ATP Maiorca: Doppio. Novak Djokovic e Gomez Herrera danno forfait in Finale. Simone Bolelli in semifinale ma domani si gioca la Finale!!

Novak Djokovic si stava preparando per giocare solo la sua terza finale di doppio in carriera ma questo non accadrà.

Il numero uno del mondo è ora sulla strada per Wimbledon dopo il ritiro nella finale del torneo di Maiorca.

La tesi ufficiale è un infortunio alla caviglia per il partner di doppio del serbo Carlos Gomez-Herrera.

Dopo tre eccellenti vittorie nella sua prima uscita sull’erba in questa stagione, Djokovic ha concluso la sua partecipazione all’evento spagnolo e si concentrerà sull’All England Club. Ciò significa che i campioni di doppio dell’ATP 250 di Maiorca emergeranno dalla semifinale di domani tra la coppia formata dal nostro Simone Bolelli/Maximo Gonzalez e Marcus Daniell/Philipp Oswald.