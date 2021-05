Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. La prima volta di Daniil Medvedev. Bene Serena. Out la Andreescu

Fatta eccezione per l’ impresa di Lorenzo Musetti (ATP 76) contro David Goffin (13), sconfitto per 6-0 7-5 7-6 (7/3), non ci sono state particolari sorprese in campo maschile nella seconda giornata del Roland Garros. Il giocatore più quotato impegnato, vale a dire Daniil Medvedev (2), non ha avuto alcun problema a passare il primo turno a Parigi per la prima volta in carriera, superando con il punteggio di 6-3 6-3 7-5 il kazako Alexander Bublik (37). A rischiare l’eliminazione è invece stato il giovane Jannik Sinner (19), che ha però fatto sua la battaglia contro Pierre-Hugues Herbert (85) per 6-1 4-6 6-7 (4/7) 7-5 6-4.

In campo femminile Bianca Andreescu (WTA 7) è inciampata su Tamara Zidansek (85), vittoriosa in tre combattutissimi set per 6-7 (1/7) 7-6 (7/2) 9-7. Garbine Muguruza (13) ha invece subito una pesante eliminazione contro Marta Kostyuk (81), impostasi per 6-1 6-4. Avanti le altre top-10 scese in campo: la campionessa in carica Iga Swiatek (9) ha battuto 6-0 7-5 Kaja Juvan (101), mentre Serena Williams (8) ha inflitto un 7-6 (8/6) 6-2 a Irina Camelia-Begu (74).

Roland Garros – 1° Turno

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

Kaja Juvan vs Iga Swiatek



GS Roland Garros Kaja Juvan Kaja Juvan 0 5 Iga Swiatek [8] Iga Swiatek [8] 6 7 Vincitore: Iga Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Kaja Juvan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Kaja Juvan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Kaja Juvan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Kaja Juvan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Kaja Juvan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Kaja Juvan 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Kaja Juvan 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 Kaja Juvan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Kaja Juvan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Alexander Bublik vs Daniil Medvedev



GS Roland Garros Alexander Bublik Alexander Bublik 3 3 5 Daniil Medvedev [2] Daniil Medvedev [2] 6 6 7 Vincitore: Daniil Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Daniil Medvedev 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Alexander Bublik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Daniil Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Alexander Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Daniil Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Alexander Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Daniil Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Alexander Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Daniil Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Alexander Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Daniil Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Alexander Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Daniil Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Alexander Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Daniil Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Alexander Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Daniil Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 1-4 Alexander Bublik 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Daniil Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Alexander Bublik 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Daniil Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Alexander Bublik 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Daniil Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Alexander Bublik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Daniil Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Alexander Bublik 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Daniil Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Alexander Bublik 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Daniil Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Alexander Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Denis Istomin vs Roger Federer (non prima delle ore 16)



GS Roland Garros Denis Istomin Denis Istomin 2 4 3 Roger Federer [8] Roger Federer [8] 6 6 6 Vincitore: Roger Federer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Denis Istomin 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Roger Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Denis Istomin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Roger Federer 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Denis Istomin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Roger Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Denis Istomin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Roger Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Denis Istomin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Roger Federer 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Denis Istomin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Roger Federer 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Denis Istomin 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Roger Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Denis Istomin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Roger Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Denis Istomin 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Roger Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Denis Istomin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Roger Federer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Denis Istomin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Roger Federer 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Denis Istomin 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Roger Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Denis Istomin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Roger Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Denis Istomin 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Serena Williams vs Irina-Camelia Begu (non prima delle ore 21)



GS Roland Garros Serena Williams [7] Serena Williams [7] 7 6 Irina-Camelia Begu Irina-Camelia Begu 6 2 Vincitore: Serena Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Serena Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Serena Williams 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Serena Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Serena Williams 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 6-6 Serena Williams 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Serena Williams 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Serena Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Serena Williams 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Serena Williams 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Serena Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Jannik Sinner vs Pierre-Hugues Herbert



GS Roland Garros Jannik Sinner [18] Jannik Sinner [18] 6 4 6 7 6 Pierre-Hugues Herbert Pierre-Hugues Herbert 1 6 7 5 4 Vincitore: Jannik Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Pierre-Hugues Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Jannik Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Jannik Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Pierre-Hugues Herbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Jannik Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Pierre-Hugues Herbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Pierre-Hugues Herbert 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Pierre-Hugues Herbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Jannik Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Pierre-Hugues Herbert 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Jannik Sinner 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Jannik Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Pierre-Hugues Herbert 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Pierre-Hugues Herbert 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Pierre-Hugues Herbert 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Laura Siegemund vs Caroline Garcia



