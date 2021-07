Wimbledon: I risultati completi del Day 4. Fuori Elina Svitolina. Bene Federer e Medvedev

Un Roger Federer ritrovato si è scrollato dalle spalle i brividi dell’esordio sull’erba di Wimbledon a due anni di distanza dall’epica finale del 2019, qualificandosi con buona facilità per il terzo turno del torneo. Roger ha infatti battuto per la 19a volta in carriera, su 21 scontri diretti, Richard Gasquet (56), chiudendo la sfida tra veterani sul Centre Court in poco meno di due ore di gioco con il punteggio di 7-6 (7/1) 6-1 6-4.

Ben più mobile in campo, ma soprattutto più preciso nei colpi rispetto a martedì, Roger ha alzato il livello del proprio gioco a partire dal tie-break di un primo set fino a lì decisamente equilibrato. Sull’onda dell’entusiasmo si è poi portato rapidamente sul 5-0 nel secondo. Gasquet è tornato poi a dare battaglia allo svizzero nella terza frazione fino al settimo game, quando il nastro ha fermato una sua palla corta regalando break e – tre giochi dopo – match a Federer. Nei sedicesimi lo svizzero se la vedrà con il britannico Cameron Norris (34), che ha rifilato un 6-3 6-1 6-2 all’australiano Alex Bolt (149).

È stata una partita di normale amministrazione per Medvedev (ATP 2). Nel pomeriggio il russo ha concesso ben poco allo spagnolo Carlos Alcaraz (75), sconfiggendolo in appena 1h37′, approndando così al terzo turno. Ha dovuto faticare solo nel primo set invece Alexander Zverev (6) per sbarazzarsi dello statunitense Tennys Sandgren (68). Il tedesco nelle due frazioni successive è salito in cattedra sconfiggendolo agevolmente in 1h47′ con il punteggio di 7-5 6-2 6-3. Nel prossimo turno dovrà vedersela con Taylor Fritz (40).

Nel pomeriggio è arrivata un’eliminazione clamorosa tra le donne. Dopo due turni esce di scena Elina Svitolina (WTA 5), sconfitta in due set dalla polacca Magda Linette (44). Mentre continua il viaggio della numero uno Ashleigh Barty per provare a conquistare il suo primo titolo in carriera sull’erba, battuta 6-4 6-3 la russa Anna Blinkova (89).

Wimbledon – 2° Turno

A. Barty vs A. Blinkova



Slam Wimbledon A. Barty [1] A. Barty [1] 6 6 A. Blinkova A. Blinkova 4 3 Vincitore: A. Barty Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Blinkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 A. Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 A. Blinkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Barty 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Blinkova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Barty 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 2-1 → 2-2 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-0 → 2-1 A. Barty 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 1-0 → 2-0 A. Blinkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Barty 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Blinkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Barty 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 4-3 → 4-4 A. Blinkova 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 A. Barty 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Blinkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Barty 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 A. Blinkova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 A. Barty 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 A. Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

E. Vesnina vs C. Gauff



Slam Wimbledon E. Vesnina E. Vesnina 4 3 C. Gauff [20] C. Gauff [20] 6 6 Vincitore: C. Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 df 3-5 → 3-6 C. Gauff 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 df 3-4 → 3-5 E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 C. Gauff 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 2-3 → 2-4 E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 C. Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 1-3 E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 C. Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 E. Vesnina 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Gauff 15-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 E. Vesnina 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 4-5 C. Gauff 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 3-5 E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 C. Gauff 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 E. Vesnina 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 C. Gauff 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 2-1 → 2-2 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 C. Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 E. Vesnina 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

R. Federer vs R. Gasquet



Slam Wimbledon R. Federer [6] R. Federer [6] 7 6 6 R. Gasquet R. Gasquet 6 1 4 Vincitore: R. Federer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 R. Federer 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 R. Gasquet 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 R. Federer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-1 → 6-1 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 4-0 → 5-0 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 R. Federer 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 R. Federer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* ace 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* df 6-6 → 7-6 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 R. Federer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 R. Federer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 R. Gasquet 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

A. Bolt vs C. Norrie



Slam Wimbledon A. Bolt A. Bolt 3 1 2 C. Norrie [29] C. Norrie [29] 6 6 6 Vincitore: C. Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Bolt 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 2-4 → 2-5 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 2-4 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Bolt 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 C. Norrie 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Bolt 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Norrie 15-0 30-0 ace 40-0 1-5 → 1-6 A. Bolt 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 0-5 → 1-5 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 A. Bolt 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 C. Norrie 15-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Bolt 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Bolt 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Bolt 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 C. Norrie 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-0 → 3-1 A. Bolt 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-0 → 3-0 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Bolt 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

C. Alcaraz vs D. Medvedev



Slam Wimbledon C. Alcaraz C. Alcaraz 4 1 2 D. Medvedev [2] D. Medvedev [2] 6 6 6 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 2-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 C. Alcaraz 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-2 → 0-3 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-4 → 1-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-3 → 1-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 1-2 → 1-3 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 0-2 → 1-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 1-4 → 2-4 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

V. Azarenka vs S. Cirstea



Slam Wimbledon V. Azarenka [12] V. Azarenka [12] 6 6 4 S. Cirstea S. Cirstea 7 3 6 Vincitore: S. Cirstea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 V. Azarenka 0-15 df 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 V. Azarenka 0-15 0-30 df 0-40 df 3-4 → 3-5 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 V. Azarenka 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 V. Azarenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Cirstea 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 V. Azarenka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 S. Cirstea 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 V. Azarenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 S. Cirstea 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 V. Azarenka 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-1 → 4-1 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 V. Azarenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-0 → 2-0 V. Azarenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 ace 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 V. Azarenka 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 6-5 → 6-6 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 V. Azarenka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 5-5 S. Cirstea 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 3-4 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 3-3 S. Cirstea 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 V. Azarenka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 V. Azarenka 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 df 1-0 → 1-1 S. Cirstea 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0

T. Sandgren vs A. Zverev



Slam Wimbledon T. Sandgren T. Sandgren 5 2 3 A. Zverev [4] A. Zverev [4] 7 6 6 Vincitore: A. Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Sandgren 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 A. Zverev 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 T. Sandgren 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 T. Sandgren 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 T. Sandgren 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Sandgren 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 1-5 → 2-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 1-3 T. Sandgren 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A df 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 T. Sandgren 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-4 → 5-5 T. Sandgren 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Sandgren 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 T. Sandgren 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 T. Sandgren 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0

E. Svitolina vs M. Linette



Slam Wimbledon E. Svitolina [3] E. Svitolina [3] 3 4 M. Linette M. Linette 6 6 Vincitore: M. Linette Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Linette 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 M. Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 1-1 → 2-1 M. Linette 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Linette 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 E. Svitolina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 M. Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Svitolina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 M. Linette 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

A. Kerber vs S. Sorribes Tormo



Slam Wimbledon A. Kerber [25] A. Kerber [25] 7 5 6 S. Sorribes Tormo S. Sorribes Tormo 5 7 4 Vincitore: A. Kerber Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 df 5-4 → 6-4 A. Kerber 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Kerber 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 A. Kerber 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Kerber 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Kerber 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 A. Kerber 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Kerber 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 A. Kerber 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

F. Auger-Aliassime vs M. Ymer



Slam Wimbledon F. Auger-Aliassime [16] F. Auger-Aliassime [16] 6 4 7 6 M. Ymer M. Ymer 4 6 6 1 Vincitore: F. Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 6-1 M. Ymer 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Ymer 0-15 0-30 15-30 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-0 → 3-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 M. Ymer 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 M. Ymer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-3 → 1-3 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-2 → 0-3 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Ymer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 6-4 M. Ymer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Ymer 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

A. Petkovic vs B. Krejcikova



Slam Wimbledon A. Petkovic A. Petkovic 5 4 B. Krejcikova [14] B. Krejcikova [14] 7 6 Vincitore: B. Krejcikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-4 → 4-5 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-3 → 3-3 A. Petkovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-3 → 2-3 B. Krejcikova 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 B. Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Petkovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 B. Krejcikova 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 df 5-5 → 5-6 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Petkovic 15-0 15-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 B. Krejcikova 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 3-2 → 3-3 A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Krejcikova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0

M. Berrettini vs B. Van De Zandschulp



Slam Wimbledon M. Berrettini [7] M. Berrettini [7] 6 6 7 B. Van De Zandschulp B. Van De Zandschulp 3 4 6 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace ace 5-6 → 6-6 B. Van De Zandschulp 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 B. Van De Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 3-4 → 4-4 B. Van De Zandschulp 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 B. Van De Zandschulp 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 2-2 B. Van De Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 B. Van De Zandschulp 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 B. Van De Zandschulp 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 B. Van De Zandschulp 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 B. Van De Zandschulp 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 B. Van De Zandschulp 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Van De Zandschulp 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-3 → 6-3 B. Van De Zandschulp 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Berrettini 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 B. Van De Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 B. Van De Zandschulp 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 B. Van De Zandschulp 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

