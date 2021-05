Andy Murray non giocherà il Roland Garros. Tra 1 mese in campo al Queen’s

Andy Murray ha annunciato sabato che non parteciperà al Roland Garros, rinunciando alla wild card che la Federazione Francese di Tennis aveva riservato all’ex numero uno del mondo ed ex finalista.

Senza competere in singolare da marzo nell’ATP 500 di Rotterdam, Murray è tornato recentemente sui campi di Roma per la competizione di doppio nel Masters 1000 italiano, dove si è allenato tutta la settimana, ma ha ancora sentito un po’ di dolore all’inguine destro e ha optato per tornare alle competizioni solo sull’erba del Queen’s Club.