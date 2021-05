Altri guai! Basilashvili potrebbe pagare 1,2 milioni di euro al suo ex manager

Nikoloz Basilashvili è ancora nel mezzo di un caso giudiziario in cui è accusato di violenza domestica dalla sua ex moglie, con la quale ha un figlio, ma si trova già nel mezzo di un altro potenziale scandalo.

Il numero 35 della classifica ATP ha visto l’uomo d’affari Irakli Kacharava fargli causa in tribunale in cui chiede 1,2 milioni di euro.

Il portale russo ‘Vseprosport‘ ha condiviso una foto del documento, dove si trovano le accuse fatte da Kacharava, che garantisce di aver contribuito a finanziare la carriera del giocatore 29enne senza aver mai ricevuto ciò che gli era stato promesso. L’agente sostiene che c’era un contratto firmato in cui aveva diritto al 30 per cento dei guadagni della carriera di Basilashvili per tutto il tempo in cui fosse rimasto in top 50.

L’importo in questione è poco meno di un quarto del montepremi totale di Basilashvili, con una percentuale del denaro proveniente da accordi di sponsorizzazione inseriti. Anna Jalagonia, l’avvocato che rappresenta Kacharava, accusa Basilashvili di aver violato questi termini del contratto dal 2017.