D. Kasatkina vs J. Ostapenko



Slam Wimbledon D. Kasatkina [31] D. Kasatkina [31] 1 6 6 J. Ostapenko J. Ostapenko 6 3 8 Vincitore: J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-8 D. Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 6-7 → 6-8 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 6-6 → 6-7 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 6-5 → 6-6 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-4 → 5-5 J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 df 15-40 4-4 → 5-4 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 J. Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 2-2 → 3-2 D. Kasatkina 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 D. Kasatkina 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-0 → 1-1 J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Kasatkina 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Ostapenko 0-15 df 0-30 0-40 4-3 → 5-3 D. Kasatkina 15-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Ostapenko 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Kasatkina 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Ostapenko 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 D. Kasatkina 0-15 0-30 df 0-40 1-4 → 1-5 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-3 → 1-3 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 D. Kasatkina 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

G. Mager vs N. Kyrgios



Slam Wimbledon G. Mager G. Mager 6 4 4 N. Kyrgios N. Kyrgios 7 6 6 Vincitore: N. Kyrgios Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 G. Mager 15-0 40-0 ace ace 3-5 → 4-5 N. Kyrgios 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 3-5 G. Mager 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-4 → 3-4 N. Kyrgios 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 G. Mager 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 N. Kyrgios 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 G. Mager 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 G. Mager 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 G. Mager 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 ace 2-3 → 2-4 G. Mager 15-0 40-0 ace 40-15 df 1-3 → 2-3 N. Kyrgios 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 G. Mager 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 G. Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 ace 4*-2 5-2* ace 5-3* 5*-4 ace 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 G. Mager 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 G. Mager 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 G. Mager 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 G. Mager 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 2-3 → 3-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 2-3 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 G. Mager 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Kr. Pliskova vs A. Pavlyuchenkova



Slam Wimbledon Kr. Pliskova Kr. Pliskova 3 3 A. Pavlyuchenkova [16] A. Pavlyuchenkova [16] 6 6 Vincitore: A. Pavlyuchenkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 3-5 → 3-6 Kr. Pliskova 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Kr. Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Kr. Pliskova 15-0 ace 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Kr. Pliskova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Kr. Pliskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Kr. Pliskova 0-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 3-3 Kr. Pliskova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 Kr. Pliskova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Kr. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

J. Duckworth vs S. Querrey



Slam Wimbledon J. Duckworth J. Duckworth 7 6 6 6 S. Querrey S. Querrey 5 7 3 2 Vincitore: J. Duckworth Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 J. Duckworth 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 5-2 → 6-2 S. Querrey 0-15 0-40 15-40 30-40 df 4-2 → 5-2 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Querrey 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 3-1 → 3-2 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 2-0 → 2-1 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 S. Querrey 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 6-3 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Duckworth 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Querrey 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Duckworth 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 S. Querrey 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Querrey 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 df 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 S. Querrey 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Duckworth 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 4-5 → 5-5 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 4-5 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 S. Querrey 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Querrey 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Duckworth 15-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 S. Querrey 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 J. Duckworth 0-15 0-30 0-40 15-40 df 5-4 → 5-5 S. Querrey 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 S. Querrey 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Duckworth 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Querrey 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

A. Bublik vs G. Dimitrov



Slam Wimbledon A. Bublik A. Bublik 6 7 7 G. Dimitrov [18] G. Dimitrov [18] 4 6 6 Vincitore: A. Bublik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 G. Dimitrov 0-15 0-30 df 15-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Bublik 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 6-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 A. Bublik 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Bublik 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 ace 40-A 40-40 df ace 40-A df 40-40 ace A-40 ace 2-1 → 2-2 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A ace df 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 A. Bublik 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Bublik 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 A. Bublik 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Bublik 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Bublik 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Bublik 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 ace 40-A 40-40 ace df A-40 40-40 ace ace df A-40 ace 5-4 → 6-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 4-3 → 5-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 3-1 → 3-2 A. Bublik 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-1 → 2-1 A. Bublik 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 ace 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

K. Muchova vs C. Giorgi



Slam Wimbledon K. Muchova [19] K. Muchova [19] 6 5 6 C. Giorgi C. Giorgi 3 7 3 Vincitore: K. Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 K. Muchova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 4-1 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-0 → 3-0 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 K. Muchova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-6 → 5-7 K. Muchova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-5 → 5-5 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 K. Muchova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 3-3 → 3-4 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 2-3 → 3-3 K. Muchova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Muchova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 C. Giorgi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Muchova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 5-3 → 6-3 K. Muchova 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 K. Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Giorgi 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

K. Nishikori vs J. Thompson



Slam Wimbledon K. Nishikori K. Nishikori 5 4 7 3 J. Thompson J. Thompson 7 6 5 6 Vincitore: J. Thompson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 K. Nishikori 0-15 0-30 df 0-40 3-4 → 3-5 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 J. Thompson 0-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 K. Nishikori 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 7-5 J. Thompson 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A ace 5-5 → 6-5 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-4 → 4-5 K. Nishikori 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Thompson 0-15 0-30 df 0-40 2-4 → 3-4 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-4 → 2-4 J. Thompson 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 J. Thompson 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 K. Nishikori 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Nishikori 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Nishikori 0-15 15-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 K. Nishikori 0-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 3-3 → 3-4 K. Nishikori 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-2 → 2-2 J. Thompson 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

M. Cilic vs B. Bonzi



Slam Wimbledon M. Cilic [32] M. Cilic [32] 6 3 6 7 B. Bonzi B. Bonzi 4 6 3 6 Vincitore: M. Cilic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* df 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 B. Bonzi 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 B. Bonzi 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Cilic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 4-2 → 5-2 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-30 4-1 → 4-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-1 → 4-1 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Bonzi 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df ace 2-5 → 3-5 B. Bonzi 15-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Cilic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace ace A-40 ace 40-40 ace 40-A 1-2 → 1-3 B. Bonzi 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 1-1 → 1-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 4-4 → 5-4 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 B. Bonzi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. Bonzi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. Cilic 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

E. Raducanu vs M. Vondrousova



Slam Wimbledon E. Raducanu E. Raducanu 6 6 M. Vondrousova M. Vondrousova 2 4 Vincitore: E. Raducanu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Raducanu 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Vondrousova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 E. Raducanu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 E. Raducanu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Vondrousova 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 E. Raducanu 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 E. Raducanu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 M. Vondrousova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Raducanu 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 M. Vondrousova 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 E. Raducanu 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 M. Vondrousova 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 E. Raducanu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Vondrousova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 2-1 E. Raducanu 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

H. Dart / H. Watson vs K. Kanepi / S. Zhang



Slam Wimbledon H. Dart / H. Watson H. Dart / H. Watson 6 6 K. Kanepi / S. Zhang K. Kanepi / S. Zhang 3 2 Vincitore: H. Dart H. Watson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Dart / H. Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 K. Kanepi / S. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 H. Dart / H. Watson 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-1 → 5-1 K. Kanepi / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 H. Dart / H. Watson 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 K. Kanepi / S. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 H. Dart / H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 K. Kanepi / S. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Dart / H. Watson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 K. Kanepi / S. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-2 → 5-3 H. Dart / H. Watson 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 K. Kanepi / S. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-2 → 4-2 H. Dart / H. Watson 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 K. Kanepi / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Dart / H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Kanepi / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 H. Dart / H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

M. Kostyuk vs A. Sevastova



Slam Wimbledon M. Kostyuk M. Kostyuk 6 4 3 A. Sevastova A. Sevastova 1 6 6 Vincitore: A. Sevastova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Sevastova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-5 → 3-6 M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Kostyuk 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 A. Sevastova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 A. Sevastova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-2 → 0-3 M. Kostyuk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Sevastova 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Kostyuk 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 M. Kostyuk 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 A. Sevastova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 A. Sevastova 15-0 15-15 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Sevastova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 A. Sevastova 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 M. Kostyuk 0-15 df 0-30 0-40 4-0 → 4-1 A. Sevastova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Sevastova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 1-0 → 2-0 M. Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

T. Moore / E. Silva vs L. Siegemund / V. Zvonareva



Slam Wimbledon T. Moore / E. Silva T. Moore / E. Silva 4 3 L. Siegemund / V. Zvonareva [11] L. Siegemund / V. Zvonareva [11] 6 6 Vincitore: L. Siegemund V. Zvonareva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Moore / E. Silva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Moore / E. Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 3-4 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 T. Moore / E. Silva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Moore / E. Silva 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 1-1 → 1-2 L. Siegemund / V. Zvonareva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Moore / E. Silva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 T. Moore / E. Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-15 40-30 3-5 → 4-5 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 T. Moore / E. Silva 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 T. Moore / E. Silva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 T. Moore / E. Silva 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 T. Moore / E. Silva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

