ATP Queen’s: Il Tabellone Principale. Berrettini n.1, Sinner n.3, Sonego e Fognini teste di serie n.7 e 8

ATP Queen’s – Il Tabellone Principale – erba

(1) Berrettini, Matteo vs Travaglia, Stefano

Paire, Benoit vs (WC) Murray, Andy

(WC) Broady, Liam vs Mannarino, Adrian

Popyrin, Alexei vs (6) Evans, Daniel

(4) de Minaur, Alex vs Djere, Laslo

Opelka, Reilly vs Millman, John

Cilic, Marin vs Qualifier

(PR) Lu, Yen-Hsun vs (8) Fognini, Fabio

(5) Karatsev, Aslan vs Qualifier

Norrie, Cameron vs Ramos-Vinolas, Albert

Bublik, Alexander vs Chardy, Jeremy

(WC) Draper, Jack vs (3) Sinner, Jannik

(7) Sonego, Lorenzo vs Qualifier

Bedene, Aljaz vs Tiafoe, Frances

Lopez, Feliciano vs Krajinovic, Filip

Qualifier vs (2) Shapovalov, Denis