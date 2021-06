WTA Birmingham: Camila Giorgi batte Giulia Gatto Monticone ed accede al secondo turno

Camila Giorgi ha sconfitto Giulia Gatto-Monticone nel primo turno del torneo WTA 250 di Birmingham.

Nel match che chiude il programma odierno la 29enne di Macerata, n.76 del ranking, ha sconfitto la 33enne torinese, n.174 WTA, promossa dalle qualificazioni con il risultato di 63 60.

Al secondo turno Camila sfiderà Jones [WC]o Vekic [3].

La Giorgi è partita subito bene portandosi sul 4 a 0, prima di perdere un servizio nel quinto gioco e chiuder però senza troppi patemi la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set Camila non concedeva praticamente null’avversaria (solo due palle break concesse nel secondo gioco) chiudendo la partita per 6 a 0.