K. Skupski / N. Skupski vs L. Broady / R. Peniston



Slam Wimbledon K. Skupski / N. Skupski K. Skupski / N. Skupski 7 6 L. Broady / R. Peniston L. Broady / R. Peniston 5 3 Vincitore: K. Skupski N. Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 L. Broady / R. Peniston 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 L. Broady / R. Peniston 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 K. Skupski / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df ace 40-A 40-40 df ace A-40 ace 3-1 → 4-1 L. Broady / R. Peniston 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-0 → 3-1 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 L. Broady / R. Peniston 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 K. Skupski / N. Skupski 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Broady / R. Peniston 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Broady / R. Peniston 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 L. Broady / R. Peniston 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 K. Skupski / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 L. Broady / R. Peniston 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Broady / R. Peniston 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Broady / R. Peniston 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Skupski / N. Skupski 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0

J. Clarke / M. Copil vs M. Daniell / P. Oswald



Slam Wimbledon J. Clarke / M. Copil J. Clarke / M. Copil 3 6 3 M. Daniell / P. Oswald [15] M. Daniell / P. Oswald [15] 6 3 6 Vincitore: M. Daniell P. Oswald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Daniell / P. Oswald 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Clarke / M. Copil 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Daniell / P. Oswald 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 J. Clarke / M. Copil 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Daniell / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Clarke / M. Copil 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 M. Daniell / P. Oswald 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Clarke / M. Copil 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 M. Daniell / P. Oswald 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Clarke / M. Copil 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Daniell / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 J. Clarke / M. Copil 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Daniell / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 J. Clarke / M. Copil 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-1 → 4-1 M. Daniell / P. Oswald 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 3-0 → 3-1 J. Clarke / M. Copil 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-0 → 3-0 M. Daniell / P. Oswald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 J. Clarke / M. Copil 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Daniell / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Clarke / M. Copil 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Daniell / P. Oswald 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Clarke / M. Copil 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 1-4 → 2-4 M. Daniell / P. Oswald 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 J. Clarke / M. Copil 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 M. Daniell / P. Oswald 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Clarke / M. Copil 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 M. Daniell / P. Oswald 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

N. Mektic / M. Pavic vs J. Erlich / A. Vasilevski



Slam Wimbledon N. Mektic / M. Pavic [1] N. Mektic / M. Pavic [1] 6 6 J. Erlich / A. Vasilevski J. Erlich / A. Vasilevski 2 4 Vincitore: N. Mektic M. Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 J. Erlich / A. Vasilevski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-3 → 5-3 J. Erlich / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 J. Erlich / A. Vasilevski 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 3-2 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 J. Erlich / A. Vasilevski 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 1-1 → 2-1 N. Mektic / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Erlich / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Mektic / M. Pavic 40-30 5-2 → 6-2 N. Mektic / M. Pavic 15-30 df 30-30 5-1 → 5-2 N. Mektic / M. Pavic 15-0 15-15 5-2 J. Erlich / A. Vasilevski 0-15 df 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 N. Mektic / M. Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 J. Erlich / A. Vasilevski 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 N. Mektic / M. Pavic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 J. Erlich / A. Vasilevski 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 2-1 N. Mektic / M. Pavic 0-30 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 N. Mektic / M. Pavic 0-15 0-30 0-0 → 0-1

S. Rogers vs M. Sakkari



Slam Wimbledon M. Sakkari [15] M. Sakkari [15] 5 4 S. Rogers S. Rogers 7 6 Vincitore: S. Rogers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Rogers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Sakkari 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 S. Rogers 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Sakkari 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df df 3-3 → 3-4 S. Rogers 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 S. Rogers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Rogers 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Rogers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 M. Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 S. Rogers 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 M. Sakkari 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df ace A-40 40-40 df ace 40-A 40-40 df ace A-40 40-40 df ace 40-A df 4-4 → 4-5 S. Rogers 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 4-4 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Rogers 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 2-3 → 3-3 M. Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 S. Rogers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Sakkari 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Rogers 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Sakkari 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

R. Klaasen / B. McLachlan vs A. Molteni / A. Vavassori



Slam Wimbledon R. Klaasen / B. McLachlan [14] R. Klaasen / B. McLachlan [14] 6 6 6 A. Molteni / A. Vavassori A. Molteni / A. Vavassori 7 4 4 Vincitore: R. Klaasen B. McLachlan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Molteni / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 R. Klaasen / B. McLachlan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 A. Molteni / A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 A. Molteni / A. Vavassori 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Molteni / A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Molteni / A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Klaasen / B. McLachlan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 A. Molteni / A. Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 5-4 R. Klaasen / B. McLachlan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Molteni / A. Vavassori 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 3-3 → 4-3 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Molteni / A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Molteni / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Klaasen / B. McLachlan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Molteni / A. Vavassori 15-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* df 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 df 3-6* 6-6 → 6-7 A. Molteni / A. Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 A. Molteni / A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Molteni / A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 A. Molteni / A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 3-3 R. Klaasen / B. McLachlan 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 A. Molteni / A. Vavassori 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Molteni / A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Klaasen / B. McLachlan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

L. Fernandez / A. Potapova vs N. Kichenok / R. Olaru



Slam Wimbledon L. Fernandez / A. Potapova L. Fernandez / A. Potapova 6 3 6 N. Kichenok / R. Olaru [13] N. Kichenok / R. Olaru [13] 2 6 8 Vincitore: N. Kichenok R. Olaru Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-8 Risultato 6-7 → 6-8 Tiebreak 0*-0 0*-15 df 0*-30 0*-40 6-6 → 6-7 N. Kichenok / R. Olaru 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 L. Fernandez / A. Potapova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 N. Kichenok / R. Olaru 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-5 → 5-5 L. Fernandez / A. Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-5 → 4-5 N. Kichenok / R. Olaru 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 L. Fernandez / A. Potapova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 N. Kichenok / R. Olaru 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 L. Fernandez / A. Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 N. Kichenok / R. Olaru 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Fernandez / A. Potapova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Kichenok / R. Olaru 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 L. Fernandez / A. Potapova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Kichenok / R. Olaru 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 L. Fernandez / A. Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 A-40 2-5 → 3-5 N. Kichenok / R. Olaru 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 L. Fernandez / A. Potapova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 N. Kichenok / R. Olaru 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 L. Fernandez / A. Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 N. Kichenok / R. Olaru 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 L. Fernandez / A. Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 N. Kichenok / R. Olaru 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Fernandez / A. Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 N. Kichenok / R. Olaru 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 L. Fernandez / A. Potapova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 N. Kichenok / R. Olaru 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 L. Fernandez / A. Potapova 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 N. Kichenok / R. Olaru 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 L. Fernandez / A. Potapova 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 2-0 N. Kichenok / R. Olaru 15-0 15-15 15-30 15-40 df df 0-0 → 1-0

D. Jurak / A. Klepac vs P. Martic / S. Rogers



Slam Wimbledon D. Jurak / A. Klepac [10] D. Jurak / A. Klepac [10] 2 3 P. Martic / S. Rogers P. Martic / S. Rogers 6 6 Vincitore: P. Martic S. Rogers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Jurak / A. Klepac 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 P. Martic / S. Rogers 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Jurak / A. Klepac 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 P. Martic / S. Rogers 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Jurak / A. Klepac 15-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Martic / S. Rogers 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Jurak / A. Klepac 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 P. Martic / S. Rogers 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Jurak / A. Klepac 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 P. Martic / S. Rogers 15-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 D. Jurak / A. Klepac 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 P. Martic / S. Rogers 15-0 15-15 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 D. Jurak / A. Klepac 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 P. Martic / S. Rogers 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 D. Jurak / A. Klepac 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 P. Martic / S. Rogers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Jurak / A. Klepac 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0

S. Aoyama / E. Shibahara vs G. Dabrowski / C. Garcia



Slam Wimbledon S. Aoyama / E. Shibahara [5] S. Aoyama / E. Shibahara [5] 6 6 G. Dabrowski / C. Garcia G. Dabrowski / C. Garcia 4 2 Vincitore: S. Aoyama E. Shibahara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 G. Dabrowski / C. Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-1 → 5-1 G. Dabrowski / C. Garcia 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 G. Dabrowski / C. Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Dabrowski / C. Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 G. Dabrowski / C. Garcia 15-0 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 G. Dabrowski / C. Garcia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 G. Dabrowski / C. Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 G. Dabrowski / C. Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 G. Dabrowski / C. Garcia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

