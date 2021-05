Sinner è il terzo favorito per titolo a Lione: per i bookie è dietro solo a Tsitsipas e Thiem

Jannik Sinner torna in campo dopo l’eliminazione al secondo turno degli Internazionali d’Italia per mano di Rafael Nadal, poi vincitore del decimo titolo al Foro Italico. Questa settimana l’azzurro risulta tra i favoriti dell’Atp 250 di Lione, che presenta un tabellone meno roboante rispetto a Roma, ma con altrettanti nomi di rilievo: gli esperti di 888sport.it offrono il terzo titolo della carriera (il secondo stagionale) di Sinner a 7,00. La vittoria dell’altoatesino non è un miraggio, ma i bookie danno più credito a Stefanos Tsitsipas, il quale paga 3 volte la posta giocata, e Dominic Thiem (4,50).

Tra gli azzurri presenti spicca anche il giovane Lorenzo Musetti: serve un’impresa invece al classe 2002, dato a 24,00 per la sua prima gioia a livello Atp. L’esordio nel tabellone principale per Sinner non è scontato, ma i bookmaker puntato sull’allievo di Ricciardo Piatti contro Aslan Karatsev, a 1,61. Il primo e unico precedente tra i due è piuttosto recente con il temibile russo capace di imporsi a marzo in quel di Dubai in tre parziali: il bis del ventisettenne si gioca a 2,32.

Quote opposte invece per Musetti che è costretto a ribaltare i pronostici per approdare al secondo turno: Lorenzo è offerto a 2,23 contro il canadese Felix Auger-Aliassime che invece si assesta sull’1,66.