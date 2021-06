Challenger Milano: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

Challenger Milano – Tabellone Quali- Terra

(1) Vrbensky, Michael vs (WC) Cattaneo, Edoardo Lodovico

(WC) Passaro, Francesco vs (6) Zeppieri, Giulio

(2) Oliveira, Goncalo vs Fatic, Nerman

(Alt) Ejupovic, Elmar vs (7) Forejtek, Jonas

(3) Furness, Evan vs (WC) Berrettini, Jacopo

Sanchez Izquierdo, Nikolas vs (8) Luz, Orlando

(4) Ajdukovic, Duje vs Napolitano, Stefano

(Alt) Fanselow, Sebastian vs (5) Ugo Carabelli, Camilo

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Francesco Passaro vs [6] Giulio Zeppieri

2. [4] Duje Ajdukovic vs Stefano Napolitano (non prima ore: 12:30)

3. [Alt] Elmar Ejupovic vs [7] Jonas Forejtek

Grandstand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Michael Vrbensky vs [WC] Edoardo Lodovico Cattaneo

2. [3] Evan Furness vs [WC] Jacopo Berrettini (non prima ore: 12:30)

3. Nikolas Sanchez Izquierdo vs [8] Orlando Luz

Court 13 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Goncalo Oliveira vs Nerman Fatic

2. [Alt] Sebastian Fanselow vs [5] Camilo Ugo Carabelli