N. Broady / J. Burrage vs V. Kuzmova / A. Rus



Slam Wimbledon N. Broady / J. Burrage N. Broady / J. Burrage 2 6 V. Kuzmova / A. Rus [15] V. Kuzmova / A. Rus [15] 6 7 Vincitore: V. Kuzmova A. Rus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 V. Kuzmova / A. Rus 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 N. Broady / J. Burrage 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 N. Broady / J. Burrage 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 V. Kuzmova / A. Rus 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 N. Broady / J. Burrage 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 4-3 V. Kuzmova / A. Rus 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Broady / J. Burrage 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 V. Kuzmova / A. Rus 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Broady / J. Burrage 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 V. Kuzmova / A. Rus 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 N. Broady / J. Burrage 15-0 15-15 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 N. Broady / J. Burrage 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 V. Kuzmova / A. Rus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 N. Broady / J. Burrage 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 1-3 → 1-4 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 N. Broady / J. Burrage 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 V. Kuzmova / A. Rus 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 N. Broady / J. Burrage 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

K. Bertens / L. Pattinama Kerkhove vs E. Lechemia / I. Neel



Slam Wimbledon K. Bertens / L. Pattinama Kerkhove K. Bertens / L. Pattinama Kerkhove 1 6 4 E. Lechemia / I. Neel E. Lechemia / I. Neel 6 3 6 Vincitore: E. Lechemia I. Neel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 K. Bertens / L. Pattinama Kerkhove 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 E. Lechemia / I. Neel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 K. Bertens / L. Pattinama Kerkhove 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 E. Lechemia / I. Neel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 K. Bertens / L. Pattinama Kerkhove 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 E. Lechemia / I. Neel 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Bertens / L. Pattinama Kerkhove 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Lechemia / I. Neel 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Bertens / L. Pattinama Kerkhove 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 E. Lechemia / I. Neel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Bertens / L. Pattinama Kerkhove 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 5-3 → 6-3 E. Lechemia / I. Neel 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 K. Bertens / L. Pattinama Kerkhove 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 E. Lechemia / I. Neel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 K. Bertens / L. Pattinama Kerkhove 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 E. Lechemia / I. Neel 40-30 3-0 → 3-1 K. Bertens / L. Pattinama Kerkhove 3-1 E. Lechemia / I. Neel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 K. Bertens / L. Pattinama Kerkhove 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-0 → 3-0 E. Lechemia / I. Neel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 K. Bertens / L. Pattinama Kerkhove 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 E. Lechemia / I. Neel 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 1-5 → 1-6 K. Bertens / L. Pattinama Kerkhove 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 E. Lechemia / I. Neel 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 K. Bertens / L. Pattinama Kerkhove 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 E. Lechemia / I. Neel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 K. Bertens / L. Pattinama Kerkhove 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Lechemia / I. Neel 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

M. Brengle / L. Zhu vs A. Blinkova / A. Friedsam



Slam Wimbledon M. Brengle / L. Zhu M. Brengle / L. Zhu 3 6 1 A. Blinkova / A. Friedsam A. Blinkova / A. Friedsam 6 3 6 Vincitore: A. Blinkova A. Friedsam Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 A. Blinkova / A. Friedsam 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A ace df 40-40 ace A-40 1-5 → 1-6 M. Brengle / L. Zhu 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 A. Blinkova / A. Friedsam 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-3 → 1-4 M. Brengle / L. Zhu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 A. Blinkova / A. Friedsam 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-2 → 0-3 M. Brengle / L. Zhu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 A. Blinkova / A. Friedsam 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Brengle / L. Zhu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 5-3 → 6-3 A. Blinkova / A. Friedsam 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 M. Brengle / L. Zhu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Blinkova / A. Friedsam 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 M. Brengle / L. Zhu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Blinkova / A. Friedsam 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Brengle / L. Zhu 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Blinkova / A. Friedsam 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Brengle / L. Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Blinkova / A. Friedsam 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 M. Brengle / L. Zhu 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 A. Blinkova / A. Friedsam 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 M. Brengle / L. Zhu 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 A. Blinkova / A. Friedsam 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Brengle / L. Zhu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 A. Blinkova / A. Friedsam 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Brengle / L. Zhu 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Blinkova / A. Friedsam 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

H. Carter / L. Stefani vs A. Krunic / N. Stojanovic



Slam Wimbledon H. Carter / L. Stefani [8] H. Carter / L. Stefani [8] 6 4 5 A. Krunic / N. Stojanovic A. Krunic / N. Stojanovic 3 6 7 Vincitore: A. Krunic N. Stojanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Krunic / N. Stojanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 H. Carter / L. Stefani 15-0 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Krunic / N. Stojanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-4 → 5-5 H. Carter / L. Stefani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 A. Krunic / N. Stojanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 H. Carter / L. Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Krunic / N. Stojanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 H. Carter / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Krunic / N. Stojanovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 H. Carter / L. Stefani 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Krunic / N. Stojanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 H. Carter / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Krunic / N. Stojanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 H. Carter / L. Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 A. Krunic / N. Stojanovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 H. Carter / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Krunic / N. Stojanovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 H. Carter / L. Stefani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Krunic / N. Stojanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 H. Carter / L. Stefani 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 A. Krunic / N. Stojanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 H. Carter / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Krunic / N. Stojanovic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 H. Carter / L. Stefani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Krunic / N. Stojanovic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-3 → 4-3 H. Carter / L. Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Krunic / N. Stojanovic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 H. Carter / L. Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Krunic / N. Stojanovic 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 H. Carter / L. Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Krunic / N. Stojanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

T. Puetz / M. Venus vs M. Ebden / J-P. Smith



Slam Wimbledon T. Puetz / M. Venus [12] T. Puetz / M. Venus [12] 6 6 11 M. Ebden / J-P. Smith M. Ebden / J-P. Smith 1 7 13 Vincitore: M. Ebden J-P. Smith Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-13 M. Ebden / J-P. Smith 15-0 30-0 40-0 11-12 → 11-13 T. Puetz / M. Venus 15-0 15-15 15-30 df 15-40 11-11 → 11-12 M. Ebden / J-P. Smith 15-0 30-0 40-0 11-10 → 11-11 T. Puetz / M. Venus 15-0 30-0 40-0 10-10 → 11-10 M. Ebden / J-P. Smith 15-0 30-0 40-0 10-9 → 10-10 T. Puetz / M. Venus 15-0 30-0 40-0 9-9 → 10-9 M. Ebden / J-P. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 9-8 → 9-9 T. Puetz / M. Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 8-8 → 9-8 M. Ebden / J-P. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 8-7 → 8-8 T. Puetz / M. Venus 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 7-7 → 8-7 Risultato 7-6 → 7-7 Tiebreak 0*-0 15*-0 30*-0 40*-0 6-6 → 7-6 M. Ebden / J-P. Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 T. Puetz / M. Venus 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 M. Ebden / J-P. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 T. Puetz / M. Venus 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-3 → 5-4 M. Ebden / J-P. Smith 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 T. Puetz / M. Venus 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Ebden / J-P. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 T. Puetz / M. Venus 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Ebden / J-P. Smith 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Puetz / M. Venus 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Ebden / J-P. Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Puetz / M. Venus 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 T. Puetz / M. Venus 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Ebden / J-P. Smith 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-5 → 5-6 T. Puetz / M. Venus 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 5-4 → 5-5 M. Ebden / J-P. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 T. Puetz / M. Venus 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-3 → 5-3 M. Ebden / J-P. Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 T. Puetz / M. Venus 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Ebden / J-P. Smith 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 T. Puetz / M. Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 M. Ebden / J-P. Smith 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Puetz / M. Venus 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 M. Ebden / J-P. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Puetz / M. Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 M. Ebden / J-P. Smith 15-0 30-0 ace 5-0 → 5-1 T. Puetz / M. Venus 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 M. Ebden / J-P. Smith 0-15 df 15-30 30-30 30-40 df 3-0 → 4-0 T. Puetz / M. Venus 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Ebden / J-P. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Puetz / M. Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

R. Albot / N. Basilashvili vs M. Fucsovics / S. Travaglia



Slam Wimbledon R. Albot / N. Basilashvili R. Albot / N. Basilashvili 6 2 2 M. Fucsovics / S. Travaglia M. Fucsovics / S. Travaglia 3 6 6 Vincitore: M. Fucsovics S. Travaglia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 R. Albot / N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 M. Fucsovics / S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 R. Albot / N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 M. Fucsovics / S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 R. Albot / N. Basilashvili 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Fucsovics / S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Albot / N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Fucsovics / S. Travaglia 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Albot / N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 M. Fucsovics / S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-4 → 2-5 R. Albot / N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Fucsovics / S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 R. Albot / N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 M. Fucsovics / S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Albot / N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 M. Fucsovics / S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Albot / N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Fucsovics / S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 R. Albot / N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 4-3 M. Fucsovics / S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Albot / N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Fucsovics / S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Albot / N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 M. Fucsovics / S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Albot / N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