GS Roland Garros Laura Siegemund Laura Siegemund 3 1 Caroline Garcia Caroline Garcia 6 6 Vincitore: Caroline Garcia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Caroline Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Caroline Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Sofia Kenin vs Jelena Ostapenko



GS Roland Garros Sofia Kenin [4] Sofia Kenin [4] 6 4 6 Jelena Ostapenko Jelena Ostapenko 4 6 3 Vincitore: Sofia Kenin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Jo-Wilfried Tsonga vs Yoshihito Nishioka



GS Roland Garros Jo-Wilfried Tsonga Jo-Wilfried Tsonga 4 2 6 6 Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 6 6 3 7 Vincitore: Yoshihito Nishioka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Jo-Wilfried Tsonga 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Jo-Wilfried Tsonga 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Jo-Wilfried Tsonga 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Jo-Wilfried Tsonga 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Yoshihito Nishioka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Jo-Wilfried Tsonga 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Jo-Wilfried Tsonga 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Jo-Wilfried Tsonga 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Yoshihito Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Jo-Wilfried Tsonga 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Jo-Wilfried Tsonga 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Yoshihito Nishioka 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Jo-Wilfried Tsonga 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Jo-Wilfried Tsonga 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Jo-Wilfried Tsonga 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Jo-Wilfried Tsonga 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Yoshihito Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Jo-Wilfried Tsonga 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Yoshihito Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Jo-Wilfried Tsonga 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Jo-Wilfried Tsonga 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Jo-Wilfried Tsonga 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Yoshihito Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Jo-Wilfried Tsonga 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Yoshihito Nishioka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Jo-Wilfried Tsonga 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Yoshihito Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Jo-Wilfried Tsonga 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Alizé Cornet vs Harmony Tan



GS Roland Garros Alizé Cornet Alizé Cornet 4 4 Harmony Tan Harmony Tan 6 6 Vincitore: Harmony Tan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Alizé Cornet 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Harmony Tan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Alizé Cornet 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Harmony Tan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Alizé Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Harmony Tan 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Alizé Cornet 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 Harmony Tan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Alizé Cornet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Harmony Tan 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Alizé Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Harmony Tan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Alizé Cornet 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Harmony Tan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Alizé Cornet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Harmony Tan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Alizé Cornet 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Harmony Tan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Alizé Cornet 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Harmony Tan 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Casper Ruud vs Benoit Paire



GS Roland Garros Casper Ruud [15] Casper Ruud [15] 5 6 6 7 Benoit Paire Benoit Paire 7 2 1 6 Vincitore: Casper Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Casper Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Benoit Paire 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Casper Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Benoit Paire 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Casper Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Benoit Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Casper Ruud 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Benoit Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Casper Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Benoit Paire 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Casper Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Benoit Paire 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Benoit Paire 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Benoit Paire 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Casper Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Benoit Paire 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Casper Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Benoit Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Casper Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Benoit Paire 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Casper Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Benoit Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Casper Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Benoit Paire 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Casper Ruud 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Benoit Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Casper Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Benoit Paire 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Casper Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Benoit Paire 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Casper Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Benoit Paire 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Casper Ruud 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Benoit Paire 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Benoit Paire 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Casper Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Marin Cilic vs Arthur Rinderknech



GS Roland Garros Marin Cilic Marin Cilic 7 6 6 Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 6 1 2 Vincitore: Marin Cilic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Arthur Rinderknech 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Marin Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Arthur Rinderknech 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Marin Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Arthur Rinderknech 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Marin Cilic 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Arthur Rinderknech 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Marin Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Arthur Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Marin Cilic 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Arthur Rinderknech 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Marin Cilic 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Arthur Rinderknech 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Marin Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Arthur Rinderknech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Arthur Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Marin Cilic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Arthur Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Marin Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Arthur Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Marin Cilic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Arthur Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Marin Cilic 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Arthur Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Marin Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Arthur Rinderknech 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Marin Cilic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Garbiñe Muguruza vs Marta Kostyuk



GS Roland Garros Garbiñe Muguruza [12] Garbiñe Muguruza [12] 1 4 Marta Kostyuk Marta Kostyuk 6 6 Vincitore: Marta Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Garbiñe Muguruza 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Garbiñe Muguruza 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Garbiñe Muguruza 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Garbiñe Muguruza 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Garbiñe Muguruza 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Garbiñe Muguruza 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Garbiñe Muguruza 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Garbiñe Muguruza 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 14 – Ore: 11:00

