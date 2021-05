Roland Garros: I risultati completi dei giocatori italiani nel Day 1 Qualificazioni. Thomas Fabbiano al secondo turno. Ok Sara Errani. Vince Martina Di Giuseppe dopo aver annullato match point. Fuori Federico Gaio (Video)

Buona la prima per Thomas Fabbiano nelle qualificazioni del Roland Garros, secondo Slam del 2021, che scattano lunedì sulla terra parigina (domenica 30 via alle sfide dei tabelloni principali).

Al secondo turno l’azzurro sfiderà Carlos Taberner.

Subito fuori, invece, Federico Gaio, 23esima testa di serie.

Nel tabellone femminile debutto vicente per Sara Errani, quinta testa di serie che ha sconfitto in due set l’americana Sachia Vickery.

L’azzurra nel secondo set ha anche chiamato il fisioterapista per un problema fisico.

Al prossimo ostacolo affronterà Nuria Parrizas Diaz.

Martina Di Giuseppe avanza al secondo turno dopo aver battuto al tiebreak del terzo set Varvara Flink.

L’azzurra sul 5 a 6, 30-40, ha anche annullato una palla match all’avversaria quando era al servizio.

Al secondo ostacolo Martina affronterà Rebecca Sramkova.

Thomas Fabbiano



Sara Errani



Roland Garros – 1° Turno Qualificazioni

Christopher Eubanksvs Thomas Fabbiano

Court 5 – Ore: 10:30

4inc. Yannick Maden vs Federico Gaio



Court 4 – Ore: 10:30

4inc. Martina Di giuseppe vs Varvara Flink



Court 13 – Ore: 10:30

1inc. Sara Errani vs Sachia Vickery