W. Koolhof / J. Rojer vs L. Glasspool / H. Heliovaara



Slam Wimbledon W. Koolhof / J. Rojer [10] W. Koolhof / J. Rojer [10] 7 3 4 L. Glasspool / H. Heliovaara L. Glasspool / H. Heliovaara 5 6 6 Vincitore: L. Glasspool H. Heliovaara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 W. Koolhof / J. Rojer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 W. Koolhof / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 4-3 L. Glasspool / H. Heliovaara 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 W. Koolhof / J. Rojer 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Glasspool / H. Heliovaara 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 W. Koolhof / J. Rojer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 W. Koolhof / J. Rojer 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 W. Koolhof / J. Rojer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 W. Koolhof / J. Rojer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 W. Koolhof / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 W. Koolhof / J. Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Glasspool / H. Heliovaara 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 W. Koolhof / J. Rojer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 L. Glasspool / H. Heliovaara 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-5 → 6-5 W. Koolhof / J. Rojer 15-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 W. Koolhof / J. Rojer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 3-4 W. Koolhof / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 W. Koolhof / J. Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 W. Koolhof / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

V. Gracheva / O. Kalashnikova vs N. Bains / S. Murray Sharan



Slam Wimbledon V. Gracheva / O. Kalashnikova V. Gracheva / O. Kalashnikova 6 6 N. Bains / S. Murray Sharan N. Bains / S. Murray Sharan 3 4 Vincitore: V. Gracheva O. Kalashnikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 V. Gracheva / O. Kalashnikova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 N. Bains / S. Murray Sharan 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 V. Gracheva / O. Kalashnikova 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A 5-2 → 5-3 N. Bains / S. Murray Sharan 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 V. Gracheva / O. Kalashnikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 N. Bains / S. Murray Sharan 40-15 4-0 → 4-1 V. Gracheva / O. Kalashnikova 4-1 N. Bains / S. Murray Sharan 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 V. Gracheva / O. Kalashnikova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 N. Bains / S. Murray Sharan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 V. Gracheva / O. Kalashnikova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 N. Bains / S. Murray Sharan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Gracheva / O. Kalashnikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 N. Bains / S. Murray Sharan 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 V. Gracheva / O. Kalashnikova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 N. Bains / S. Murray Sharan 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-2 → 4-2 V. Gracheva / O. Kalashnikova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 N. Bains / S. Murray Sharan 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 V. Gracheva / O. Kalashnikova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Bains / S. Murray Sharan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 V. Gracheva / O. Kalashnikova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

B. Mattek-Sands / S. Mirza vs A. Guarachi / D. Krawczyk



Slam Wimbledon B. Mattek-Sands / S. Mirza B. Mattek-Sands / S. Mirza 7 6 A. Guarachi / D. Krawczyk [6] A. Guarachi / D. Krawczyk [6] 5 3 Vincitore: B. Mattek-Sands S. Mirza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Mattek-Sands / S. Mirza 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 A. Guarachi / D. Krawczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 B. Mattek-Sands / S. Mirza 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 A. Guarachi / D. Krawczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 B. Mattek-Sands / S. Mirza 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Guarachi / D. Krawczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 B. Mattek-Sands / S. Mirza 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Guarachi / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Mattek-Sands / S. Mirza 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Guarachi / D. Krawczyk 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 B. Mattek-Sands / S. Mirza 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Guarachi / D. Krawczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 B. Mattek-Sands / S. Mirza 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Guarachi / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-3 → 4-4 B. Mattek-Sands / S. Mirza 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Guarachi / D. Krawczyk 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Mattek-Sands / S. Mirza 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Guarachi / D. Krawczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 B. Mattek-Sands / S. Mirza 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Guarachi / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 B. Mattek-Sands / S. Mirza 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

R. Bopanna / D. Sharan vs H. Kontinen / E. Roger-Vasselin



Slam Wimbledon R. Bopanna / D. Sharan R. Bopanna / D. Sharan 6 4 H. Kontinen / E. Roger-Vasselin [11] H. Kontinen / E. Roger-Vasselin [11] 7 6 Vincitore: H. Kontinen E. Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Bopanna / D. Sharan 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 H. Kontinen / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 df ace A-40 4-4 → 4-5 R. Bopanna / D. Sharan 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 H. Kontinen / E. Roger-Vasselin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 R. Bopanna / D. Sharan 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-3 → 3-3 H. Kontinen / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Bopanna / D. Sharan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 H. Kontinen / E. Roger-Vasselin 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 1-2 R. Bopanna / D. Sharan 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 H. Kontinen / E. Roger-Vasselin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 H. Kontinen / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Bopanna / D. Sharan 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 H. Kontinen / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 R. Bopanna / D. Sharan 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 5-4 H. Kontinen / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Bopanna / D. Sharan 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 4-3 H. Kontinen / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Bopanna / D. Sharan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 H. Kontinen / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 R. Bopanna / D. Sharan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Kontinen / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Bopanna / D. Sharan 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

D. Lajovic / I. Sabanov vs M. Granollers / H. Zeballos



Slam Wimbledon D. Lajovic / I. Sabanov D. Lajovic / I. Sabanov 3 4 M. Granollers / H. Zeballos [4] M. Granollers / H. Zeballos [4] 6 6 Vincitore: M. Granollers H. Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 D. Lajovic / I. Sabanov 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 D. Lajovic / I. Sabanov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Lajovic / I. Sabanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Lajovic / I. Sabanov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Lajovic / I. Sabanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 D. Lajovic / I. Sabanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Lajovic / I. Sabanov 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 D. Lajovic / I. Sabanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 D. Lajovic / I. Sabanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

S. Arends / M. Middelkoop vs A. Begemann / J. Melzer



Slam Wimbledon S. Arends / M. Middelkoop S. Arends / M. Middelkoop 7 4 6 A. Begemann / J. Melzer A. Begemann / J. Melzer 6 6 2 Vincitore: S. Arends M. Middelkoop Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Begemann / J. Melzer 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 A. Begemann / J. Melzer 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-0 → 4-1 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-0 → 4-0 A. Begemann / J. Melzer 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 A. Begemann / J. Melzer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Arends / M. Middelkoop 0-15 0-30 15-40 4-5 → 4-6 A. Begemann / J. Melzer 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Begemann / J. Melzer 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Arends / M. Middelkoop 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 A. Begemann / J. Melzer 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-2 → 3-2 S. Arends / M. Middelkoop 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Begemann / J. Melzer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Begemann / J. Melzer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 A. Begemann / J. Melzer 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 A. Begemann / J. Melzer 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-5 → 5-5 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Begemann / J. Melzer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Begemann / J. Melzer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 A. Begemann / J. Melzer 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Arends / M. Middelkoop 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 1-1 → 1-2 A. Begemann / J. Melzer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Arends / M. Middelkoop 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

F. Krajinovic / M. Sabanov vs S. Bolelli / M. Gonzalez



Slam Wimbledon F. Krajinovic / M. Sabanov F. Krajinovic / M. Sabanov 3 7 3 S. Bolelli / M. Gonzalez S. Bolelli / M. Gonzalez 6 6 6 Vincitore: S. Bolelli M. Gonzalez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 F. Krajinovic / M. Sabanov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 S. Bolelli / M. Gonzalez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 F. Krajinovic / M. Sabanov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 S. Bolelli / M. Gonzalez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 F. Krajinovic / M. Sabanov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Krajinovic / M. Sabanov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 F. Krajinovic / M. Sabanov 15-0 30-0 40-0 40-30 5-5 → 6-5 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 F. Krajinovic / M. Sabanov 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 F. Krajinovic / M. Sabanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 F. Krajinovic / M. Sabanov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 F. Krajinovic / M. Sabanov 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 F. Krajinovic / M. Sabanov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 F. Krajinovic / M. Sabanov 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-4 → 3-5 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Krajinovic / M. Sabanov 0-15 15-15 30-15 2-3 → 3-3 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 F. Krajinovic / M. Sabanov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 S. Bolelli / M. Gonzalez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Krajinovic / M. Sabanov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 S. Bolelli / M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

V. Heisen / K. Peschke vs S. Fichman / G. Olmos



Slam Wimbledon V. Heisen / K. Peschke V. Heisen / K. Peschke 2 1 S. Fichman / G. Olmos [9] S. Fichman / G. Olmos [9] 6 6 Vincitore: S. Fichman G. Olmos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Fichman / G. Olmos 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 V. Heisen / K. Peschke 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 df 1-4 → 1-5 S. Fichman / G. Olmos 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 V. Heisen / K. Peschke 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-3 → 1-3 S. Fichman / G. Olmos 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 V. Heisen / K. Peschke 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 0-1 → 0-2 S. Fichman / G. Olmos 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 V. Heisen / K. Peschke 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 S. Fichman / G. Olmos 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 V. Heisen / K. Peschke 0-15 0-30 df 0-40 2-3 → 2-4 S. Fichman / G. Olmos 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 V. Heisen / K. Peschke 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Fichman / G. Olmos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df df 0-2 → 1-2 V. Heisen / K. Peschke 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 S. Fichman / G. Olmos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