Sam Querrey vs John Isner



GS Roland Garros Sam Querrey Sam Querrey 6 3 4 John Isner [31] John Isner [31] 7 6 6 Vincitore: John Isner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 John Isner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Sam Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 John Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Sam Querrey 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 John Isner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Sam Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 John Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Sam Querrey 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 John Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Sam Querrey 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 John Isner 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Sam Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 John Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Sam Querrey 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 John Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Sam Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 John Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Sam Querrey 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 John Isner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 John Isner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Sam Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 John Isner 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Sam Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 John Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Sam Querrey 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 John Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Sam Querrey 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 John Isner 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Sam Querrey 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 John Isner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Sam Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Bianca Andreescu vs Tamara Zidansek



GS Roland Garros Bianca Andreescu [6] Bianca Andreescu [6] 7 6 7 Tamara Zidansek Tamara Zidansek 6 7 9 Vincitore: Tamara Zidansek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-9 Bianca Andreescu 0-15 15-15 15-30 15-40 7-8 → 7-9 Tamara Zidansek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 7-7 → 7-8 Risultato 6-7 → 7-7 Tiebreak 0-0* 0-15* 0-30* 0-40* 15-40* 6-6 → 6-7 Bianca Andreescu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Tamara Zidansek 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Bianca Andreescu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Tamara Zidansek 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Bianca Andreescu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Tamara Zidansek 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Bianca Andreescu 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Tamara Zidansek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Bianca Andreescu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Tamara Zidansek 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Bianca Andreescu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Tamara Zidansek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 Tamara Zidansek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 6-6 Bianca Andreescu 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 Tamara Zidansek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Bianca Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Tamara Zidansek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Bianca Andreescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Tamara Zidansek 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Bianca Andreescu 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Tamara Zidansek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Bianca Andreescu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Tamara Zidansek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Bianca Andreescu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 Bianca Andreescu 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Tamara Zidansek 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Bianca Andreescu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Tamara Zidansek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Bianca Andreescu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Tamara Zidansek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Bianca Andreescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Tamara Zidansek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Bianca Andreescu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 3-1 Tamara Zidansek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Bianca Andreescu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Tamara Zidansek 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Nadia Podoroska vs Belinda Bencic



GS Roland Garros Nadia Podoroska Nadia Podoroska 0 3 Belinda Bencic [10] Belinda Bencic [10] 6 6 Vincitore: Belinda Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Nadia Podoroska 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Belinda Bencic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Nadia Podoroska 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Nadia Podoroska 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Belinda Bencic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Nadia Podoroska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Nadia Podoroska 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Nadia Podoroska 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Nadia Podoroska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Lorenzo Musetti vs David Goffin (non prima delle ore 17)



GS Roland Garros Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 6 7 7 David Goffin [13] David Goffin [13] 0 5 6 Vincitore: Lorenzo Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 Lorenzo Musetti 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 David Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 David Goffin 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 David Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Lorenzo Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 David Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 David Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 David Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 David Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 David Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 David Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 David Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 David Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 David Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 6-0 David Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 David Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 David Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 7 – Ore: 11:00

Steve Johnson vs Frances Tiafoe



GS Roland Garros Steve Johnson Steve Johnson 6 3 6 6 6 Frances Tiafoe Frances Tiafoe 7 6 4 2 1 Vincitore: Steve Johnson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-1 Steve Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Frances Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 Steve Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Frances Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Steve Johnson 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Frances Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Steve Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 Frances Tiafoe 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Steve Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Frances Tiafoe 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Steve Johnson 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Frances Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Steve Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Frances Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Steve Johnson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Frances Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Steve Johnson 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 Frances Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Steve Johnson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Frances Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Steve Johnson 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Frances Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Steve Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Frances Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Steve Johnson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Frances Tiafoe 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Steve Johnson 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Frances Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Steve Johnson 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Frances Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Steve Johnson 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Frances Tiafoe 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Steve Johnson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Frances Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Frances Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Steve Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Frances Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Steve Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Frances Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Steve Johnson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Frances Tiafoe 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Steve Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Frances Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Steve Johnson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Frances Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Steve Johnson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Storm Sanders vs Elise Mertens



GS Roland Garros Storm Sanders Storm Sanders 4 1 Elise Mertens [14] Elise Mertens [14] 6 6 Vincitore: Elise Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Storm Sanders 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Storm Sanders 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 1-3 Storm Sanders 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Storm Sanders 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Storm Sanders 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Storm Sanders 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Storm Sanders 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Storm Sanders 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Storm Sanders 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Kamil Majchrzak vs Arthur Cazaux



