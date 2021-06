Dal Roland Garros: Parlano Matteo Berrettini e Novak Djokovic (con il video della partita)

Matteo Berrettini : “Penso che non sia stata bella l’uscita del pubblico, ma è una cosa più grande di noi e, dunque, possiamo solo sperare che questo momento passi in fretta. E’ stata dura per me fermarmi, perché stavo decisamente bene e stavo vivendo un momento favorevole della partita.

Abbiamo giocato un primo set di intensità altissima 52 minuti per appena nove game. Ho avuto tre palle break e su una ho fatto un errore abbastanza grave. Credo conti anche l’esperienza: se avessi giocato lo stesso suo numero di quarti di finale Slam il primo set l’avrei vinto io e forse le cose sarebbero andate diversamente. Nel secondo ha giocato meglio di me, poco da dire. Poi a partire dal terzo set sono cresciuto, mi è sembrato più umano, ma la sua grande forza è che ti costringe ad alzare sempre di più il livello.

Quella pausa forzata ha fatto male al mio tennis, mi ha bloccato le gambe, quando abbiamo ripreso le avevo di marmo. Posso dire che è stato un peccato, qualcosa che non mi è piaciuto, anche se dettato da motivazioni che vanno al di sopra di noi. Possiamo sperare che il peggio sia alle spalle e che il Covid-19, con tutte le sue problematiche, possa essere superato il prima possibile.

Sono molto orgoglioso del mio torneo e della mia squadra, ma non voglio fermarmi proprio ora. Sono ancora giovane e questo è solo il mio secondo quarto di finale in un torneo dello Slam. Ho passato tanti momenti difficili per essere qua e voglio raggiungere risultati ancora più importanti di quelli ottenuti fino ad ora“.

Novak Djokovic : “Le condizioni sono state molto particolari questa sera prima con il pubblico sugli spalti e poi un attimo dopo ci siamo ritrovati da soli in questo grande stadio vuoto, tutto è cambiato in fretta. Anche perché l’energia che ti dà il pubblico è speciale.

A dire il vero non mi ha dato fastidio lasciare il campo perché avevo bisogno di una piccola pausa per riorganizzarmi. Purtroppo è un peccato per il torneo e per il pubblico avere il coprifuoco, ma lo sapevamo prima dell’inizio del match.

Fino all’ultimo colpo è stato davvero un match molto complicato per entrambi. Per quanto mi riguarda posso dire di aver sfruttato bene il mio servizio, è stato davvero efficace. Questa sera è stata davvero una grande battaglia. Contro giocatori come Berrettini, che serve così bene, con tanta potenza e velocità di palla, è sempre difficile mantenere la concentrazione necessaria, il livello e l’intensità. Però penso di esserci riuscito bene, anche se credo che avrei dovuto chiudere il match quando ne avevo la possibilità nel tie-break del terzo set. In fin dei conti però sono molto contento per come è andata”.