A. Golubev / R. Haase vs M. Demoliner / S. Gonzalez



Slam Wimbledon A. Golubev / R. Haase A. Golubev / R. Haase 6 6 6 M. Demoliner / S. Gonzalez M. Demoliner / S. Gonzalez 7 4 4 Vincitore: A. Golubev R. Haase Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 A. Golubev / R. Haase 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 A. Golubev / R. Haase 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 3-3 A. Golubev / R. Haase 15-0 15-15 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Golubev / R. Haase 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Golubev / R. Haase 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Demoliner / S. Gonzalez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Golubev / R. Haase 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 A. Golubev / R. Haase 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Golubev / R. Haase 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 A. Golubev / R. Haase 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Golubev / R. Haase 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 A. Golubev / R. Haase 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Golubev / R. Haase 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Golubev / R. Haase 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Demoliner / S. Gonzalez 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Golubev / R. Haase 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Demoliner / S. Gonzalez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Golubev / R. Haase 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Golubev / R. Haase 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Demoliner / S. Gonzalez 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

V. Diatchenko / G. Voskoboeva vs S-W. Hsieh / E. Mertens



Slam Wimbledon V. Diatchenko / G. Voskoboeva V. Diatchenko / G. Voskoboeva 5 2 S-W. Hsieh / E. Mertens [3] S-W. Hsieh / E. Mertens [3] 7 6 Vincitore: S-W. Hsieh E. Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S-W. Hsieh / E. Mertens 15-0 15-15 df 40-15 ace 2-5 → 2-6 V. Diatchenko / G. Voskoboeva 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 S-W. Hsieh / E. Mertens 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 V. Diatchenko / G. Voskoboeva 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 S-W. Hsieh / E. Mertens 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 V. Diatchenko / G. Voskoboeva 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 S-W. Hsieh / E. Mertens 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 V. Diatchenko / G. Voskoboeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S-W. Hsieh / E. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-6 → 5-7 V. Diatchenko / G. Voskoboeva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 S-W. Hsieh / E. Mertens 0-15 df 0-30 0-40 4-5 → 5-5 V. Diatchenko / G. Voskoboeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 S-W. Hsieh / E. Mertens 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 V. Diatchenko / G. Voskoboeva 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 S-W. Hsieh / E. Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 V. Diatchenko / G. Voskoboeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 S-W. Hsieh / E. Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 2-2 V. Diatchenko / G. Voskoboeva 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S-W. Hsieh / E. Mertens 0-15 15-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 V. Diatchenko / G. Voskoboeva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

G. Minnen / A. Van Uytvanck vs A. Anisimova / S. Stephens



A. De Minaur / M. Reid vs L. Johnson / A. Matusevich



Slam Wimbledon A. De Minaur / M. Reid A. De Minaur / M. Reid 7 6 L. Johnson / A. Matusevich L. Johnson / A. Matusevich 6 2 Vincitore: A. De Minaur M. Reid Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Johnson / A. Matusevich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-2 → 6-2 A. De Minaur / M. Reid 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 L. Johnson / A. Matusevich 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. De Minaur / M. Reid 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 L. Johnson / A. Matusevich 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. De Minaur / M. Reid 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Johnson / A. Matusevich 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. De Minaur / M. Reid 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* df 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* df 6*-3 6-6 → 7-6 A. De Minaur / M. Reid 0-15 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 L. Johnson / A. Matusevich 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. De Minaur / M. Reid 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 L. Johnson / A. Matusevich 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 A. De Minaur / M. Reid 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 L. Johnson / A. Matusevich 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. De Minaur / M. Reid 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 L. Johnson / A. Matusevich 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. De Minaur / M. Reid 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 1-2 → 1-3 L. Johnson / A. Matusevich ace 1-3 A. De Minaur / M. Reid 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 df 1-2 → 1-3 L. Johnson / A. Matusevich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 A. De Minaur / M. Reid 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Johnson / A. Matusevich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

A. Goransson / C. Ruud vs F. Lopez / M. Lopez



Slam Wimbledon A. Goransson / C. Ruud A. Goransson / C. Ruud 7 4 11 F. Lopez / M. Lopez F. Lopez / M. Lopez 5 6 9 Vincitore: A. Goransson C. Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-9 A. Goransson / C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 10-9 → 11-9 F. Lopez / M. Lopez 0-15 0-30 0-40 9-9 → 10-9 A. Goransson / C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 8-9 → 9-9 F. Lopez / M. Lopez 15-0 30-0 40-0 ace 8-8 → 8-9 A. Goransson / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 7-8 → 8-8 F. Lopez / M. Lopez 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 7-7 → 7-8 Risultato 6-7 → 7-7 Tiebreak 0-0* 0-15* 0-30* ace 15-30* 15-40* 6-6 → 6-7 A. Goransson / C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 F. Lopez / M. Lopez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Goransson / C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 F. Lopez / M. Lopez 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Goransson / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 F. Lopez / M. Lopez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Goransson / C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Lopez / M. Lopez 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Goransson / C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 F. Lopez / M. Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Goransson / C. Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Lopez / M. Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Goransson / C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 F. Lopez / M. Lopez 30-15 40-15 ace 5-3 → 4-5 F. Lopez / M. Lopez 15-0 30-0 30-15 ace 4-4 A. Goransson / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Lopez / M. Lopez 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 A. Goransson / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 F. Lopez / M. Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 1-3 → 1-4 A. Goransson / C. Ruud 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 F. Lopez / M. Lopez 0-15 15-15 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Goransson / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Lopez / M. Lopez 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Goransson / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 F. Lopez / M. Lopez 0-15 df 15-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A ace 5-5 → 6-5 A. Goransson / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 F. Lopez / M. Lopez 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 4-4 → 4-5 A. Goransson / C. Ruud 15-0 15-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 F. Lopez / M. Lopez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Goransson / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Lopez / M. Lopez 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Goransson / C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Lopez / M. Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Goransson / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Lopez / M. Lopez 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

M. Doi / V. Golubic vs E. Alexandrova / Y. Wang



Slam Wimbledon M. Doi / V. Golubic M. Doi / V. Golubic 6 2 8 E. Alexandrova / Y. Wang E. Alexandrova / Y. Wang 2 6 6 Vincitore: M. Doi V. Golubic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-6 Risultato 7-6 → 8-6 Tiebreak 0-0* 15-0* 15-15* 15-30* 30-30* 30-40* 40-40* A-40* 6-6 → 7-6 M. Doi / V. Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 6-6 E. Alexandrova / Y. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 5-5 → 6-5 M. Doi / V. Golubic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 E. Alexandrova / Y. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 M. Doi / V. Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 E. Alexandrova / Y. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 2-5 M. Doi / V. Golubic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 1-5 E. Alexandrova / Y. Wang 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Doi / V. Golubic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 E. Alexandrova / Y. Wang 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Doi / V. Golubic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Alexandrova / Y. Wang 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Doi / V. Golubic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-5 → 2-6 E. Alexandrova / Y. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Doi / V. Golubic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 E. Alexandrova / Y. Wang 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Doi / V. Golubic 1-4 E. Alexandrova / Y. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 M. Doi / V. Golubic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 E. Alexandrova / Y. Wang 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 M. Doi / V. Golubic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Alexandrova / Y. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Doi / V. Golubic 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 E. Alexandrova / Y. Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 M. Doi / V. Golubic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 E. Alexandrova / Y. Wang 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Doi / V. Golubic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 E. Alexandrova / Y. Wang 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 M. Doi / V. Golubic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Alexandrova / Y. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

R. Arneodo / I. Zelenay vs R. Berankis / D. Koepfer



Slam Wimbledon R. Arneodo / I. Zelenay R. Arneodo / I. Zelenay 6 6 7 R. Berankis / D. Koepfer R. Berankis / D. Koepfer 7 3 9 Vincitore: R. Berankis D. Koepfer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-9 R. Berankis / D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 ace 7-8 → 7-9 R. Arneodo / I. Zelenay 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 7-7 → 7-8 Risultato 7-6 → 7-7 Tiebreak 0*-0 15*-0 30*-0 40*-0 40*-15 40*-30 6-6 → 7-6 R. Berankis / D. Koepfer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 R. Arneodo / I. Zelenay 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 R. Berankis / D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 R. Arneodo / I. Zelenay 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 R. Berankis / D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 R. Arneodo / I. Zelenay 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Berankis / D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 R. Arneodo / I. Zelenay 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 R. Berankis / D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Arneodo / I. Zelenay 15-0 15-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Berankis / D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Arneodo / I. Zelenay 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Berankis / D. Koepfer 0-15 df 0-40 df 5-3 → 6-3 R. Arneodo / I. Zelenay 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 4-3 → 5-3 R. Berankis / D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 R. Arneodo / I. Zelenay 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 R. Berankis / D. Koepfer 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 R. Arneodo / I. Zelenay 15-0 15-15 15-30 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 R. Berankis / D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 R. Arneodo / I. Zelenay 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 R. Berankis / D. Koepfer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 df 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 R. Berankis / D. Koepfer 15-0 30-0 ace ace 6-5 → 6-6 R. Arneodo / I. Zelenay 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 R. Berankis / D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Arneodo / I. Zelenay 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 R. Berankis / D. Koepfer 15-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Arneodo / I. Zelenay 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Berankis / D. Koepfer 0-15 df 15-15 30-15 ace 3-2 → 3-3 R. Arneodo / I. Zelenay 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Berankis / D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Arneodo / I. Zelenay 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Berankis / D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Arneodo / I. Zelenay 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

