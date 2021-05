Roger Federer riparte con una sconfitta. Pablo Andujar vince in tre set a Ginevra

Il numero otto del mondo Roger Federer è tornato nel circuito con una sconfitta all’ATP 250 di Ginevra, nella sua prima partita ufficiale dall’11 marzo.

Lo svizzero, che giocava la sua prima partita sulla terra battuta dal Roland Garros nel 2019, è stato sconfitto al secondo turno, dopo il bye dell’esordio, da Pablo Andujar per 6-4, 4-6, 6-4 dopo 1 ora e 50 minuti di gioco.

Federer era più agile nei movimenti rispetto al Qatar, ma non è stato in grado di mettere un freno al suo alto numero di errori non forzati.

Dopo aver perso il primo set, il 39enne svizzero ha mostrato segni di miglioramento dopo aver vinto il secondo parziale, ma nel terzo set ha gettato via tutto ancora una volta: conduceva 4-2 ma ha permesso al suo avversario di recuperare e ha conquistato gli ultimi quattro giochi del match ed ha vinto la partita per 6-4.

Federer ora si dirigerà a Parigi per preparare al meglio il Roland Garros.

ATP ATP Geneva Federer R. Federer R. 4 6 4 Andujar P. Andujar P. 6 4 6 Vincitore: Andujar P. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Federer R. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Andujar P. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Federer R. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Andujar P. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Federer R. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Andujar P. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Federer R. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Andujar P. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Federer R. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Andujar P. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Federer R. 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Andujar P. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Federer R. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Andujar P. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Federer R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Andujar P. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Federer R. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Andujar P. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Federer R. 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Andujar P. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Federer R. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Andujar P. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Federer R. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Andujar P. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Federer R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Andujar P. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Federer R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Andujar P. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Federer R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Andujar P. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Pablo spoils the Swiss party 😯 Pablo Andujar wins the last four games to defeat Federer 6-4 4-6 6-4 in his first match back on clay since 2019 in Geneva pic.twitter.com/NqIUmzqBtu — Tennis TV (@TennisTV) May 18, 2021

