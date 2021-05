Masters 1000 Madrid: Jannik Sinner spreca nel primo set e poi cede in maniera netta a Alexei Popyrin

Finisce a sorpresa al secondo turno l’avventura di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Madrid. Nel pomeriggio il 19enne di Sesto Pusteria è stato fermato dall’australiano Alexei Popyrin (ATP 76), che si è imposto in due set con il punteggio di 7-6(5), 6-2.

Niente supersfida, dunque, domani contro Rafael Nadal. Negli ottavi ci va meritatamente Popyrin, che soprattutto nel secondo set ha giocato un grandissimo tennis. Sinner guarda già al prossimo importante impegno stagionale. Dal 9 al 16 maggio sarà al via agli Internazionali d’Italia a Roma.

Sinner, numero 18 del ranking ATP, dopo aver superato all’esordio l’argentino Guido Pella (ATP 55), ritiratosi a metà del secondo set a causa di un infortunio all’inguine rimediato la scorsa settimana, ha affrontato al secondo round l’australiano Alexei Popyrin, passato attraverso le qualificazioni. Tra l’altoatesino ed il 21enne di Sydney ma di origini russe – che è stato numero 2 Junior ed ha vinto il Roland Garros Junior nel 2017 – non c’erano precedenti. Sinner parte alla grande e già nel game d’apertura strappa il turno di battuta all’australiano. Subito dopo l’allievo di Riccardo Piatti si porta sul 2-0 e nel decimo game serve per il set. Popyrin però non si arrende e conquista il controbreak del 5-5 pari. Poi entrambi i tennisti portano a casa il loro turno di battuta, anche se Sinner nell’11° game non riesce a sfruttare due palle break per il 6-5. Nel tiebreak l’altoatesino scappa sul 4-1, poi Popyrin si aggiudica sei dei sette punti a disposizione per il 7-5. Per Sinner è stato appena il quarto tiebreak perso in 16 uscite stagionali.

Nel game d’apertura del secondo parziale Popyrin piazza subito il break dell’1-0. Il tennista pusterese risponde con il controbreak, ma poi perde nuovamente il suo servizio, consentendo a Popyrin di portarsi sul 2-1. Nel quinto game il numero 76 del mondo toglie nuovamente il turno di battuta a Sinner, spianando così la strada per la conquista del match. Dopo un’ora e 34 minuti di gioco Popyrin chiude i conti con un ace per il 6-2 finale. Una vittoria meritata per l’australiano. Per Sinner è l’ottava sconfitta stagionale.

ATP ATP Madrid Popyrin A. Popyrin A. 7 6 Sinner J. Sinner J. 6 2 Vincitore: Popyrin A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Popyrin A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Popyrin A. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Popyrin A. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Popyrin A. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 Sinner J. 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Popyrin A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Sinner J. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Popyrin A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Popyrin A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Popyrin A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Sinner J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Popyrin A. 0-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Popyrin A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

8 Aces 01 Double Faults 259% (44/74) 1st Serve 57% (38/67)75% (33/44) 1st Serve Points Won 63% (24/38)40% (12/30) 2nd Serve Points Won 41% (12/29)60% (3/5) Break Points Saved 33% (2/6)10 Service Games Played 1037% (14/38) 1st Serve Return Points Won 25% (11/44)59% (17/29) 2nd Serve Return Points Won 60% (18/30)67% (4/6) Break Points Converted 40% (2/5)10 Return Games Played 1061% (45/74) Service Points Won 54% (36/67)46% (31/67) Return Points Won 39% (29/74)54% (76/141) Total Points Won 46% (65/141)