GS Roland Garros Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 6 2 6 6 Arthur Cazaux Arthur Cazaux 4 6 4 4 Vincitore: Kamil Majchrzak Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 Kamil Majchrzak 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Arthur Cazaux 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Kamil Majchrzak 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Arthur Cazaux 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Kamil Majchrzak 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Arthur Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Kamil Majchrzak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Arthur Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Kamil Majchrzak 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Arthur Cazaux 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Kamil Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Arthur Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Kamil Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Arthur Cazaux 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Kamil Majchrzak 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Arthur Cazaux 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Kamil Majchrzak 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Arthur Cazaux 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Kamil Majchrzak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Arthur Cazaux 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Kamil Majchrzak 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Arthur Cazaux 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Kamil Majchrzak 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Arthur Cazaux 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Kamil Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Arthur Cazaux 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Kamil Majchrzak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Arthur Cazaux 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Kamil Majchrzak 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Arthur Cazaux 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Kamil Majchrzak 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Arthur Cazaux 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Kamil Majchrzak 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Arthur Cazaux 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Kamil Majchrzak 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Arthur Cazaux 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Kamil Majchrzak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Arthur Cazaux 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Camila Giorgi vs Petra Martic



GS Roland Garros Camila Giorgi Camila Giorgi 6 6 6 Petra Martic [22] Petra Martic [22] 2 7 4 Vincitore: Camila Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Petra Martic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Petra Martic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Petra Martic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Camila Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Petra Martic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 Camila Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Petra Martic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Petra Martic 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Camila Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Petra Martic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Petra Martic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Camila Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Petra Martic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Petra Martic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Petra Martic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Petra Martic 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Camila Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Petra Martic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Camila Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Petra Martic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 6 – Ore: 11:00

Kiki Bertens vs Polona Hercog



GS Roland Garros Kiki Bertens [16] Kiki Bertens [16] 1 6 4 Polona Hercog Polona Hercog 6 3 6 Vincitore: Polona Hercog Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Polona Hercog 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Kiki Bertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Polona Hercog 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Kiki Bertens 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 Polona Hercog 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Kiki Bertens 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Polona Hercog 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Kiki Bertens 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Polona Hercog 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Kiki Bertens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Polona Hercog 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Kiki Bertens 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Polona Hercog 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Kiki Bertens 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Polona Hercog 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Kiki Bertens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Polona Hercog 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Kiki Bertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Polona Hercog 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Kiki Bertens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Polona Hercog 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-5 → 1-5 Kiki Bertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Polona Hercog 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Kiki Bertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Polona Hercog 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Kiki Bertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Cameron Norrie vs Bjorn Fratangelo



GS Roland Garros Cameron Norrie Cameron Norrie 7 7 6 Bjorn Fratangelo Bjorn Fratangelo 5 6 2 Vincitore: Cameron Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Cameron Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Bjorn Fratangelo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Cameron Norrie 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Bjorn Fratangelo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Cameron Norrie 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Bjorn Fratangelo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Cameron Norrie 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Bjorn Fratangelo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 Bjorn Fratangelo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Cameron Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Bjorn Fratangelo 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Cameron Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Bjorn Fratangelo 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Cameron Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Bjorn Fratangelo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Cameron Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Bjorn Fratangelo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Cameron Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Bjorn Fratangelo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Cameron Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Bjorn Fratangelo 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Cameron Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Bjorn Fratangelo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Cameron Norrie 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Bjorn Fratangelo 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Cameron Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Bjorn Fratangelo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Cameron Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Bjorn Fratangelo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Cameron Norrie 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Bjorn Fratangelo 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Cameron Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Johanna Konta vs Sorana Cirstea



GS Roland Garros Johanna Konta [19] Johanna Konta [19] 6 2 Sorana Cirstea Sorana Cirstea 7 6 Vincitore: Sorana Cirstea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Johanna Konta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 Johanna Konta 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Johanna Konta 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Johanna Konta 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Johanna Konta 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Johanna Konta 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Johanna Konta 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Johanna Konta 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Johanna Konta 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Sorana Cirstea 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Johanna Konta 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Sorana Cirstea 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Mathias Bourgue vs Dominik Koepfer



GS Roland Garros Mathias Bourgue Mathias Bourgue 3 3 4 Dominik Koepfer Dominik Koepfer 6 6 6 Vincitore: Dominik Koepfer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Dominik Koepfer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Mathias Bourgue 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Dominik Koepfer 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Mathias Bourgue 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Dominik Koepfer 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Mathias Bourgue 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Dominik Koepfer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Mathias Bourgue 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Dominik Koepfer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Mathias Bourgue 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Dominik Koepfer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Mathias Bourgue 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Dominik Koepfer 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Mathias Bourgue 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Dominik Koepfer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Mathias Bourgue 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Dominik Koepfer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Mathias Bourgue 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Dominik Koepfer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Mathias Bourgue 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Dominik Koepfer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Mathias Bourgue 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Dominik Koepfer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Mathias Bourgue 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Dominik Koepfer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Mathias Bourgue 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Dominik Koepfer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Mathias Bourgue 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 4 – Ore: 11:00

