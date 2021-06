Challenger di Milano: Sorteggiato il Main Draw. L’Italia lancia la sfida a Coria e Rune

Sorteggiato il tabellone dell’ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS. Il recente successo a Prostejov rende ancora più favorito Federico Coria, n.1 del tabellone, Ma attenzione al baby fenomeno Holger Rune e agli italiani: da seguire Moroni e Brancaccio. Cinque azzurri anche nelle qualificazioni, cui prendono parte due ex n.1 junior.

Un giocatore in gran forma, appena rientrato tra i top-100 ATP, un baby-fenomeno in ascesa, e cinque giocatori italiani. La 15esima edizione dell’ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS (44.820€, terra battuta) contiene tutti gli ingredienti che contribuiscono a rendere attraente e competitivo un ATP Challenger. Il favorito d’obbligo, nonché prima testa di serie, è l’argentino Federico Coria. Il fratello del Mago è numero 103 ATP, ma la vittoria appena raccolta a Prostejov gli permetterà di salire intorno alla 90esima posizione. L’argentino esordirà contro l’azzurro Riccardo Bonadio, anche lui reduce da un buon torneo in Kazakhstan. È curioso il destino di Holger Rune: il giovane danese (già n.1 junior) non era ammesso di diritto nell’entry list originaria, ma la recente vittoria a Biella gli ha permesso di scalare una sessantina di posizioni nel ranking, il che gli permette di essere addirittura numero 2 del tabellone. Rune esordirà contro il taiwanese Tung-Lin Wu, poi al secondo turno avrà un impegno non semplice contro il vincitore del derby del Maghreb tra Malek Jaziri (tunisino) ed Elliot Benchetrit (marocchino di origine francese). Ma veniamo agli italiani: in attesa dell’esito delle qualificazioni, sono cinque gli azzurri in gara. Nessuno di loro fa parte delle teste di serie. Detto di Bonadio (sfortunatissimo, perché troverà subito Coria), impegno complicato anche per il lombardo Andrea Arnaboldi, impegnato contro il francese Tristan Lamasine (n.6 del tabellone).



SCONTRI GENERAZIONALI

Il sorteggio migliore, probabilmente, è capitato alla wild card Luca Vanni, impegnato contro il ceco Jiri Lehecka. In gara anche Gianmarco Moroni, subito impegnato nell’interessante match contro l’italo-croato Viktor Galovic. Il romano è stato ammesso con una wild card, proprio come Raul Brancaccio: il capano sfiderà l’argentino Pedro Cachin. A parte questo, ci sono diversi primi turni interessanti. Su tutti, la sfida generazionale tra Guillermo Garcia Lopez (classe 1983 ed ex n.27 ATP) e il giovane Ulises Blanch, uno degli americani più promettenti, nonché testa di serie numero 3. Da seguire anche la sfida tra l’argentino Facundo Mena e il serbo Pedja Krstin, già protagonista all’ASPRIA Tennis Cup qualche anno fa. Ci sono tutte le premesse per un ottimo torneo, considerato il livello medio dei partecipanti: l’ultimo ammesso di diritto (Galovic) è numero 296 ATP, cut-off vicinissimo a quello originario e decisamente buono per un torneo in programma nella settimana delle qualificazioni di uno Slam (nella fattispecie, Wimbledon). Il main draw scatterà lunedì 21 giugno: da segnalare, nelle vesti di supervisor, la presenza di Ahmed Abdel-Azim, volto piuttosto noto del circuito mondiale nelle vesti di giudice di sedia.

QUALIFICAZIONI: CINQUE ITALIANI PIÙ LUZ E FOREJTEK

Sorteggiato anche il tabellone delle qualificazioni. Nel rispetto delle nuove norme ATP, sono 16 i giocatori che si daranno battaglia per quattro posti nel tabellone principale. Tra loro, cinque italiani. L’attesa è soprattutto per Giulio Zeppieri (n.6 del draw), chiamato a riscattarsi dopo lo sfortunato episodio del Challenger di Roma-Garden di un paio di mesi fa. Dopo l’esordio contro la wild card Francesco Passaro, potrebbe giocarsi il main draw contro il numero 1 del tabellone, il ceco Michael Vrbensky. Il tabellone delle qualificazioni è molto interessante e prevede due match di sicuro interesse, con protagonisti due giovani azzurri. Matteo Berrettini (fratello minore di Matteo, top-10 ATP e finalista al Queen’s), opposto al francese Evan Furness (n.3 del tabellone) e l’ex promessa Stefano Napolitano, classe 1995, che dopo tante difficoltà (anche fisiche) sta cercando di riprendersi e tornare (almeno) ai livelli che qualche anno fa lo avevano portato intorno al numero 150 ATP. Il biellese se la vedrà con il croato Duje Ajdukovic, testa di serie numero 4. Ad accrescere ulteriormente l’interesse delle qualificazioni, va segnalata la presenza di due ex n.1 junior: il brasiliano Orlando Luz (classe 1998, numero 1 nel 2015) e il ceco Jan Forejtek (20 anni compiuti il 10 marzo, miglior junior nel 2019). Il primo turno delle “quali” si giocherà domenica, mentre i quattro qualificati saranno stabiliti nella giornata di lunedì. Fino a venerdì 25 giugno, l’ingresso all’ASPRIA Harbour Club sarà gratuito, anche se limitato al 25% della capienza complessiva nel rispetto delle norme vigenti.

(1) Coria, Federico vs Bonadio, Riccardo

Basic, Mirza vs Kopriva, Vit

Lehecka, Jiri vs (WC) Vanni, Luca

Qualifier vs (5) Elias, Gastao

(4) Mena, Facundo vs Krstin, Pedja

(SE) Guinard, Manuel vs Menendez-Maceiras, Adrian

Grenier, Hugo vs Vatutin, Alexey

Qualifier vs (7) Gabashvili, Teymuraz

(8/WC) Moroni, Gian Marco vs (PR) Galovic, Viktor

Qualifier vs (Alt) Serdarusic, Nino

Lenz, Julian vs Qualifier

Garcia-Lopez, Guillermo vs (3) Blanch, Ulises

(6) Lamasine, Tristan vs Arnaboldi, Andrea

(WC) Brancaccio, Raul vs Cachin, Pedro

Benchetrit, Elliot vs Jaziri, Malek

Wu, Tung-Lin vs (2) Rune, Holger Vitus Nodskov