Da Parma: Il resoconto di giornata. Gioia Cecchinato “Finalmente l’ho battuto”. Cobolli “Sono soddisfatto della mia prestazione, ma allo stesso tempo ci sono rimpianti”

Marco Cecchinato sfata il tabù Aljaz Bedene e approda ai quarti di finale dell’Emilia-Romagna Open Mutti Cup. Il palermitano, autore di una prestazione magistrale, ha battuto lo sloveno con il punteggio di 7-5 6-2 in un’ora e 37 minuti di gioco. Ai quarti di finale dell’ATP 250 di Parma targato MEF Tennis Events affronterà lo slovacco Norbert Gombos, giustiziere a sorpresa dello spagnolo Albert Ramos-Vinolas in tre set.

Gioia Cecchinato – Cecchinato aveva perso tutti i sette precedenti contro Bedene: “Finalmente l’ho battuto. A fine partita gliel’ho detto, stavolta volevo esultare io. Sono davvero contento, ho giocato un gran match restando concentrato dall’inizio alla fine su ciò che sapevo di dover fare”. Il numero 104 del mondo conferma il proprio ottimo stato di forma anche in vista del Roland Garros della prossima settimana: “Mi piace pensare ad un torneo alla volta. Il Roland Garros sarà un appuntamento importante, ma qui a Parma sono partito bene e non voglio fermarmi”.

Fuori Musetti e Cobolli – Giornata estremamente negativa, invece, per Lorenzo Musetti: il talento di Carrara è stato eliminato dal giapponese Yoshihito Nishioka, vincitore dell’incontro con un netto 6-3 6-2. L’asiatico non ha lasciato spazio di reazione all’azzurro: “Credo di aver giocato una delle partite migliori della mia vita. Musetti è un grande tennista, sapevo che per batterlo mi sarei dovuto esprimere al meglio. Sono felice, non mi aspettavo un risultato così perentorio”. Sfiora il colpo Flavio Cobolli, sconfitto al tie-break del terzo dal tedesco Jan-Lennard Struff: “Sono soddisfatto della mia prestazione, ma allo stesso tempo ci sono rimpianti. Questo torneo mi ha reso consapevole di poter giocare a questi livelli, ma ora manca lo step per vincere. Sto cambiando mentalità: presto arriverà il mio momento”. Ai quarti di finale anche Richard Gasquet e Jaume Munar.

I risultati di mercoledì 26 maggio

Secondo turno

Yoshihito Nishioka b. Lorenzo Musetti 6-3 6-2

Jaume Munar b. Benoit Paire 7-5 3-1 rit.

Norbert Gombos b. Albert Ramos-Vinolas 6-3 6-7(4) 6-2

Jan-Lennard Struff b. Flavio Cobolli 6-4 4-6 7-6(2)

Richard Gasquet b. Pedro Martinez 6-3 3-6 6-3

Marco Cecchinato b. Aljaz Bedene 7-5 6-2