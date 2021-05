Roland Garros, gli italiani impegnati in doppio: Sonego con Vavassori, Musetti con Paul

Saranno ben sei i tennisti italiani impegnati nel tabellone di doppio maschile al Roland Garros. Simone Bolelli, numero uno d’Italia nella specialità e appena approdato in finale nell’ATP 250 di Parma, giocherà al fianco del suo partner fisso Maximo Gonzalez mentre Lorenzo Sonego tornerà a far coppia con l’amico Andrea Vavassori, che all’Emilia Romagna Open-Mutti Cup ha perso al primo turno assieme al kazako Golubev contro gli specialisti Arevalo/Middelkoop.

Partner iberico per il siciliano Salvatore Caruso, che condividerà il campo con il giovane Alejandro Davidovich Fokina; Stefano Travaglia giocherà con l’ungherese Marton Fucsovics ed infine Lorenzo Musetti sarà impegnato per la seconda volta in stagione (dopo la breve parentesi del torneo di Lione) con lo statunitense Tommy Paul.

GLI ITALIANI AL VIA IN DOPPIO:

Simone Bolelli/Maximo Gonzalez (ARG)

Lorenzo Sonego/Andrea Vavassori

Salvatore Caruso/Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

Lorenzo Musetti/Tommy Paul (USA)

Stefano Travaglia/Marton Fucsovics (HUN)