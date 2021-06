ATP Maiorca: Il Main Draw. Due azzurri al via

(1/WC) Medvedev, Daniil vs Bye

Harris, Lloyd vs Moutet, Corentin

Munar, Jaume vs Sandgren, Tennys

Simon, Gilles vs (5) Ruud, Casper

(4) Carreno Busta, Pablo vs Bye

Vesely, Jiri vs Caruso, Salvatore

Thompson, Jordan vs Andujar, Pablo

Qualifier vs (8) Lajovic, Dusan

(7) Humbert, Ugo vs Kecmanovic, Miomir

Qualifier vs Querrey, Sam

Travaglia, Stefano vs Pella, Guido

Bye vs (3/WC) Bautista Agut, Roberto

(6) Khachanov, Karen vs Qualifier

Qualifier vs Lopez, Feliciano

Struff, Jan-Lennard vs Mannarino, Adrian

Bye vs (2/WC) Thiem, Dominic