Francisco Cerundolo vs Thiago Monteiro



GS Roland Garros Francisco Cerundolo Francisco Cerundolo 3 4 3 Thiago Monteiro Thiago Monteiro 6 6 6 Vincitore: Thiago Monteiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Francisco Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Thiago Monteiro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Francisco Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Thiago Monteiro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Thiago Monteiro 15-0 30-0 40-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Francisco Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Thiago Monteiro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Thiago Monteiro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Thiago Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Thiago Monteiro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Thiago Monteiro 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Francisco Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Thiago Monteiro 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Francisco Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Thiago Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Francisco Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Thiago Monteiro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Thiago Monteiro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Thiago Monteiro 0-15 15-15 30-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Thiago Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Hailey Baptiste vs Anna Blinkova



GS Roland Garros Hailey Baptiste Hailey Baptiste 6 6 Anna Blinkova Anna Blinkova 1 4 Vincitore: Hailey Baptiste Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Anna Blinkova 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Hailey Baptiste 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Anna Blinkova 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Sebastian Korda vs Pedro Martinez



GS Roland Garros Sebastian Korda Sebastian Korda 4 2 2 Pedro Martinez Pedro Martinez 6 6 6 Vincitore: Pedro Martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Pedro Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Pedro Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Sebastian Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Pedro Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Sebastian Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Sebastian Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Pedro Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Sebastian Korda 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Pedro Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Pedro Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Sebastian Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Sebastian Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Pedro Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Sebastian Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Pedro Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Sebastian Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Sebastian Korda 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Pedro Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Sebastian Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Sebastian Korda 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Lara Arruabarrena vs Varvara Gracheva



GS Roland Garros Lara Arruabarrena Lara Arruabarrena 2 3 Varvara Gracheva Varvara Gracheva 6 6 Vincitore: Varvara Gracheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Lara Arruabarrena 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Lara Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Varvara Gracheva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Lara Arruabarrena 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Lara Arruabarrena 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Lara Arruabarrena 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Lara Arruabarrena 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Lara Arruabarrena 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Lara Arruabarrena 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Varvara Gracheva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 5 – Ore: 11:00

Maximilian Marterer vs Filip Krajinovic



GS Roland Garros Maximilian Marterer Maximilian Marterer 4 1 6 Filip Krajinovic Filip Krajinovic 6 6 7 Vincitore: Filip Krajinovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Maximilian Marterer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Filip Krajinovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Maximilian Marterer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Filip Krajinovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Maximilian Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Filip Krajinovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Maximilian Marterer 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Filip Krajinovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Maximilian Marterer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Filip Krajinovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Maximilian Marterer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Filip Krajinovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Maximilian Marterer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Filip Krajinovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Maximilian Marterer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Filip Krajinovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Maximilian Marterer 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Filip Krajinovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Maximilian Marterer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Filip Krajinovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Maximilian Marterer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Filip Krajinovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Maximilian Marterer 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Filip Krajinovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Maximilian Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Filip Krajinovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Maximilian Marterer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Filip Krajinovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Maximilian Marterer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Tommy Paul vs Christopher O’connell



GS Roland Garros Tommy Paul Tommy Paul 6 6 4 4 10 Christopher O'connell Christopher O'connell 2 4 6 6 8 Vincitore: Tommy Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 10-8 Tommy Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 9-8 → 10-8 Christopher O'connell 0-15 15-15 15-30 15-40 8-8 → 9-8 Tommy Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 7-8 → 8-8 Christopher O'connell 15-0 30-0 40-0 7-7 → 7-8 Risultato 6-7 → 7-7 Tiebreak 0-0* 0-15* 0-30* 0-40* 15-40* 30-40* 6-6 → 6-7 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Christopher O'connell 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Christopher O'connell 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Tommy Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Christopher O'connell 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Tommy Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Christopher O'connell 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Tommy Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Christopher O'connell 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Tommy Paul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Christopher O'connell 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 Tommy Paul 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Christopher O'connell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Christopher O'connell 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Tommy Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Christopher O'connell 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Tommy Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Christopher O'connell 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Tommy Paul 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Christopher O'connell 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Tommy Paul 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Christopher O'connell 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Tommy Paul 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Christopher O'connell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Tommy Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Christopher O'connell 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Tommy Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Christopher O'connell 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Tommy Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Christopher O'connell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Christopher O'connell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Christopher O'connell 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Tommy Paul 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Christopher O'connell 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Tommy Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Christopher O'connell 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Tommy Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Christopher O'connell 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Christopher O'connell 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 Tommy Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Christopher O'connell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Christopher O'connell 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Tommy Paul 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Christopher O'connell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Alison Van uytvanck vs Martina Trevisan



