Dal Foro Italico: Parlano Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Martina Trevisan e Elisabetta Cocciaretto che salterà Parma

Matteo Berrettini : “Lui giocava bene, è stato molto continuo, senza cali. Ha fatto una partita di alto livello. Io sono rimasto lì con la testa. Mi sono scavato dentro, ho tirato fuori tutto quello che avevo con una mentalità molto buona.

Con Millman non ho mai giocato, non mi ci sono mai nemmeno allenato. Sta molto bene, visto che ha battuto Lajovic sulla terra. So che tipo di giocatore è: è un gran lottatore, molto tenace“.

Ho sempre detto che mi sento un Top 10, perché quello che ho ottenuto non me l’ha regalato nessuno. Oggi ho dimostrato che il tennis non è solo una questione di colpi. In queste situazioni, l’energia che uno mette e il modo di approcciare le difficoltà contano di più.

Credo sia una cosa importante il serve and volley da aggiungere al mio arsenale, potrà essere una variazione buona per mettere in difficoltà i miei avversari”.

Lorenzo Sonego : “Sapere di aver giocato molte più partite di lui quest’anno era un aspetto a mio favore, che mi dava fiducia, specie nei momenti chiave. E proprio nei punti importanti penso di aver avuto più coraggio e di essere riuscito a giocare meglio di lui.

Polemiche in campo? Tutto tranquillo con Gael, probabilmente ha pensato che facessi un po’ di scena nel vedermi correre dopo aver chiesto l’intervento del fisioterapista. Del resto, mi sono fatto vedere dal fisioterapista e quando mi ha detto che erano crampi non mi sono neppure fermato. Mi dava fastidio in particolare nel servizio e infatti ho finito solo battendo di braccio, senza caricare il peso sulla gamba. Non sono certo il tipo che fa finzioni in campo, ho solo provato a fare di tutto per vincere la partita, dando l’anima, senza mancare di rispetto a nessuno o cercare di condizionare l’avversario.

Con Msger siamo amici, lunedì ero a fare il tifo per lui, lui oggi lo ha fatto per me, ci conosciamo bene anche come gioco, essendoci affrontati alcune volte, anche se è passato ormai qualche anno. Di certo sarà un match duro: Gianluca ora è in forma, ha saputo dominare un avversario tosto come De Minaur, quindi il mio obiettivo è giocare al massimo tutti i punti e godermi sino in fondo questa avventura”.

Martina Trevisan : “E’ stata una cattiva giornata: sono stata fortunata ad avere ricevuto una wild card e ho dato tutto. Domani è un altro giorno. Sono molto delusa e dispiaciuta. Nei momenti cruciali la mancanza di vittorie non mi ha fatto restare serena. Lo scorso anno Parigi è stato un torneo fantastico, non vedo l’ora di tornarci: quest’anno la stagione non è cominciata bene dal punto di vista dei risultati ma ho fatto tanta esperienza e devo solo continuare a lavorare. La fiducia la prenderò dal lavoro che sto facendo”.

Elisabetta Cocciaretto : E’ stato un tie-break combattuto, io ho avuto le mie chance che non ho sfruttato: anzi, mi sono tirata indietro. Nel secondo set lei ha servito benissimo, io sono un po’ calata. E non deve succedere: se perdi un set devi ripartire senza starci troppo a pensare. Programmi? Avrei dovuto giocare Parma la prossima settimana ma ho un problema al ginocchio, accusato dopo la BJK Cup, che devo risolvere: quindi andrò direttamente a Parigi”.