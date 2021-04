Rafael Nadal ha reso un bellissimo omaggio a Carlos Bernardes

Il rapporto tra Rafael Nadal e Carlos Bernardes non è sempre stato dei migliori, ma tutto sembra ora andare bene. C’è stato un momento in cui il tennista spagnolo ha persino “vietato” al brasiliano di arbitrare le sue partite dopo varie controversie e disaccordi. Tuttavia, la finale dell’ATP 500 di Barcellona, arbitrata da Bernades ha mostrato una nuova versione di questo rapporto.

Dopo aver battuto Stefanos Tsitsipas in un duello epico, Nadal ha voluto rivolgere qualche parola a Carlos Bernardes nel suo discorso da vincitore del torneo: “È una persona cara all’interno del circuito. All’inizio dell’anno ha avuto una situazione piuttosto difficile in Australia e so che sia per me che per Stefanos è stata una bruttissima notizia. Quindi sono molto felice di averlo qui ad arbitrare questa finale. Sono davvero felice che tutto si è risolto.”