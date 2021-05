Ultimate Tennis Showdown: Ecco tutti i partecipanti. Eurosport prende i diritti

Top Players, regole innovative, celebri location: il tennis del futuro torna su Eurosport con la seconda edizione di Ultimate Tennis Showdown, che si svolgerà alla Mouratoglou Academy lunedì 24 e martedì 25 maggio alla vigilia del Roland-Garros, con una line-up di star del tennis fra cui il due volte finalista Slam Daniil Medvedev, il numero 10 del ranking mondiale Diego Schwartzman e l’italiano Fabio Fogni

Patrick Mouratoglou: «Eurosport è stato una chiave fondamentale per il successo della prima edizione di Ultimate Tennis Showdown, visto da milioni di fan in tutto il mondo grazie al leader Europeo dei canali sportivo. Abbiamo prolungato la nostra partnership con Eurosport con l’obiettivo di democratizzare il tennis, attirando una fanbase più ampia e più giovane: un’audience possibile da raggiungere solo grazie a Eurosport».

Ultimate Tennis Showdown (UTS) è un torneo itinerante che sperimenta nuove regole e format più moderni in un laboratorio di tennis spettacolare ispirato dagli esports con partite più brevi, coaching, interviste a metà match e UTS cards.

Ecco i partecipanti

Daniil Medvedev “The Chessmaster” – ATP No. 2

Diego Schwartzman “El Peque” – ATP No. 10

Grigor Dimitrov “Grigor” – ATP No. 20

Cristian Garin “El Tanque” – ATP No. 23

Fabio Fognini “Fogna” – ATP No. 29

Taylor Fritz “The Hotshot” – ATP No. 32

Alexander Bublik “The Bublik Enemy” – ATP No. 38

Corentin Moutet “The Tornado” – ATP No. 70