S. Caruso / A. Davidovich Fokina vs K. Krawietz / H. Tecau



Slam Wimbledon S. Caruso / A. Davidovich Fokina S. Caruso / A. Davidovich Fokina 3 6 K. Krawietz / H. Tecau [9] K. Krawietz / H. Tecau [9] 6 7 Vincitore: K. Krawietz H. Tecau Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 K. Krawietz / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 S. Caruso / A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 K. Krawietz / H. Tecau 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 S. Caruso / A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 K. Krawietz / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 4-4 S. Caruso / A. Davidovich Fokina 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 K. Krawietz / H. Tecau 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 S. Caruso / A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Krawietz / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 S. Caruso / A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 K. Krawietz / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Caruso / A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Krawietz / H. Tecau 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 3-6 S. Caruso / A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 K. Krawietz / H. Tecau 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 S. Caruso / A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 K. Krawietz / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 S. Caruso / A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 K. Krawietz / H. Tecau 30-0 ace 40-0 40-30 0-2 → 0-3 S. Caruso / A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 K. Krawietz / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

S. Gille / J. Vliegen vs O. Marach / A. Qureshi



Slam Wimbledon S. Gille / J. Vliegen [13] S. Gille / J. Vliegen [13] 4 4 O. Marach / A. Qureshi O. Marach / A. Qureshi 6 6 Vincitore: O. Marach A. Qureshi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 O. Marach / A. Qureshi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 4-5 → 4-6 S. Gille / J. Vliegen 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 O. Marach / A. Qureshi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 S. Gille / J. Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 O. Marach / A. Qureshi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Gille / J. Vliegen 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 O. Marach / A. Qureshi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Gille / J. Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 O. Marach / A. Qureshi 0-15 df 15-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 S. Gille / J. Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 O. Marach / A. Qureshi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Gille / J. Vliegen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 O. Marach / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 S. Gille / J. Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 O. Marach / A. Qureshi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Gille / J. Vliegen 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 O. Marach / A. Qureshi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Gille / J. Vliegen 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 O. Marach / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Gille / J. Vliegen 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0

A. Behar / G. Escobar vs H. Nys / J. O’Mara



Slam Wimbledon A. Behar / G. Escobar A. Behar / G. Escobar 6 7 H. Nys / J. O'Mara H. Nys / J. O'Mara 4 6 Vincitore: A. Behar G. Escobar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 df 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 A. Behar / G. Escobar 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 H. Nys / J. O'Mara 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Behar / G. Escobar 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 H. Nys / J. O'Mara 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Behar / G. Escobar 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 H. Nys / J. O'Mara 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Behar / G. Escobar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 H. Nys / J. O'Mara 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Behar / G. Escobar 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 H. Nys / J. O'Mara 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-0 → 2-1 A. Behar / G. Escobar 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 H. Nys / J. O'Mara 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Behar / G. Escobar 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 H. Nys / J. O'Mara 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 5-3 → 5-4 A. Behar / G. Escobar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 H. Nys / J. O'Mara 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Behar / G. Escobar 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 H. Nys / J. O'Mara 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Behar / G. Escobar 15-0 15-15 15-30 30-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 H. Nys / J. O'Mara 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Behar / G. Escobar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 H. Nys / J. O'Mara 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

N. Lammons / J. Withrow vs L. Kubot / M. Melo



Slam Wimbledon N. Lammons / J. Withrow N. Lammons / J. Withrow 4 7 4 L. Kubot / M. Melo [8] L. Kubot / M. Melo [8] 6 5 6 Vincitore: L. Kubot M. Melo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 N. Lammons / J. Withrow 0-15 0-30 df 0-40 4-4 → 4-5 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 4-4 N. Lammons / J. Withrow 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Lammons / J. Withrow 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Lammons / J. Withrow 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 6-5 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 N. Lammons / J. Withrow 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 4-3 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 3-3 N. Lammons / J. Withrow 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Lammons / J. Withrow 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 4-6 N. Lammons / J. Withrow 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 3-5 N. Lammons / J. Withrow 15-0 15-15 15-30 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace ace A-40 ace 2-4 → 3-4 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 N. Lammons / J. Withrow 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 N. Lammons / J. Withrow 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

S. Santamaria / T. Zidansek vs L. Arruabarrena / N. Podoroska



Slam Wimbledon S. Santamaria / T. Zidansek S. Santamaria / T. Zidansek 6 6 L. Arruabarrena / N. Podoroska L. Arruabarrena / N. Podoroska 3 2 Vincitore: S. Santamaria T. Zidansek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Santamaria / T. Zidansek 0-15 15-15 30-15 5-2 → 6-2 L. Arruabarrena / N. Podoroska 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 S. Santamaria / T. Zidansek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 4-1 → 5-1 L. Arruabarrena / N. Podoroska 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 3-1 → 4-1 S. Santamaria / T. Zidansek 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Arruabarrena / N. Podoroska 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 S. Santamaria / T. Zidansek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 L. Arruabarrena / N. Podoroska 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Santamaria / T. Zidansek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 L. Arruabarrena / N. Podoroska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 S. Santamaria / T. Zidansek 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Arruabarrena / N. Podoroska 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Santamaria / T. Zidansek 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 2-2 → 3-2 L. Arruabarrena / N. Podoroska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Santamaria / T. Zidansek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Arruabarrena / N. Podoroska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 S. Santamaria / T. Zidansek 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

A. Muhammad / J. Pegula vs L. Davis / A. Raina



Slam Wimbledon A. Muhammad / J. Pegula [14] A. Muhammad / J. Pegula [14] 6 6 L. Davis / A. Raina L. Davis / A. Raina 3 2 Vincitore: A. Muhammad J. Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Muhammad / J. Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 L. Davis / A. Raina 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 A. Muhammad / J. Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 L. Davis / A. Raina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 A. Muhammad / J. Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 2-1 → 3-1 L. Davis / A. Raina 0-15 0-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Muhammad / J. Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Davis / A. Raina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Muhammad / J. Pegula 0-15 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 5-3 → 6-3 L. Davis / A. Raina 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Muhammad / J. Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 L. Davis / A. Raina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-1 → 5-1 A. Muhammad / J. Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 L. Davis / A. Raina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 A. Muhammad / J. Pegula 15-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 L. Davis / A. Raina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Muhammad / J. Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

A. Bedene vs Y. Nishioka



Slam Wimbledon A. Bedene A. Bedene 6 6 6 Y. Nishioka Y. Nishioka 1 0 2 Vincitore: A. Bedene Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Bedene 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 A-40 ace 5-2 → 6-2 Y. Nishioka 15-0 30-15 40-15 ace 5-1 → 5-2 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 A. Bedene 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Bedene 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Bedene 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 5-0 → 6-0 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 A. Bedene 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 4-0 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 A. Bedene 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Bedene 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 A. Bedene 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Bedene 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

P. Martinez vs G. Monfils



Slam Wimbledon P. Martinez P. Martinez 6 6 4 7 G. Monfils [13] G. Monfils [13] 3 4 6 6 Vincitore: P. Martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 P. Martinez 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 P. Martinez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 G. Monfils 15-0 30-0 40-15 ace 4-4 → 4-5 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 G. Monfils 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 3-3 → 3-4 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 G. Monfils 0-15 df 15-15 30-15 ace 1-1 → 1-2 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 4-4 → 4-5 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 P. Martinez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Monfils 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 2-3 P. Martinez 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 G. Monfils 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Martinez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A ace df 40-40 ace A-40 ace 5-3 → 5-4 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 5-3 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 G. Monfils 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Monfils 15-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 5-2 G. Monfils 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 G. Monfils 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 G. Monfils 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

A. Tomljanovic vs A. Cornet



Slam Wimbledon A. Tomljanovic A. Tomljanovic 6 0 6 A. Cornet A. Cornet 4 6 3 Vincitore: A. Tomljanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 A. Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 A. Cornet 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 A. Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-4 → 0-5 A. Cornet 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 A. Cornet 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Cornet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 A. Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Cornet 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

