. Kasatkina / E. Perez 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 C. Gauff / C. McNally 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Kasatkina / E. Perez 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Gauff / C. McNally 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

T. Brkic / N. Cacic vs E. Gerasimov / Y. Nishioka



Slam Wimbledon T. Brkic / N. Cacic T. Brkic / N. Cacic 7 6 E. Gerasimov / Y. Nishioka E. Gerasimov / Y. Nishioka 6 4 Vincitore: T. Brkic N. Cacic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Brkic / N. Cacic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 E. Gerasimov / Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 T. Brkic / N. Cacic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 E. Gerasimov / Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 T. Brkic / N. Cacic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 E. Gerasimov / Y. Nishioka 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 T. Brkic / N. Cacic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Gerasimov / Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Brkic / N. Cacic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 E. Gerasimov / Y. Nishioka 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* 6*-1 6-6 → 7-6 E. Gerasimov / Y. Nishioka 15-0 30-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 T. Brkic / N. Cacic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 E. Gerasimov / Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 T. Brkic / N. Cacic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 E. Gerasimov / Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Brkic / N. Cacic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 E. Gerasimov / Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 T. Brkic / N. Cacic 15-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 E. Gerasimov / Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Brkic / N. Cacic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 E. Gerasimov / Y. Nishioka 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Brkic / N. Cacic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

To be arranged 1 – Ore:

A. Krajicek / S. Santamaria vs N. Kyrgios / V. Williams



Slam Wimbledon A. Krajicek / S. Santamaria A. Krajicek / S. Santamaria 3 6 5 N. Kyrgios / V. Williams N. Kyrgios / V. Williams 6 3 7 Vincitore: N. Kyrgios V. Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Krajicek / S. Santamaria 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 N. Kyrgios / V. Williams 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Krajicek / S. Santamaria 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace ace 4-5 → 5-5 N. Kyrgios / V. Williams 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 4-5 A. Krajicek / S. Santamaria 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 N. Kyrgios / V. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Krajicek / S. Santamaria 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 N. Kyrgios / V. Williams 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Krajicek / S. Santamaria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 N. Kyrgios / V. Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Krajicek / S. Santamaria 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Kyrgios / V. Williams 15-0 ace 30-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Krajicek / S. Santamaria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 N. Kyrgios / V. Williams 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 A. Krajicek / S. Santamaria 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 N. Kyrgios / V. Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 A. Krajicek / S. Santamaria 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 N. Kyrgios / V. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Krajicek / S. Santamaria 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 N. Kyrgios / V. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Krajicek / S. Santamaria 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Kyrgios / V. Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-5 → 3-6 A. Krajicek / S. Santamaria 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 N. Kyrgios / V. Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 2-5 A. Krajicek / S. Santamaria 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 N. Kyrgios / V. Williams 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 A. Krajicek / S. Santamaria 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 N. Kyrgios / V. Williams 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Krajicek / S. Santamaria 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 N. Kyrgios / V. Williams 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

J. Salisbury / H. Dart vs H. Kontinen / H. Watson



Slam Wimbledon J. Salisbury / H. Dart J. Salisbury / H. Dart 6 7 H. Kontinen / H. Watson H. Kontinen / H. Watson 1 6 Vincitore: J. Salisbury H. Dart Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* ace 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 J. Salisbury / H. Dart 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 H. Kontinen / H. Watson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 J. Salisbury / H. Dart 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 H. Kontinen / H. Watson 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 4-4 → 4-5 J. Salisbury / H. Dart 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 H. Kontinen / H. Watson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Salisbury / H. Dart 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 H. Kontinen / H. Watson 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Salisbury / H. Dart 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 H. Kontinen / H. Watson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Salisbury / H. Dart 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Kontinen / H. Watson 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Salisbury / H. Dart 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-1 → 6-1 H. Kontinen / H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 J. Salisbury / H. Dart 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 H. Kontinen / H. Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 3-0 → 4-0 J. Salisbury / H. Dart 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 H. Kontinen / H. Watson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 J. Salisbury / H. Dart 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

N. Mektic / M. Pavic vs A. De Minaur / M. Reid