GS Roland Garros Alison Van uytvanck Alison Van uytvanck 5 6 4 Martina Trevisan Martina Trevisan 7 4 6 Vincitore: Martina Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Alison Van uytvanck 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Alison Van uytvanck 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Alison Van uytvanck 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Alison Van uytvanck 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Alison Van uytvanck 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Alison Van uytvanck 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Alison Van uytvanck 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Alison Van uytvanck 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Alison Van uytvanck 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Alison Van uytvanck 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Alison Van uytvanck 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Alison Van uytvanck 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Alison Van uytvanck 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Alison Van uytvanck 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Alison Van uytvanck 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Alison Van uytvanck 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Tereza Martincova vs Ivana Jorovic



GS Roland Garros Tereza Martincova Tereza Martincova 6 7 Ivana Jorovic Ivana Jorovic 3 6 Vincitore: Tereza Martincova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 Tereza Martincova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Ivana Jorovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Tereza Martincova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Ivana Jorovic 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Tereza Martincova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Ivana Jorovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Tereza Martincova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Ivana Jorovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Tereza Martincova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Ivana Jorovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Tereza Martincova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Ivana Jorovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Tereza Martincova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Ivana Jorovic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 Tereza Martincova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Ivana Jorovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Tereza Martincova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Ivana Jorovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Tereza Martincova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Ivana Jorovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Tereza Martincova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 8 – Ore: 11:00

Gianluca Mager vs John Millman



GS Roland Garros Gianluca Mager Gianluca Mager 6 3 6 7 Peter Gojowczyk Peter Gojowczyk 2 6 4 5 Vincitore: Gianluca Mager Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 Peter Gojowczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Gianluca Mager 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Peter Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Gianluca Mager 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Peter Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Gianluca Mager 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Peter Gojowczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Gianluca Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Peter Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Gianluca Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Peter Gojowczyk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Gianluca Mager 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Peter Gojowczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Gianluca Mager 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Peter Gojowczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Gianluca Mager 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Peter Gojowczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Gianluca Mager 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Peter Gojowczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Gianluca Mager 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Peter Gojowczyk 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Gianluca Mager 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Peter Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Gianluca Mager 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Peter Gojowczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Gianluca Mager 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Peter Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Gianluca Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Peter Gojowczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Gianluca Mager 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Peter Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Gianluca Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Peter Gojowczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Gianluca Mager 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Peter Gojowczyk 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2

Jaume Munar vs Jordan Thompson



GS Roland Garros Jaume Munar Jaume Munar 6 6 7 6 Jordan Thompson Jordan Thompson 7 1 6 4 Vincitore: Jaume Munar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 Jordan Thompson 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 Jaume Munar 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Jordan Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Jaume Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Jordan Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Jaume Munar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Jordan Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Jaume Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Jordan Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jaume Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Jaume Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Jordan Thompson 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Jaume Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Jordan Thompson 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Jaume Munar 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Jordan Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Jaume Munar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Jordan Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Jaume Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Jordan Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Jaume Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Jordan Thompson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Jaume Munar 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Jordan Thompson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Jaume Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Jordan Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Jaume Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Jordan Thompson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Jaume Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Jaume Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Jordan Thompson 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Jaume Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Jordan Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Jaume Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Jordan Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Jaume Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Jordan Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Jaume Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Jordan Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Jaume Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Jordan Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Daria Kasatkina vs Misaki Doi



GS Roland Garros Daria Kasatkina Daria Kasatkina 6 5 6 Misaki Doi Misaki Doi 3 7 3 Vincitore: Daria Kasatkina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Misaki Doi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Misaki Doi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Misaki Doi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Misaki Doi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Misaki Doi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Misaki Doi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Misaki Doi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Misaki Doi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 Misaki Doi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Misaki Doi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Misaki Doi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 Misaki Doi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Misaki Doi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Misaki Doi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Misaki Doi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Saisai Zheng vs Sara Sorribes tormo



GS Roland Garros Saisai Zheng Saisai Zheng 4 6 6 Sara Sorribes tormo Sara Sorribes tormo 6 4 4 Vincitore: Saisai Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Saisai Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Sara Sorribes tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Saisai Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Sara Sorribes tormo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Saisai Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Sara Sorribes tormo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Saisai Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Sara Sorribes tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Saisai Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Sara Sorribes tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Saisai Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Sara Sorribes tormo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Saisai Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Sara Sorribes tormo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Saisai Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Sara Sorribes tormo 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Saisai Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Sara Sorribes tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Saisai Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Sara Sorribes tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Saisai Zheng 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Sara Sorribes tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 Saisai Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Sara Sorribes tormo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Saisai Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Sara Sorribes tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Saisai Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Sara Sorribes tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Saisai Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Sara Sorribes tormo 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 9 – Ore: 11:00