S. Parker / J. Ward vs L. Bambridge / D. Inglot



Slam Wimbledon S. Parker / J. Ward S. Parker / J. Ward 6 4 L. Bambridge / D. Inglot L. Bambridge / D. Inglot 7 6 Vincitore: L. Bambridge D. Inglot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Bambridge / D. Inglot 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 4-6 S. Parker / J. Ward 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 L. Bambridge / D. Inglot 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 S. Parker / J. Ward 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 L. Bambridge / D. Inglot 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Parker / J. Ward 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 L. Bambridge / D. Inglot 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Parker / J. Ward 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Bambridge / D. Inglot 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-0 → 1-1 S. Parker / J. Ward 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 S. Parker / J. Ward 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 L. Bambridge / D. Inglot 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Parker / J. Ward 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Bambridge / D. Inglot 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 S. Parker / J. Ward 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Bambridge / D. Inglot 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Parker / J. Ward 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Bambridge / D. Inglot 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Parker / J. Ward 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 L. Bambridge / D. Inglot 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 S. Parker / J. Ward 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Bambridge / D. Inglot 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Z. Diyas / A. Rodionova vs T. Babos / K. Mladenovic



Slam Wimbledon Z. Diyas / A. Rodionova Z. Diyas / A. Rodionova 6 6 T. Babos / K. Mladenovic [2] T. Babos / K. Mladenovic [2] 1 2 Vincitore: Z. Diyas A. Rodionova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 df 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Z. Diyas / A. Rodionova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Z. Diyas / A. Rodionova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Z. Diyas / A. Rodionova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-A df 1-0 → 2-0 Z. Diyas / A. Rodionova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Z. Diyas / A. Rodionova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-0 → 4-1 Z. Diyas / A. Rodionova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 T. Babos / K. Mladenovic 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Z. Diyas / A. Rodionova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df df 0-0 → 1-0

R. Bautista Agut vs M. Kecmanovic



Slam Wimbledon M. Kecmanovic M. Kecmanovic 3 3 7 6 3 R. Bautista Agut [8] R. Bautista Agut [8] 6 6 6 3 6 Vincitore: R. Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 ace 4-3 → 5-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-6 → 6-6 R. Bautista Agut 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-4 → 5-5 R. Bautista Agut A-40 5-3 → 5-4 M. Kecmanovic 5-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 5-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 M. Kecmanovic 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 3-1 → 4-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 R. Bautista Agut 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-30 ace ace 3-4 → 3-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 0-1 → 0-2 M. Kecmanovic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-5 → 3-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 M. Kecmanovic 0-15 15-30 ace 30-30 40-30 1-4 → 2-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

J. Chardy vs I. Ivashka



Slam Wimbledon J. Chardy J. Chardy 6 3 2 4 I. Ivashka I. Ivashka 4 6 6 6 Vincitore: I. Ivashka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 I. Ivashka 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 I. Ivashka 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 ace 3-4 → 3-5 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Chardy 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df df 2-2 → 2-3 I. Ivashka 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 I. Ivashka 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 J. Chardy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 I. Ivashka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-5 → 2-6 J. Chardy 0-15 0-30 0-40 ace 2-4 → 2-5 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 I. Ivashka 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 ace 1-2 → 1-3 J. Chardy 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-5 → 3-6 J. Chardy 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-3 → 3-4 J. Chardy 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-3 → 3-3 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-2 → 2-2 I. Ivashka 15-0 30-0 ace 1-1 → 1-2 J. Chardy 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 I. Ivashka 30-0 40-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Chardy 15-0 30-0 30-15 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 5-4 → 6-4 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 J. Chardy 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 I. Ivashka 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 J. Chardy 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-2 → 2-2 I. Ivashka 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

H. Hurkacz vs M. Giron



Slam Wimbledon H. Hurkacz [14] H. Hurkacz [14] 6 6 6 M. Giron M. Giron 3 2 4 Vincitore: H. Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-4 → 6-4 M. Giron 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 M. Giron 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 ace 3-2 → 4-2 M. Giron 30-0 40-0 3-1 → 3-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Giron 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Giron 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 M. Giron 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A ace 4-2 → 5-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Giron 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 2-1 → 3-1 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 M. Giron 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-3 → 6-3 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 5-2 → 5-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Giron 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 M. Giron 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-0 → 3-0 M. Giron 0-15 df 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

C. Garin vs M. Polmans



Slam Wimbledon C. Garin [17] C. Garin [17] 7 6 2 7 M. Polmans M. Polmans 6 2 6 6 Vincitore: C. Garin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 df 6-6 → 7-6 M. Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 C. Garin 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 5-3 → 5-4 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 C. Garin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Polmans 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-5 → 2-6 C. Garin 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Garin 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 1-3 → 2-3 M. Polmans 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Garin 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Polmans 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Polmans 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 5-1 → 5-2 M. Polmans 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 C. Garin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Polmans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 df 6-6 → 7-6 C. Garin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 5-6 → 6-6 M. Polmans 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 C. Garin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 5-5 M. Polmans 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 3-5 → 4-5 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-5 → 3-5 M. Polmans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 C. Garin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-4 → 2-4 M. Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 C. Garin 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Polmans 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

L. Sonego vs D. Galan



Slam Wimbledon L. Sonego [23] L. Sonego [23] 4 6 7 6 D. Galan D. Galan 6 3 6 1 Vincitore: L. Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-1 → 6-1 D. Galan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 L. Sonego 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 D. Galan 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 D. Galan 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* df 3*-2 4*-2 5-2* ace 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 D. Galan 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 D. Galan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 D. Galan 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-3 → 3-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 D. Galan 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 D. Galan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 1-2 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 D. Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Sonego 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 D. Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 L. Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 D. Galan 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 L. Sonego 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 ace 3-1 → 4-1 D. Galan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 D. Galan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 L. Sonego 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Galan 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 D. Galan 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 D. Galan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 2-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 D. Galan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 D. Galan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

K. Juvan vs C. Burel



Slam Wimbledon K. Juvan K. Juvan 6 6 C. Burel C. Burel 3 4 Vincitore: K. Juvan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 C. Burel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 K. Juvan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 C. Burel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 K. Juvan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Burel 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 K. Juvan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 C. Burel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Juvan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 C. Burel 0-15 0-30 0-40 df df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Juvan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 C. Burel 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 K. Juvan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 C. Burel 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 C. Burel 0-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 K. Juvan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Burel 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 K. Juvan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Y. Putintseva vs P. Badosa



Slam Wimbledon Y. Putintseva Y. Putintseva 4 1 P. Badosa [30] P. Badosa [30] 6 6 Vincitore: P. Badosa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 P. Badosa 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 P. Badosa 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-3 → 1-4 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 P. Badosa 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Y. Putintseva 15-0 30-0 0-1 → 1-1 P. Badosa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 P. Badosa 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 df df 3-5 → 4-5 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 P. Badosa 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 P. Badosa 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 P. Badosa 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Y. Putintseva 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 P. Badosa 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

C. Vandeweghe vs K. Siniakova



Slam Wimbledon C. Vandeweghe C. Vandeweghe 6 2 2 K. Siniakova K. Siniakova 4 6 6 Vincitore: K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 C. Vandeweghe 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 K. Siniakova 30-0 40-15 40-0 ace 30-0 15-0 ace ace 40-0 15-0 ace ace 2-4 → 2-5 C. Vandeweghe 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 K. Siniakova 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 A-40 1-3 → 1-4 C. Vandeweghe 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Vandeweghe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Vandeweghe 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 C. Vandeweghe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Vandeweghe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Vandeweghe 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 5-4 → 6-4 K. Siniakova 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 C. Vandeweghe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 4-3 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 4-2 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-2 → 2-2 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 C. Vandeweghe 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Siniakova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

T. Fritz vs S. Johnson



Slam Wimbledon T. Fritz [31] T. Fritz [31] 6 7 4 6 6 S. Johnson S. Johnson 4 6 6 7 4 Vincitore: T. Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 6-4 S. Johnson 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Fritz 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 S. Johnson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 ace 1-2 → 2-2 S. Johnson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 4*-3 ace 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 S. Johnson 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-5 → 5-5 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 S. Johnson 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. Fritz 15-0 30-0 ace 2-4 → 3-4 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-3 → 2-3 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Fritz 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-5 → 4-6 T. Fritz 15-0 ace 30-0 30-15 ace 3-5 → 4-5 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-4 → 3-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-4 → 3-4 S. Johnson 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 S. Johnson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 df 6*-4 6-6 → 7-6 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-6 → 6-6 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 S. Johnson 15-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 3-4 → 4-4 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 T. Fritz 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 S. Johnson 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 S. Johnson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 T. Fritz 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 T. Fritz 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 S. Johnson 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 S. Johnson 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 1-0

N. Hibino vs A. Sasnovich