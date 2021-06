Ivanisevic: “Djokovic è l’unico a poter realizzare un Grande Slam stagionale”

Goran Ivanisevic ha rilasciato una interessante intervista al collega Sasa Ozmo e riportata da Tennis Majors. Tra i molti concetti espressi dal croato spicca la convinzione che Djokovic sia l’unico tennista in grado di completare un Grande Slam stagionale, impresa che manca da Rod Laver (1969). Ecco alcuni passaggi del pensiero di Goran, coach di Novak.

“Affermavo da tempo che sarebbe stato più facile per Novak affrontare Nadal in semifinale piuttosto che in finale. Eravamo a Belgrado quando è uscito il sorteggio del Roland Garros, e lui non era particolarmente contento di vedere Rafa e Roger nella sua metà del tabellone. Sinceramente l’ho preferito così. Rafa non ha mai perso una finale a Parigi, l’approccio e la mentalità per una finale sono sempre molto specifici e Rafa ha 13 titoli a Roland Garros. È una mentalità simile a quella che ha Djokovic agli Australian Open. La loro partita di semifinale è iniziata in modo quasi identico alla finale dello scorso anno, ma questa volta è stato come se Novak avesse fatto un reset quando era sotto 0-5 nel primo set. È quasi riuscito a tornare in quel set e sapevo che avremmo visto una partita molto diversa da lì in avanti. Quello che è successo nel secondo, terzo e quarto set è stato impressionante. Non ho mai visto Rafa così impotente al Roland Garros. Sento che Novak avrebbe potuto vincere il terzo set prima, ma nel complesso il suo tennis è stato perfetto”.

Ecco la chiave del successo contro Nadal: “In primo luogo, Novak era pronto a rimanere su quel campo per 20 ore, se è quello che ci voleva per vincere. Nella finale del 2020 Novak è come se “non si fosse presentato”, ha continuato a cercare di accorciare i punti e con quell’approccio Rafa a Parigi non lo puoi battere. Questa volta, era disposto a correre e correre, era preparato per una battaglia fisicamente estenuante. Credo che Novak è riuscito ad aprirsi il campo molto bene. Si è parlato molto delle condizioni particolari per aver giocare di sera, ma non credo che abbia avuto un grande effetto. A differenza dell’anno scorso, Novak ha affrontato molto meglio il top spin esasperato di Rafa sul suo rovescio, quel colpo non lo ha infastidito così tanto. Inoltre, era molto concentrato quando finiva i punti. Con Rafa, attacchi e attacchi, e poi all’improvviso contrattacca e sei nei guai. Questa volta, Novak ha creduto nei suoi colpi, anche quando li ha sbagliati, ha continuato a spingere e martellare. Rafa non ha potuto fare nulla”.

“Sapevamo che Tsitsipas sarebbe stato estremamente difficile da battere. Voglio dire, sta giocando delle palle fantastiche: è giovane e in forma, un giocatore completo. Il suo servizio è molto buono, si muove in modo fenomenale, il suo diritto è perfetto, ha migliorato molto il suo rovescio e non è timido quando si tratta di attaccare la rete. Personalmente, è il mio preferito tra tutti i giocatori più giovani. Novak era molto motivato. Ha iniziato bene, ottenendo palle break già nel primo game e poi servendo sul 6-5 per passare in vantaggio. Poi ha giocato male alcuni punti, anche nel tiebreak, e nel secondo set si è un po’ spento. Nonostante tutto non ero così preoccupato”.

Sotto di due set, Ivanisevic era ancora estremamente convinto della rimonta del suo assistito: “All’inizio del terzo set Novak ha iniziato a mescolare i colpi e ad aprire bene il campo. Si vedeva di nuovo il desiderio di vincere nei suoi occhi, ha iniziato a colpire la palla in modo più aggressivo. Quando Novak si trasforma così, diventa un giocatore difficile da battere sulla linea di fondocampo, i suoi rivali devono fare più di quanto riescono a sopportare. Ad esempio, Tsitsipas ha spiazzato Novak Djokovic come 10 volte nel secondo set, e non è una cosa che si può fare normalmente contro di lui. Dall’inizio del terzo set in poi, Novak non ha permesso che accadessero cose del genere. Inoltre, ha iniziato a servire e rispondere molto meglio. Tsitsipas si è ritrovano nella “macchina” di Novak. Quando questo accade, è davvero difficile uscirne. Lo si vedeva guardando Stefanos che non aveva più soluzioni – guardava il suo box, suo padre, non sapendo cosa fare, come se stesse dicendo “aiutami”. Ma, a quel punto, non c’era molto da fare perché Novak aveva messo le mani sulla partita”.

Molti hanno criticato la scelta di giocare Belgrado prima di Parigi, ma invece per Ivanisevic è stata una mossa decisiva: “Molte persone dubitavano della decisione di Novak di giocare a Belgrado, dicevano che sabato era troppo tardi per venire a Parigi, ma quello che è successo a Belgrado lo ha aiutato sia come giocatore che come persona. Il supporto dagli spalti a Belgrado ha significato molto per lui, quindi ha portato con sé quell’atmosfera positiva e quell’energia a Parigi“.

In effetti, al momento della premiazione, Djokovic ha urlato “da gladiatore” alla sua gente ‘Ora andiamo a prenderci Parigi!!!’.

Wimbledon arriva tra pochi giorni, dopo un torneo così intenso. Sarà in grado Novak di vincerlo? La risposta di Goran è secca: “Sarà in grado di farcela. Voglio dire, deve farcela. Novak Djokovic conosce i suoi obiettivi. Questo titolo lo renderà solo più motivato. È stato molto tempo fa quando ho detto che Djokovic è l’unico giocatore che può ottenere un Grande Slam dell’anno solare. Se accadrà o no, solo Dio lo sa, ma se qualcuno può farlo, questo è Novak”.

Cosa pensa per i prossimi Championships? Nonostante sia appena rientrato, Goran spera di evitare Federer. “Penso che Roger abbia fatto una mossa intelligente a Parigi. Ha provato il suo corpo, ha giocato per trovare un po’ di forma e ottenere esattamente quello che voleva: tre partite all’attivo, e poi non voleva rischiare di infortunarsi. Wimbledon è il suo obiettivo numero uno. Ad essere onesti, non vorrei vederlo dalla nostra parte del sorteggio. Per quanto riguarda gli altri, oggi direi Nadal, Tsitsipas, Zverev, Medvedev. Ci sono poi giocatori pericolosi con grandi servizi come Raonic, Opelka, Isner. Anche Cilic, che non sarà testa di serie, ma che ha appena vinto un titolo a Stoccarda, sarebbe meglio evitarlo. Ha fatto finale a Londra, sa giocare bene su erba. Dato che non abbiamo giocato sull’erba l’anno scorso, penso che siamo tutti ansiosi di tornarci. Mi aspetto un torneo divertente. Novak sarà il favorito, ma non sarà facile vincere”.

Questo il pensiero di Ivanisevic. Abbiamo ancora negli occhi il ricordo del 2016, quando Novak dopo aver finalmente trionfato a Parigi si spense. Non solo perse malamente a Wimbledon, ma entrò nella fase più cupa, dura e difficile della sua carriera. Soffrì un infortunio, ma anche un crollo mentale dopo aver tirato al massimo per tanto tempo, fu decisivo. Quest’anno la condizione sembra però diversa. Novak ha giocato assai di meno, sembra totalmente integro, con la chance reale di confermarsi campione a Wimbledon mettere un altro mattone verso l’impresa leggendaria. Molti vorranno detronizzarlo. Ci aspetta una quindicina londinese fantastica…

Marco Mazzoni