Kaia Kanepi vs Marketa Vondrousova



GS Roland Garros Kaia Kanepi Kaia Kanepi 6 3 0 Marketa Vondrousova [20] Marketa Vondrousova [20] 4 6 6 Vincitore: Marketa Vondrousova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Kaia Kanepi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-5 → 0-6 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 Kaia Kanepi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Kaia Kanepi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Kaia Kanepi 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Kaia Kanepi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Marketa Vondrousova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Kaia Kanepi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Kaia Kanepi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Kaia Kanepi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Kaia Kanepi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Kaia Kanepi 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Kaia Kanepi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Marketa Vondrousova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 1-3 Kaia Kanepi 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Kaia Kanepi 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Heather Watson vs Zarina Diyas



GS Roland Garros Heather Watson Heather Watson 4 5 Zarina Diyas Zarina Diyas 6 7 Vincitore: Zarina Diyas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Heather Watson 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 Zarina Diyas 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Heather Watson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Zarina Diyas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Heather Watson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Zarina Diyas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Heather Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Zarina Diyas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Heather Watson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Zarina Diyas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Heather Watson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Zarina Diyas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Heather Watson 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Zarina Diyas 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Heather Watson 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Zarina Diyas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Heather Watson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Zarina Diyas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Heather Watson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Zarina Diyas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Heather Watson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Zarina Diyas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Nikoloz Basilashvili vs Dusan Lajovic



GS Roland Garros Nikoloz Basilashvili [28] Nikoloz Basilashvili [28] 6 6 0 6 Dusan Lajovic Dusan Lajovic 4 3 6 2 Vincitore: Nikoloz Basilashvili Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 Dusan Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Nikoloz Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Dusan Lajovic 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Nikoloz Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Dusan Lajovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Nikoloz Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Dusan Lajovic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Nikoloz Basilashvili 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Dusan Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 0-6 Nikoloz Basilashvili 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 Dusan Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Nikoloz Basilashvili 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Dusan Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Nikoloz Basilashvili 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Dusan Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Nikoloz Basilashvili 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Dusan Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Nikoloz Basilashvili 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Dusan Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Nikoloz Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Dusan Lajovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Nikoloz Basilashvili 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Dusan Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Nikoloz Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Dusan Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Nikoloz Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Dusan Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Nikoloz Basilashvili 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Dusan Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Nikoloz Basilashvili 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Dusan Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Nikoloz Basilashvili 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Dusan Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Taylor Fritz vs Joao Sousa



GS Roland Garros Taylor Fritz [30] Taylor Fritz [30] 6 6 6 Joao Sousa Joao Sousa 4 2 4 Vincitore: Taylor Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Joao Sousa 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Taylor Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Joao Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Taylor Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Joao Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Taylor Fritz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Joao Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Taylor Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Joao Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Taylor Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Joao Sousa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Taylor Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Joao Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Taylor Fritz 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Joao Sousa 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Taylor Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Joao Sousa 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Taylor Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Joao Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Taylor Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Joao Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Taylor Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Joao Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Taylor Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Joao Sousa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Taylor Fritz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Joao Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Taylor Fritz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 12 – Ore: 11:00

Madison Brengle vs Maria Camila Osorio serrano



GS Roland Garros Madison Brengle Madison Brengle 7 6 Maria Camila Osorio serrano Maria Camila Osorio serrano 5 4 Vincitore: Madison Brengle Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Madison Brengle 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Maria Camila Osorio serrano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Madison Brengle 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Maria Camila Osorio serrano 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Madison Brengle 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Maria Camila Osorio serrano 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Madison Brengle 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Maria Camila Osorio serrano 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Madison Brengle 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Maria Camila Osorio serrano 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Madison Brengle 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 Maria Camila Osorio serrano 0-15 15-15 15-30 30-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Madison Brengle 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Maria Camila Osorio serrano 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Madison Brengle 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Maria Camila Osorio serrano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Madison Brengle 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Maria Camila Osorio serrano 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Madison Brengle 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Maria Camila Osorio serrano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Madison Brengle 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Maria Camila Osorio serrano 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Radu Albot vs Federico Delbonis



GS Roland Garros Radu Albot Radu Albot 1 6 0 1 Federico Delbonis Federico Delbonis 6 2 6 6 Vincitore: Federico Delbonis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 Radu Albot 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Federico Delbonis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Radu Albot 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Federico Delbonis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Radu Albot 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Federico Delbonis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Radu Albot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Federico Delbonis 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 Radu Albot 15-0 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Federico Delbonis 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Radu Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Federico Delbonis 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Radu Albot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Federico Delbonis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Radu Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Federico Delbonis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Radu Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Federico Delbonis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Radu Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Federico Delbonis 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Radu Albot 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Federico Delbonis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Radu Albot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 1-5 Federico Delbonis 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Radu Albot 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Federico Delbonis 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Radu Albot 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Federico Delbonis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Carlos Alcaraz vs Bernabe Zapata miralles



GS Roland Garros Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz 6 2 6 7 Bernabe Zapata miralles Bernabe Zapata miralles 3 6 1 6 Vincitore: Carlos Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Bernabe Zapata miralles 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Bernabe Zapata miralles 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Bernabe Zapata miralles 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Bernabe Zapata miralles 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Bernabe Zapata miralles 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Bernabe Zapata miralles 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Bernabe Zapata miralles 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Bernabe Zapata miralles 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Bernabe Zapata miralles 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Bernabe Zapata miralles 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Bernabe Zapata miralles 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Carlos Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Bernabe Zapata miralles 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Bernabe Zapata miralles 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Bernabe Zapata miralles 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Bernabe Zapata miralles 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Carlos Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Bernabe Zapata miralles 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Carlos Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Bernabe Zapata miralles 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Carlos Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Bernabe Zapata miralles 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Arantxa Rus vs Mihaela Buzarnescu



GS Roland Garros Arantxa Rus Arantxa Rus 5 5 Mihaela Buzarnescu Mihaela Buzarnescu 7 7 Vincitore: Mihaela Buzarnescu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Mihaela Buzarnescu 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Arantxa Rus 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Mihaela Buzarnescu 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 Arantxa Rus 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Mihaela Buzarnescu 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Arantxa Rus 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Mihaela Buzarnescu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Arantxa Rus 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Mihaela Buzarnescu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Arantxa Rus 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Mihaela Buzarnescu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Arantxa Rus 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Mihaela Buzarnescu 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 Arantxa Rus 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Mihaela Buzarnescu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Arantxa Rus 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Mihaela Buzarnescu 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Arantxa Rus 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Mihaela Buzarnescu 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 Arantxa Rus 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Mihaela Buzarnescu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Arantxa Rus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Mihaela Buzarnescu 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Arantxa Rus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 13 – Ore: 11:00

Rebecca Peterson vs Shelby Rogers



GS Roland Garros Rebecca Peterson Rebecca Peterson 6 7 6 Shelby Rogers Shelby Rogers 7 6 2 Vincitore: Rebecca Peterson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Rebecca Peterson 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Shelby Rogers 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Rebecca Peterson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Shelby Rogers 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Rebecca Peterson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Shelby Rogers 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Rebecca Peterson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Shelby Rogers 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 Shelby Rogers 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Rebecca Peterson 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Shelby Rogers 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Rebecca Peterson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Shelby Rogers 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 Rebecca Peterson 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Shelby Rogers 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 Rebecca Peterson 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Shelby Rogers 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Rebecca Peterson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Shelby Rogers 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Rebecca Peterson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Rebecca Peterson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Shelby Rogers 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Rebecca Peterson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Shelby Rogers 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Rebecca Peterson 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Shelby Rogers 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Rebecca Peterson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Shelby Rogers 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Rebecca Peterson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Shelby Rogers 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Rebecca Peterson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Shelby Rogers 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Reilly Opelka vs Andrej Martin



GS Roland Garros Reilly Opelka [32] Reilly Opelka [32] 6 6 6 Andrej Martin Andrej Martin 3 2 4 Vincitore: Reilly Opelka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Reilly Opelka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Andrej Martin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Reilly Opelka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Andrej Martin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Reilly Opelka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Andrej Martin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Reilly Opelka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Andrej Martin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Reilly Opelka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Andrej Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Reilly Opelka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Andrej Martin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Reilly Opelka 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Andrej Martin 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 Reilly Opelka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Andrej Martin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Reilly Opelka 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Andrej Martin 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Reilly Opelka 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Andrej Martin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Reilly Opelka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Andrej Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Reilly Opelka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Andrej Martin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Reilly Opelka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Andrej Martin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Reilly Opelka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Lloyd Harris vs Lorenzo Sonego



GS Roland Garros Lloyd Harris Lloyd Harris 7 6 6 Lorenzo Sonego [26] Lorenzo Sonego [26] 5 4 4 Vincitore: Lloyd Harris Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Lloyd Harris 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Lorenzo Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Lloyd Harris 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Lloyd Harris 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Lorenzo Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Lloyd Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Lloyd Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Lloyd Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Lloyd Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Lloyd Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Lloyd Harris 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Lloyd Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Lloyd Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 7-5 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Lloyd Harris 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Lloyd Harris 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Lloyd Harris 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Lorenzo Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Lloyd Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Lloyd Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Lin Zhu vs Jessica Pegula